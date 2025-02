Tauromaquia sin fronteras

La cultura de la tauromaquia es un punto de encuentro entre personas de diferentes perfiles y culturas y hasta de diferentes puntos del "ruedo" terráqueo. Así se ha hecho patente el pasado fin de semana en la provincia de Zamora, desde Toro hasta Sayago.

Y desde Francia, Ecuador o Estados Unidos llegaron algunos aficionados taurinos, que se dieron cita aquí como destino de una excursión organizada como actividad asociada al Curso de Periodismo y Comunicación Taurina de la Comunidad de Madrid. Un viaje que, como explicaba a su llegada a Toro uno de los directores del curso, el periodista de raíces zamoranas David Casas, está "marcado en rojo" en el calendario de cada edición. Y esta es ya la quinta.

Entre los alumnos, de diferentes edades, perfiles y profesiones, un aspecto que "llama la atención" es que no hay sólo españoles, sino que también se embarcan en esta aventura académica personas de otras nacionalidades, más allá de las fronteras españolas, atraídos por el toro y por la tauromaquia.

Es el caso de Madeleine Idoux, una mujer francesa de 31 años. No era difícil para ella, originaria de Nimes, un bastión de la afición a la tauromaquia en el país galo, que tiene como estandarte su espectacular Coliseo, enamorarse del mundo del toro. Máxime cuando, como reconoce, se ha "criado" en él.

Idoux explica que su familia se ha dedicado durante un tiempo a asuntos relacionados con el mundo taurino y, sobre todo, su madre es quien tiene una afición "desbordante", que ha transmitido a su hija, como las vacas transmiten la bravura a su becerrros. Así que, asegura risueña, "soy aficionada de toda la vida".

Tanto es así que cuenta como "mis padres siempre nos han llevado de vacaciones a los toros": a las ferias de Sevilla, de Bilbao, de Madrid,...

Joaquín Robles, aficionado ecuatoriano de 20 años. | C. T.

"Y ahora que me tocaba hacer un descanso del trabajo y quería hacer una cosa que me hacía muchísima ilusión para poder aprovecharlo a tope y sacarle el máximo potencial", hace referencia al Curso de Periodismo Taurino en el que está matriculada y del que dice que la experiencia es "genialísima, no pensaba que fuera tan buena".

La joven francesa indica que sabía que "íbamos a aprender y a profundizar muchísimo en nuestra afición sobre todos los distintos temas técnicos" de los toreros o los ganaderos, pero se muestra gratamente sorprendida de haber podido aprender también aspectos sobre otros oficios como los cirujanos, los veterinarios o los sastres. Aunque también destaca las prácticas "que te echan al ruedo" en un plató y en un programa de radio, y las excursiones como la hecha a la provincia de Zamora, "que te permiten estar dentro del mundo de la comunicación taurina, que es muy bonita", dice Idoux.

Aunque su carrera profesional "no tiene nada que ver" con los toros, la nimeña tiene la "profunda convicción de que, aun cuando estés muy lejos del mundo del toro, si eres taurino que vive con los valores del toro" que, para ella, son la ilusión y el compromiso, encuentras "cuál es el equilibrio entre esas dos cosas para saber cuándo tienes que escuchar a tu cabeza y cuándo tienes que escuchar a tu corazón y así dirigir un poco tus pasos de esa manera", "es la manera con la que he vivido hasta ahora", asegura.

Me encanta ver cómo la cultura del toro ha ayudado a estructurar una cultura de un país

La impresión que se lleva de la zona de Zamora y Salamanca, que "conocía muy poco", a pesar de conocer España "desde el prisma del mundo del toro", es la "increíble sorpresa de ver lo rica que es culturalmente" y que "no sólo es una tierra taurina, sino un poco la cuna de la cultura de Castilla, así que tengo mucha curiosidad por conocer un poquito más porque me encanta ver cómo la cultura del toro ha ayudado a estructurar una cultura de un país y en esto creo que esta zona ha sido pionera", una zona de la que destaca su "pasión" por el toro y el "querer defenderlo y hacerlo como uno de sus pilares de la cultura regional".

Su compañero de clases, Joaquín Robles, es aún más joven, tiene 20 años y es de Quito (Ecuador), donde lamenta que "la política haya censurado fuertemente" los toros, "quitándole la feria", aunque asegura que la afición no se ha perdido y la gente se desplaza a ciudades a 90 o 100 km para poder ver corridas de toros con muerte.

Paul Burke, científico estadounidense, recientemente aficionado a la tauromaquia. / C. T.

