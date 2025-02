Alumnos del Pardo Tavera de Toro se acercan a una investigación que impulsa una "revolución" en agricultura

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia ha permitido a los alumnos de bachillerato del IES Cardenal Pardo de Tavera mantener un encuentro con la microbióloga Pilar Martínez Hidalgo, quien ejerce como profesora e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Inmersa en una investigación con la que se propone encontrar microorganismos que reúnan todos los requisitos necesarios para convertirse en una "alternativa real" a los agroquímicos utilizados actualmente en los cultivos, Martínez Hidalgo potencia una "nueva revolución" en el campo de la agricultura.

En la charla mantenida, el alumnado del centro toresano ha podido conocer de primera mano el trabajo que lidera Martínez Hidalgo, que parte del "riesgo" que, tanto para el ser humano como para la fauna y el medioambiente, supone el uso masivo de fertilizantes y pesticidas impulsado por lo que se dio a conocer como “Revolución verde”. Esto "no es otra cosa que el impulso del incremento de la productividad agrícola a costa de favorecer agroecosistemas con poca biodiversidad", han explicado desde el centro. Así, aunque el uso "indiscriminado" de agroquímicos supone un "alto rendimiento", resulta "perjudicial por agotar los recursos energéticos no renovables".

Por esta razón, el equipo investigador de Martínez Hidalgo se propone desarrollar “inoculantes multifuncionales con base en consorcios bacterianos”, cuyo uso en agricultura tendría una repercusión directa en los agroecosistemas, "garantizando la producción actual con inversiones razonables, pero también la sostenibilidad y la seguridad, ahora en peligro", exponen.

A través del análisis del potencial que actinobacterias endofíticas aisladas de nódulos de alfalfa suponen para la biodiversidad y la agricultura, por ser bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR), la investigadora y su equipo proponen dar un "salto" en la evolución de la agricultura, proporcionando una alternativa a la “Revolución verde” y sus efectos adversos.

Una nueva edición de la Iniciativa 11F

Con el encuentro con la investigadora Pilar Martínez Hidalgo, el IES Cardenal Pardo de Tavera se ha sumado a los más de 300 eventos (más de 180 en centros educativos) organizados por la Iniciativa 11F, que este año llega a su novena edición, y que se celebran entre el 1 y el 16 de febrero en diferentes puntos de España.

De esos más de 180 eventos en centros educativos, muchos son charlas y encuentros con investigadoras de diferentes campos científicos, entre los que se encuentra el mantenido en el instituto toresano, uno de los 23 institutos públicos de Castilla y León y uno de los dos de la provincia de Zamora que se han sumado a la iniciativa este año.

Con todas estas actividades, la Iniciativa 11F pretende crear referentes femeninos para la infancia, que "contribuyan a la elección" de alguna de las áreas STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics) como carreras profesionales, así como dar a conocer los diferentes factores que afectan a la situación actual de la mujer en dichos campos y "fomentar prácticas que puedan conducir a su eliminación para, de esta manera, alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico, poniendo el foco en esta nueva edición en la salud mental de las investigadoras y mujeres en el ámbito STEM".

Actuaciones previas en el instituto

No es la primera vez que el IES Cardenal Pardo de Tavera participa en esta experiencia. Hace cuatro años, el centro contactó con la experta en nanotecnología e investigadora, en Newcastle (Inglaterra), en impresión 3D de tejidos María Crespo, que dio al alumnado del centro una charla sobre su experiencia en el mundo de la investigación y su dedicación a temas como el desarrollo de sensores a escalas microscópicas capaces de detectar enfermedades o la creación de tejidos y órganos artificiales, que antes le "parecían ciencia ficción".

Hace tres cursos, el profesor de la Universidad de León Jorge Losada acercó a los alumnos del Pardo de Tavera la figura de la matemática húngara Rósza Péter. Ya en 2023, los alumnos de 4º curso de ESO de Laboratorio participaron en una "intensa" jornada lúdica en torno a una baraja de cartas sobre mujeres científicas, que forma parte del material que la Iniciativa 11F comparte en su web, y el año pasado tuvieron la ocasión de contar con la investigadora Celia Tundidor que, actualmente, desarrolla su carrera profesional en una empresa de desarrollo de cohetes en Munich (Alemania).