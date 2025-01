El PP de Toro sigue defendiendo su anterior gestión en el Gobierno

El Grupo Municipal del Partido Popuar en el Ayuntamiento de Toro ha defendido su ejecución del presupuesto municipal de 2024, que, como recuerdan, se aprobó "definitivamente" en mayo, e inciden en "el agravante" de que, desde marzo hasta junio del pasado año, el Ayuntamiento estuvo sin interventor, por lo que aseguran que, "en escasamente cinco meses, se obtuvo la financiación, se contrataron los proyectos y se iniciaron las ejecuciones de multitud de obras establecidas en el capítulo de inversiones", de las que dicen que el resto no se pudieron finalizar debido a la moción de censura presentada el 14 de octubre, que los desbancó del Gobierno municipal, según han expresado en un comunicado emitido, con el que quieren "aclarar diferentes puntos", como "respuesta a las continuas declaraciones de la alcaldesa de Toro", Ángeles Medina, con respecto a la gestión realizada por los populares.

El comunicado del Grupo Popular también resalta que el presupuesto de 2024 se presentó por primera vez en febrero "y fue rechazado por unanimidad, no por defectos, como apunta la señora Medina", sino que lo achacan a que ya "estaba pactada la moción de censura y, por cuitas entre ellos, no se pudo presentar en ese momento", indican.

Con respecto a los presupuestos del pasado ejercicio, los del PP también exponen que "fueron negociados y recogen las aportaciones de todos los grupos políticos", como "resultado de múltiples reuniones del Equipo de Gobierno" que, entonces, asumían y que, según exponen, no fueron reuniones "nada fáciles y con muchos inconvenientes hasta tal punto que la actual alcaldesa no acudió a ninguna de ellas" porque, según aseguran, "sus encuentros únicamente podían ser con los técnicos", debido, según achacan, a una forma de "presión" porque "algunos nombramientos que el Equipo de Gobierno hizo no fueron de su agrado".

Por otro lado, sobre los períodos de pago a proveedores, el comunicado popular asegura que, "en el último trimestre que el PSOE gobernó la localidad" durante la anterior legislatura, el periodo medio "era de 48 días y, en el último trimestre del Partido Popular, el periodo se redujo a 33 días".

El texto remitido por el Grupo Popular también alude a que, cuando tomaron posesión del gobierno municipal, se encontraron con un presupuesto para la piscina de verano "aceptado y firmado por la anterior concejal de economía" y actual alcaldesa para la gestión en el periodo estival de la piscina "por un importe de más de 74.000 euros", lo que, aseguran, "incumplía todas las normas de contratación y siendo adjudicado de forma directa e ilegal a una empresa ‘amiga’". "Tuvimos que parar esta aberración y, en el plazo más breve posible, gestionar este servicio conforme a derecho", exponen los populares.

Por otro lado, el comunicado del PP alude a que se "encontraron" con que, en 2022, se había otorgado una subvención nominativa "por importe de 10.000 euros" a una asociación de la que, según aseguran, forman parte el exalcalde Tomás del Bien y la actual regidora, Ángeles Medina, que, según los populares, deberían "haberse abstenido ambos políticos de cualquier intervención para la concesión de dicha ayuda".

Los populares también hablan del edificio "Carnicerías", del que dicen que el procedimiento se inició en el año 2018 "y lo dejaron caducar". Aseguran que ellos lo reactivaron y en julio de 2024 elevaron una consulta a Patrimonio para la catalogación del inmueble "para poder actuar en él".

