"Mi familia es de Zamora y me ha hecho ilusión recibir un premio de Toro"

-¿Cómo se le plantea el proyecto de escribir su primera novela?

-Yo vengo del mundo del ensayo y del libro de no ficción, donde he publicado ya dos cosas al hilo de mi profesión, ingeniero. Me surgió la idea de escribir un libro de ficción, sobre todo, como un reto personal; se trataba de saber si yo sería capaz de dar el salto hacia una historia que, desde un punto de vista técnico, es mucho más compleja, tienes que montar una trama que debes ir dosificando, ir contando en el momento justo, hay una serie de personajes que tienen un contexto, unos porqués. Yo soy una persona más o menos ambiciosa y, cuando terminé el manuscrito, dije "quiero publicarlo en el mejor sitio posible", tuve la oportunidad de empezar a trabajar con "Plaza & Janés" y el remate de esta historia es feliz.

-¿Y cómo se le ocurre la trama?

-Tenía claro que quería escribir una historia de intriga porque es lo que más me gusta a mí cuando leo ficción. A la hora de situarla, tiré un poco de lo que ha sido mi experiencia profesional durante los últimos 25 años, tanto cuando he trabajado en multinacionales como por mi cuenta, he conocido a gente de lo más variopinto: directivos, políticos, altos puestos de la Administración,... he conocido gente maravillosa con la que no puedes escribir una novela negra, y auténtica chusma, que sí da juego para una historia de un "thriller" de intriga.

Creo que es inherente al ser humano el hecho de tomar ciertos atajos a la hora de medrar, de alcanzar ese puesto que buscas, de quitarte de delante al compañero, de aumentar tu poder, tus ingresos,... y fui buscando esos modelos que me he encontrado en mi vida profesional, a la hora de dar forma a los personajes de "La arquitectura del mal".

-A pesar de esos aspectos negativos, entre comillas, de sus novelas, ¿también subyacen valores que a estos jóvenes lectores les pueden servir para su vida?

-Sí, algunos personajes van cambiando su aproximación hacia todo este mundo de los atajos para llegar al poder y el factor arrepentimiento es bastante importante, empiezan colaborando con estos personajes en hacer estos cambios y ayudarles a conseguir sus objetivos malvados, pero, poco a poco, se van arrepintiendo y creo que es muy interesante ver eso, que, al final, en la vida no hay atajos y, si los hay, es mejor no cogerlos. Creo que el libro muestra de forma patente que las cosas no tienen por qué acabar bien porque llegues más pronto, sino que todo llega en su momento, hay que ir progresando poco a poco y los resultados llegarán, probablemente, en el largo plazo.

-¿Le hace ilusión que le hayan premiado estudiantes?

-Me hace especial ilusión por varias cuestiones; primero, porque mi familia es de Zamora y que me llegue un premio de Toro, donde he tenido la excusa de volver tras muchos años, me ha hecho mucha ilusión. Que me elija gente joven también me hace ilusión porque ellos son el futuro, algo habrán visto que les ha llamado la atención con respecto a otras historias, los otros autores seleccionados como finalistas son del máximo nivel, entre otros, mi amigo Luis Zueco. Estoy encantado de la vida.

-¿Cree que este tipo de premios en centros educativos sirve para fomentar el gusto por la lectura entre los jóvenes?

-Creo que sí. Siempre que ocurran cosas que se salgan de la rutina de un centro educativo, creo que eso hace que les pique el gusanillo sobre otra actividad, ya sea deportiva, de teatro, de música o de cualquier otro tipo. Si me han escuchado 300 o 400 alumnos que había en el teatro, no saldrán 300 escritores, pero, si ha habido tres o cuatro a los que les he servido como modelo y si he colaborado a que les pique el gusanillo de empezar a escribir y hacer sus primeros pinitos en este ámbito, considero que ha sido un éxito.

-¿Cómo le ha ido ese encuentro con los alumnos del Pardo Tavera?

-Ha estado muy simpático porque, primero, hemos tenido una entrevista en la radio del centro que me han hecho los alumnos, yo estoy acostumbrado a hablar en radio y a colaborar con medios y me ha resultado muy gracioso verles con esos nervios del inicio porque la situación, a lo mejor, les imponía un poco; me recordaban a mí cuando tenía 15 años y lo he visto con muchísima ternura, me ha encantado compartir ese rato con ellos. Luego, en el teatro, ha sido una pasada, es un sitio precioso y estaba lleno de chicos escuchándome. Estoy encantado de haber colaborado.

-Aunque ya había escrito ensayos y libros de ventas, esta era su primera novela. ¿Le costó la escritura con ese cambio de registro?

-Sí, enfrentarte a una trama que no es tu ámbito, a la categorización de personajes, ... todo eso era una novedad para mí. No tengo formación en escritura creativa, así que me ha tocado ponerme las pilas un poco en el proceso y, al mismo tiempo, por eso, porque he hecho una actividad que era completamente nueva para mí, me ha resultado mucho más apasionante.

Es una forma de ir aprendiendo poco a poco y cosas en las que, como lector, no te fijas, ahora ,como escritor, soy mucho más exigente cuando leo; antes, no me fijaba en cómo estaban resueltas determinadas situaciones; ahora, me ha tocado aprender, me he fijado en los libros que más me gustaban y pensar en una determinada situación que he tenido que resolver, ver cómo lo han resuelto otros compañeros e ir aprendiendo poco a poco el oficio. Ha sido la manera con la que conseguí terminar el primer manuscrito, básicamente, autodidacta, pero modesta, intentando saber quién eres, en qué situación estás y todo lo que puedes aprender de los demás.

-¿Por qué elige escribir estas tramas y no otro tipo de novelas?

-He escrito la novela que me habría gustado leer. Creo que esto es general de la mayoría de los autores porque, si escribes algo que no es lo que te gusta, probablemente, se te vea al final que eres un farsante. Que yo ahora, como lector, lea otras obras de otros estilos es para seguir aprendiendo y llevarme lo mejor de esos otros mundos a mi ámbito.

-Acaba de publicar su segunda novela, "Toda la verdad sobre Aldo Fortuny", otro "thriller". ¿Le ha inspirado algo similar a lo que le inspiró para "La arquitectura del mal"?

-La sinopsis es una chica que decide cambiar de vida, dejar la ciudad e irse a vivir al campo y, cuando se compra su nueva casa, empieza una reforma grande y aparece un cadáver emparedado dentro de la chimenea. Yo también he comprado una casa hace un año, he hecho una gran reforma y había una chimenea en el salón que hemos demolido, es gracioso porque la persona que nos hacía la reforma decía "es tan grande la chimenea que cabría un cadáver aquí dentro"; esa es la parte de inspiración.

Todo lo demás es ficción, pero sí ha habido cosas que han sucedido por el camino que me han servido un poco para llevar a la historia; por ejemplo, mi casa la vendió una pareja que no llegué a conocer y me encontré muchos objetos personales dentro, entre otras cosas, un montón de diapositivas con todos los viajes y eventos familiares; es un tanto inquietante, o así lo viví yo, ser una especie de "voyeur" de la vida de estas personas. Esto que me causó un cierto impacto personal lo llevé a la protagonista, que también encontró varios álbumes de fotos y esas fotografías le sirven para ir dando avances en la resolución del misterio.

