El Equipo de Gobierno de Toro aprueba el presupuesto para el ejercicio 2025

Toro ya cuenta con presupuesto para 2025, tras haber sido aprobado en el Pleno ordinario de febrero con los votos a favor de los ocho concejales del Equipo de Gobierno; si bien, la propuesta presentada por la concejala de Economía, Ángeles Medina, ha tenido en contra los votos de los ediles del PP y también se ha saldado con la abstención de la edil de Zamora Sí.

La también alcaldesa expuso en la sesión las diferentes partidas del plan de gobierno en cifras para este año, que se resume en que los ingresos previstos en 2025 ascienden a 13.613.301,10 euros, mientras que el apartado de gastos se estima desde la Concejalía de Economía en 11.617.055,50 euros, una diferencia entre ingresos y gastos que supone un "superávit importante", en palabras de Medina, que ha calificado el presupuesto como "social e inversor".

En el apartado de ingresos, Ángeles Medina ha destacado algunos como el capítulo de inversiones reales, que supone un 28,50% del total del presupuesto y asciende a 3.439.059,77 euros, "es decir, 1.150.881,07 euros más que en el ejercicio precedente", según ha expuesto la edil. En cuanto a los impuestos directos, ascenderían a 4.037.978,28 euros; mientras que los impuestos indirectos serían 3.986732,26 euros.

En cuanto al apartado de gastos, Ángeles Medina ha destacado también algunos como el capítulo de transferencias corrientes, para el que se prevé un importe de 568.280 euros, con el que se "pretende ayudar a todas las asociaciones cuyos objetivos son la realización de diversos servicios sociales que realizan sus funciones de una forma directa con ciudadanos", o las subvenciones nominativas destinadas a asociaciones culturales o cofradías.

Por otro lado, la responsable de Economía ha anunciado la inclusión de partidas destinadas a la adquisición de un vehículo para el servicio de Obras, otro para el servicio de Jardines y un nuevo camión para el servicio de Basuras, además de la reposición de más de un 60% de los contenedores.

Medina también ha destacado la "fuerte inversión" que se prevé en el capítulo de seguridad y movilidad ciudadana, que asciende a unos 146.000 euros, o la renovación de los parques infantiles que "quedaron pendientes".

La edil también ha destacado el "esfuerzo inversor" que realiza el Ayuntamiento en el presupuesto del presente ejercicio porque, según ha expuesto, "las inversiones se realizan con el 67,39% exclusivamente con fondos propios como medida para propiciar la reactivación económica en nuestro municipio", unos fondos "de los que disponemos", ha asegurado.

Polémica por un informe "desconocido" de la interventora

El turno de intervenciones del punto relativo a la aprobación del presupuesto dio lugar a una polémica con respecto a un informe "desfavorable" a los mismos emitido por la interventora que el portavoz del PP, Rafael González, puso sobre la mesa y que el resto de ediles desconocía. González calificó el presupuesto, apoyándose en el documento, de "chapuza", y tanto la alcaldesa, Ángeles Medina, como la portavoz de Zamora Sí, María de la Calle, inquirieron a la secretaria municipal sobre el informe que el resto de ediles no habían visto.

La secretaria explicó que, una vez que un expediente se convoca a la Comisión Informativa, queda "automáticamente bloqueado", de manera que nadie puede "introducir ni sacar ningún documento", y afirmó que el informe al que aludía González no estaba en el expediente del presupuesto, pero que, "revisando el expediente, que no tiene nada que ver con el pleno, que es la convocatoria de la sesión plenaria", sí encontró "in situ" un informe de intervención fechado el día anterior a la celebración del Pleno y, por lo tanto, incluido posteriormente "a la celebración de la Comisión", motivo por el que los ediles no tenían conocimiento del mismo.

Por otro lado, la representante de Zamora Sí, María de la Calle, expresó que le hubiese gustado que se hubiesen llevado al Pleno unos presupuestos "consensuados con todos los grupos políticos" y aludió a partidas no incluidas, pero, para ella, "necesarias", como la reparación de calle Empedrada y la reurbanización de la costanilla de San Lorenzo o la intervención en el edificio del Mercado de Abastos, además de otras aportaciones a las asociaciones.

Modificada la ordenanza reguladora de las terrazas

El Pleno también aprobó, en este caso, por unanimidad, la modificación de la Ordenanza Nº 25 , reguladora de la instalación de elementos vinculados a establecimientos hosteleros, concretamente, sobre las terrazas que "se entienden como estructura fija de carácter permanente", por lo que se ha añadido un párrafo que explica cuáles son las instalaciones "fácilmente desmontables", que son de "uso común especial y la autorización administrativa sí se da a través de una licencia", ha explicado la concejala de Urbanismo, Ruth Martín, quien también indicó que estos elementos cerrados, "tanto los provisionales como los permanentes, no podrán instalarse dentro del casco histórico", lo que, además, evitará que estas solicitudes "tengan que ser enviadas constantemente a la Comisión Territorial de Patrimonio", ha indicado Martín.

La alcaldesa firmará el lunes la compra del teatro Latorre

El Pleno también aprobó, con los votos en contra del PP, la inclusión en el Orden del día de la propuesta para la firma del convenio que la alcaldesa, Ángeles Medina, tiene previsto rubricar el lunes, 3 de marzo, con la Fundación Fundos y que desembocaría en la compra del 50 % de la propiedad del teatro Latorre, de la que ahora son copropietarios el Ayuntamiento de Toro y la citada Fundación a partes iguales.

Medina explicó que el notario que va a efectuar estas escrituras en León le propuso como "conveniente" que el documento que se va a firmar se elevase al conocimiento del Pleno municipal para su correspondiente ratificación por parte del mismo, una votación en la que el PP se abstuvo.