Robles llegó a España para cursar su carrera universitaria en Administración de Empresas y aprovecha su estancia aquí para hacer el curso, "algo de lo que tenía ganas desde hace mucho tiempo y me habían recomendado algunos ecuatorianos que lo habían hecho". Dice que ha sido una "experiencia preciosa venir desde tan lejos a un país con raíces taurinas tan fuertes y tan marcadas; la cultura española misma ha sido una cosa muy bonita, poder estar aquí y vivir en el campo estas cosas tan especiales que no es fácil llegar a vivir", aunque indica que él ha tenido "la suerte" de estar en la serranía ecuatoriana "viviendo este tipo de tentaderos", como el que ha disfrutado en la ganadería Toros Villalpando, a cargo del torero Borja Jiménez.

También destaca de su paso por la provincia la plaza de toros de Toro, que le ha parecido "espectacular, un sueño con muchísima solera y, si yo fuera torero, quisiera torear ahí". "No había oído hablar sobre ella; alguna vez, había visto alguna foto y pensé ‘qué plaza tan magnífica’ Al entrar, fue una gran impresión", dice el joven, que también "mamó" su afición a los toros de su familia.

La plaza de toros de Toro es un sueño con muchísima solera; si fuera torero, querría torear ahí

Aunque el caso más llamativo de entre los alumnos internacionales del curso de Periodismo Taurino es el de Paul Burke, un estadounidense en los últimos años de su trayectoria profesional y cuya afición a la tauromaquia nació hace tan solo un año y medio, a raíz de su interés en el idioma y "por todas las expresiones del español que provienen de la tauromaquia", "por qué es tan importante en la cultura", se pregunta Burke.

"Empecé con el seguimiento de Samuel Navalón (cuando aún era novillero), siguiendo los "consejos para novatos" que su paisano Hemingway da en su libro "Muerte en la tarde", donde dice que "tendría sentido seguir a los novilleros para apreciar sus fallos, para entender la destreza que se requiere". Así que Burke empezó a seguir las retransmisiones taurinas desde Estados Unidos, a través del canal "One Toro".

"Cuando leí la noticia de la alternativa de Navalón y de su confirmación, junto con la despedida de Enrique Ponce, aproveché mi vínculo con unos amigos en Madrid que tienen un palco en Las Ventas y les dije que quería ver mi primera corrida de toros para presenciar la confirmación de Samuel y eso es lo que hice". Y se fue a Madrid sólo para eso. "La experiencia fue muy muy interesante. El ambiente es muy diferente, presenciar la corrida me encantó", a pesar de que David Galván "no tocó pelo", dice poniendo en práctica su léxico taurino.

Miembros de la Peña Francesa de Madrid. / C. T.

No tiene sentido por qué jugarse la vida. El vínculo entre el riesgo y el arte es un misterio

Científico en el ámbito de la biotecnología de profesión y con una amplia trayectoria como ejecutivo y consultor en la industria farmacéutica, Burke dice que lo que más le llama la atención de la tauromaquia es su "misterio" puesto que "no tiene nada de sentido para un anglosajón por qué alguna persona está jugándose la vida, por qué alguien tomaría riesgos como esos. Eso es lo que es un poco difícil para un extranjero: el vínculo entre el riesgo y el arte es un misterio", asegura sobre algo que se contrapone tanto al empirismo de su profesión.

Por ello, debido a su curiosidad e interés por algo tan distinto a lo que estaba habituado, Burke explica que había comprado libros de la historia o la ética de la tauromaquia, pero el curso es una "oportunidad increíble" para él, como extranjero, "para poder meterme en un mundo totalmente diferente para apreciar más y para aprender más". Destaca las clases que tratan de la economía o de la cirugía, "aspectos como esos, que me interesan, es un mundo. Creo que, para entenderlo bien, es importante apreciar todos los aspectos", asegura. Y está en ello. Además, le sirve "para mejorar el idioma".

Sobre la experiencia en Toro y Sayago, asegura que tenía "anotado en el calendario ‘Zamora’" y "entrar en un pueblo como Toro es precioso, no solamente el ruedo, la plaza de toros es una joya, tomé muchas fotos", cuenta visiblemente ilusionado.

Al viaje estudiantil, se sumaron también tres miembros de la Peña Francesa de Madrid, Charles-Antoine d’Aragon, Romain de Vregille y Berenger Drouin, invitados por parte de la Asociación Internacional de Tauromaquia, cuyo representante en Castilla y León, Francisco Pérez-Moro, también estuvo presente, y que disfrutaron junto a los estudiantes del patrimonio taurino toresano y del campo bravo sayagués.

Suscríbete para seguir leyendo