La DO Toro, a la "conquista" del mercado mexicano: sus vinos protagonizan dos salones en Ciudad de México y Guadalajara

Los vinos y bodegas de la Denominación de Origen Toro han desembarcado esta semana en México, donde, los días 18 y 20 de febrero, ha tenido lugar la celebración de los primeros Salones de los vinos de Toro en el país; concretamente, en Ciudad de México y Guadalajara, respectivamente, y que han contado con una asistencia de más de 200 profesionales del sector.

El primero de los eventos, el celebrado en Ciudad de México, constó de dos partes: la primera consistió en una "masterclass" sobre la DO Toro y sus vinos, impartida por el presidente del Consejo Regulador de la DO Toro, Felipe Nalda, en la que los asistentes pudieron aprender sobre la historia, recorrido o los viñedos de la zona. Además, cataron siete vinos diferentes de cada una de las 14 bodegas participantes. La ponencia, por la que los profesionales mostraron "mucho interés", colgó el cartel de "no hay billetes" e, incluso, hubo gente que se quedó sin poder acudir. El que sí acudió fue el cónsul de España en la zona, Jesús Gracia.

Seguidamente, se celebró el Salón de los vinos de Toro, en el que las personas "debidamente acreditadas" pudieron reunirse y entrevistarse con las bodegas presentes para conocer sus vinos y sus proyectos individuales "de primera mano".

Más de 80 profesionales asistieron a las dos ponencias impartidas por Nalda, quien explicó en el país azteca las características de los suelos, el clima, las variedades de uva o la tipología de vinos de la DO Toro, "haciendo un recorrido por la rica y única historia de nuestra zona de producción" y "poniendo en valor las elaboraciones de nuestras bodegas", han explicado desde el Consejo Regulador.

Estos eventos han permitido a las bodegas participantes mostrar al público mexicano la calidad de los vinos de Toro y conseguir "ampliar y reforzar" su imagen en el exterior.

Con esta acción, que da continuidad a la misión inversa de importadores mexicanos que, en primavera de 2024 visitaron Toro, se busca "ampliar el alcance" que la imagen de los vinos y de la Denominación de Origen Toro tiene en el exterior, en "países objetivo", como es el caso de México, para poder "continuar creciendo de manera exponencial y ganando cuota de mercado fuera de nuestras fronteras", han explicado desde el ente regulador del vino de Toro.

"El consumo de vino en México está creciendo y es un mercado ideal para los vinos tintos de calidad españoles, mercado natural para zonas similares y que, por lo tanto, son perfectas para la introducción del vino de Toro", ha concluido el gerente del Consejo Regulador, Rubén Gil.

