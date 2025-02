El Carnaval de Toro empieza "a tres bandas"

El pregón a cargo de la taburona Isabel Marbán de Tiedra ha dado el pistoletazo de salida al Carnaval de Toro. Más que un discurso, el acto inaugural del Antruejo toresano fue toda una puesta en escena llevada a cabo por la pregonera, que combinó en una propuesta "diferente" la alocución de la narradora, la ayuda de unos "personajillos", Chiguito y Chiguita, que fueron interpretados por ella misma, y algunas canciones tradicionales.

Precisamente, con una melodía arracón Marbán: "El 28 de febrero, de carnaval me vestí y me fui al salón del baile por ver a mi novio allí, y fui al salón del baile por ver a mi novio allí. Me encontré a los toresanos, alegres y muy contentos, con sus murgas y disfraces todos están ya dispuestos".

Tras ello, la pregonera resaltó que el Carnaval toresano es "uno de los acontecimientos emblemáticos y populares más importantes de Castilla y León" y destacó que, en esta edición, se cumplen 30 años de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Por ello, pidió: "Todos nosotros debemos seguir avanzando e inculcando a las nuevas generaciones el amor por dicha fiesta para que no se pierda y luchen así por nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestros tesoros más valiosos, que son las vivencias de cada uno de nosotros".

Así, Marbán también recordó que esta fiesta cuenta con más de 500 años de historia y "cuántas generaciones" la han vivido desde que, en 1590, ya las monjas Clarisas "dejaron plasmado en un documento las quejas por el jolgorio y el alboroto de las gentes cuando celebraban el Carnaval".

Entretenida en la letra de otra canción, "Yo soy de Toro", de Candeal, estaba Isabel Marbán cuando la interrumpieron sus "acompañantes", Chiguito y Chiguita, que la llamaron a voz en grito para pedirle que les contase "cosas de los carnavales de Toro", como "cuáles son sus raíces". Aunque era "una pregunta de examen", la pregonera les contó que se debe a una "antigua tradición pagana que se remonta a la Edad Media", que nació allá por el siglo XV" como una forma de celebrar el final del duro invierno y la llegada de la primavera", cuando los toresanos se reunían "donde podían para disfrutar de la música, del baile y del buen ambiente".

Chiguito y Chiguita también quisieron conocer anécdotas y Marbán les contó aquella de cuando "el general Castaños decidió celebrar el Carnaval de Toro en pleno frente de batalla", durante la Guerra de la Independencia.

La pregonera también relató a sus pequeños amigos que, a pesar de que la celebración del Carnaval fue prohibida en algunas épocas, "siempre los toresanos se han mantenido firmes y luchadores, rebelándose contra el clero e incluso contra las leyes" y seguían "celebrando las fiestas en las casas", donde organizaban bailes de máscaras "abiertos a todos aquellos vecinos que desearan asistir".

Marbán también aludió a la evolución del Carnaval y recordó cuando había batalla del vino, encierros o el Entierro del Pelele, que hacían los Cómicos de la Legua. Por supuesto, la pregonera también destacó la idiosincrasia de la Boda de Carnaval, protagonista de su narración y por la que esta fiesta obtuvo su declaración de interés, y "casó", junto a una particular alcaldesa, a Chiguito y Chiguita "según las leyes del Carnaval".

La concejala de Fiestas, María Velasco, destacó la participación de Marbán en la fiesta desde hace más de 30 años y le agradeció haber recordado "de dónde venimos para saber adónde vamos".

