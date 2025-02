El perfil administrativo en Toro y Zamora: la puerta abierta a un futuro profesional en expansión

La administración, ese mundo en el que los números, las personas y la organización se entrelazan en una danza constante, es un sector que nunca pasa de moda. En Toro, una ciudad que marca la transición entre la tradición vinícola de la comarca y la modernización empresarial, y en toda la provincia de Zamora, el perfil administrativo sigue siendo uno de los más demandados. Pero más allá de lo que podríamos considerar una necesidad, este ámbito se ha transformado en una de las mejores oportunidades laborales, especialmente en un mundo cada vez más digitalizado.

Un sector esencial

Pese a la pujanza de nuevos perfiles digitales y tecnológicos, la labor administrativa sigue siendo la espina dorsal de casi todos los sectores económicos, tanto en Toro como en el resto de la provincia de Zamora. En una región donde los pequeños negocios, las cooperativas agrícolas y bodegas desempeñan un papel fundamental, el personal administrativo no solo mantiene el orden, sino que, cada vez más, contribuye al crecimiento y al éxito de las empresas.

“Hay una constante demanda de administrativos en la provincia”, explica Alicia de Pisa, responsable de calidad en Esla Formación. “Las funciones que desempeñan en la gestión de documentos, atención a clientes y proveedores, así como en la contabilidad, son clave para que las empresas operen de forma eficiente. No es un trabajo que pase de moda, al contrario, con el paso de los años se ha especializado más, y por eso se necesitan perfiles cualificados”.

¿Qué necesitas saber para trabajar como administrativo en Toro y Zamora?

El perfil administrativo es el pegamento que une las distintas partes de una empresa, y aunque a menudo se piensa que se trata de un trabajo monótono, lo cierto es que abarca una gran variedad de tareas, cada una con sus propios retos. Desde la organización de archivos y la gestión de agendas hasta la preparación de informes financieros o el trato con clientes internacionales, el rango de responsabilidades es amplio y se exige, cada vez más, un conocimiento técnico especializado.

Entre los conocimientos básicos que se deben manejar, destacan los programas de contabilidad como Contaplus o Sage, herramientas de gestión documental y de bases de datos, y un dominio avanzado de hojas de cálculo, como Excel. La capacidad de manejar plataformas de gestión de clientes (CRM) y de tener nociones básicas de marketing digital también empieza a ser crucial. Sin embargo, más allá de la formación técnica, existen otras habilidades que marcan la diferencia.

Soft skills que buscan las empresas en un administrativo

Hablar de habilidades en el sector administrativo no solo se refiere a conocer el software adecuado. Las soft skills son tan o más importantes. La capacidad de comunicarte de forma clara y concisa, ya sea con un cliente en una llamada telefónica o en la redacción de un informe, se convierte en un valor imprescindible. La empatía y la atención al detalle son cualidades que no se enseñan en los libros, pero que son fundamentales para que el trabajo administrativo no solo sea eficiente, sino también humano.

“El administrativo no solo debe ser una persona organizada. Es alguien que necesita ser resolutivo, trabajar bajo presión y ser capaz de dar soluciones a problemas cotidianos”, comenta Alicia. "El trato al público es esencial. Hay que ser amable, pero también firme, porque la organización de una empresa depende de esa persona. La agilidad en la toma de decisiones y la proactividad son habilidades clave y es una parte muy importante del curso gratuito de operaciones auxiliares administrativas que comenzará en breve".

La capacidad para trabajar en equipo también se ha convertido en una de las competencias más apreciadas en el mercado. Aunque el perfil de administrativo tradicionalmente se ha asociado con trabajos más solitarios, hoy en día los administrativos forman parte de equipos multidisciplinares, donde la interacción con otros departamentos, como el de marketing, ventas o recursos humanos, es constante.

¿Es el trabajo administrativo para ti?

Antes de lanzarse al mundo del trabajo administrativo, conviene hacerse una serie de preguntas. ¿Te entusiasma la organización, la eficiencia y la resolución de problemas? ¿Disfrutas del trato directo con los clientes, tanto por teléfono como cara a cara? ¿Te sientes cómodo/a con las nuevas tecnologías y con el reto de mantenerte actualizado/a frente a las innovaciones digitales?

Si la respuesta es sí, entonces es muy probable que este sea el campo adecuado para ti. Sin embargo, el trabajo administrativo no está exento de retos. En un mundo donde las tareas pueden cambiar en cuestión de horas, la capacidad de adaptación se vuelve fundamental. Y en este sentido, la formación continua es una de las mejores inversiones.

“Los cursos de auxiliar administrativo pueden ser una buena opción para aquellas personas que buscan un primer empleo o quienes se plantean reorientar su carrera o necesitan conciliar”, apunta de la Pisa.

Rangos salariales: ¿Cuánto puedes esperar ganar?

Una de las dudas más comunes entre quienes se plantean entrar en el sector administrativo es el sueldo. En Toro y en Zamora, los salarios para un perfil de administrativo comienzan en torno a los 1.100-1.300 euros mensuales para perfiles sin mucha experiencia. No obstante, a medida que se adquieren más conocimientos y se asumen responsabilidades mayores, este salario puede aumentar considerablemente.

Con experiencia, especialmente en áreas como la gestión contable o fiscal, se puede llegar a alcanzar un sueldo mensual de entre 1.500 y 2.000 euros. En empresas de mayor tamaño o con necesidades más especializadas, como las bodegas de Toro, los salarios pueden superar esta cifra, especialmente si se manejan idiomas o herramientas específicas del sector. En algunas situaciones, el perfil administrativo con experiencia en gestión de proyectos o en marketing digital puede ver incrementada su remuneración, alcanzando cifras superiores.

¿Un paso hacia las oposiciones?

La administración pública es otro de los caminos que muchos profesionales administrativos consideran tras algunos años en el sector privado. De hecho, en Zamora y Toro, con la presencia de administraciones locales y regionales, el perfil administrativo se encuentra en una posición privilegiada para acceder a ofertas de empleo público.

Prepararse para oposiciones a cuerpos como el administrativo en el ámbito local o autonómico puede ser una opción atractiva para aquellos que buscan estabilidad y unas condiciones laborales más fijas. Aunque el proceso es arduo, la experiencia adquirida en el sector privado puede ser muy valiosa para afrontar las pruebas, ya que proporciona un conocimiento práctico del trabajo diario en administración.

