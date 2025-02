La DO Toro vuelve de "Barcelona Wine Week" con buen balance de negocio

Unas 15 bodegas acogidas al sello de calidad del vino de Toro han asistido del 3 al 5 de febrero a la feria "Barcelona Wine Week" y han regresado al territorio de la DO con un balance "claramente positivo", tal y como ha asegurado el gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del vino de Toro, Rubén Gil.

El ente regulador también ha estado presente en la feria vinícola, con un "stand" propio, que ha servido de "paraguas" a alrededor de una decena de bodegas de la marca de calidad del vino de Toro; además, varias otras han acudido de manera independiente a la "convención" del vino en la ciudad condal, donde han ocupado el espacio destinado a los pequeños productores.

Esto supone "más que duplicar" la presencia de la DO Toro en la edición pasada, la de 2024, a la que acudieron unas seis bodegas acogidas a la DO. Una duplicidad a la que no ha sido ajena la propia feria, que ha "doblado su superficie" este año ya que ha pasado de un total de 750 expositores que acudieron el año pasado a los 1.300 que lo han hecho este, según ha expresado Rubén Gil. El motivo ha sido que, ya en la pasada edición, "se veia que el metraje quedaba muy escaso" y que tuvieron un "problema muy serio" de "overbooking" de aforo superado, ha explicado el gerente de la DO Toro por lo que, al doblar la superficie del espacio expositivo, han podido dar cabida a unos 600 expositores más.

Y para que esta mayor competencia no conllevase una disminución de la atracción de clientes y reuniones y, por tanto, menos cierres de acuerdos comerciales, la organización de "Barcelona Wine Week" ha hecho "un esfuerzo muy importante" de captación de clientes internacionales, lo que, según cuenta Gil, se ha traducido en "mayor interés", así como en un mayor número de público y en más afluencia de visitantes. Así lo asegura el gerente de la DO, quien dice que ha visto "más negocio que el año pasado" con respecto a las bodegas y la captación de posibles clientes.

Como ha explicado Gil, en el "stand" de la DO Toro, contaban con 36 vinos para ofrecer a la cata de posibles interesados, entre los que han destacado importadores de países como Guatemala, China o Bélgica, entre otros, pero, como ha asegurado el responsable del ente regulador del vino de Toro, aunque "tiene mucho más interés" para estos importadores catar directamente en los espacios de las bodegas, por el de la DO Toro también ha habido personas que "han pasado a preguntar".

Como balance, Rubén Gil ha expresado que la tónica general es la de que la feria barcelonesa "merece la pena" y puede ser "sustitutiva" de "Fenavin", la "rival" que se celebra en Ciudad Real y a la que, según Gil, "se ha comido" esta. Además, Rubén Gil destaca también que acudir a Barcelona es contar con "mejores prestaciones y servicios", "aunque la clave es que vengan compradores", ha concluido.

