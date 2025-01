Toro baila por el autismo

Una tarde plenamente musical ha servido hoy en Toro no sólo para hacer disfrutar al público, sino también para recaudar fondos para una buena causa: la asociación "Autismo Zamora".

Los alumnos de baile de la profesora Sandra Iglesias hicieron vibrar al público congregado en el teatro Latorre a ritmo de célebres canciones y bandas sonoras de conocidas películas, como "Miércoles", de "La familia Adams"; "Slow", de Lady Gaga; "Mamma mia", "The time of my life", de "Dirty Dancing"; "Daddy Cool", "Flashdance... What a Feeling", "Pretty Woman" o "El Rey León"; todas ellas, interpretadas por el grupo de baile moderno que dirige Iglesias.

Mientras que los pequeños que asisten a clases de predanza con la profesora bailaron a ritmo de las canciones "Grease Lightning" y "You are the one that I want"; ambas, de la película "Grease".

Además, la gala se completó con la actuación al piano de las niñas Alma Diez y Noemí Álvarez, que interpretaron "Once Upon a Dream", de la película "Maléfica". Por su parte, Cecilia Diez tocó la canción de "Pocahontas" con su flauta travesera.

El evento, que estuvo presentado por el toresano Josué Bermejo, también contó con números intercalados del humorista y mago zamorano Julio Rapado, para los que solicitó la colaboración de algunas personas del público.

Durante la gala, también subió al escenario el presidente de "Autismo Zamora", Jesús Domínguez, que mostró su agradecimiento por la organización del evento solidario, así como un cheque en el que se podía ver el importe recaudado gracias a la gala: 1.620 euros que servirán para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo que atienden en la asociación.

El broche apoteósico a la gala lo pusieron todos los grupos bailando "Sweet Caroline" junto a su profesora, una coreografía a la que el público se animó a sumarse.

Suscríbete para seguir leyendo