Convocada una plaza de arquitecto técnico-aparejador para el Ayuntamiento de Toro

El Ayuntamiento de Toro ha abierto el proceso selectivo para cubrir una plaza de arquitecto técnico-aparejador con carácter interino. La plaza se convoca mediante el sistema de concurso-oposición por turno libre, y pertenece al Grupo A, subgrupo A2, nivel 22 de la Escala de Administración Especial y Subescala Técnica Media.

El sistema de selección es el de concurso-oposición y, en su primera fase, la de oposición, constará de la realización de dos ejercicios de aptitud, uno teórico y otro práctico, obligatorios y eliminatorios. Mientras que, en la fase de concurso, se valorarán los méritos aportados y debidamente acreditados por el interesado.

El plazo de presentación de solicitudes por parte de los interesados es de veinte días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, que ha aparecido el 3 de febrero.

