Las ventas de vino con DO Toro bajaron más de un 12 % en 2024

La Denominación de Origen Toro ha cerrado 2024 con un descenso de ventas de sus vinos amparados. Es el "pero" que pone el presidente del Consejo Regulador de la DO Toro, Felipe Nalda, a la pasada campaña, en la que se vendieron unos 14.000.000 de botellas con la contraetiqueta de la DO, frente a los 16.000.000 del año anterior, lo que supuso un descenso del 12,5 %.

Según ha explicado Nalda, haciendo una "lectura por tipos de vino", los que más han "sufrido" han sido, sobre todo, tanto los tintos, rosados y blancos, "en concepto de vino joven", cuyas ventas han descendido alrededor de un 23 % con respecto a 2023.

El presidente de la DO Toro ha achacado esta caída de las ventas, principalmente, al "sobrestock" de vino que hay a nivel nacional y, también, a la caída del consumo de vino, "que cada año es superior". "Va en crecimiento el decrecimiento de consumo", apostilla.

Por otro lado, Felipe Nalda también ha aludido a la gran competencia que hay en el sector a nivel nacional ya que, como ha explicado, hay muchas denominaciones de origen con "grandes stockajes" de vino y, "a la hora de competir en precios más moderados o bajos, como sería el concepto de vinos jóvenes, hay denominaciones o zonas con renombre con las que es muy difícil competir", ha indicado como otro factor que ha podido afectar a ese descenso de ventas. Aunque, como ha aclarado el presidente del Consejo Regulador, "en relación calidad-precio, Toro siempre da el do de pecho", si bien, ha reconocido que, "a veces, el nombre va por delante".

En cuanto a los principales canales en los que se ha producido el descenso de las ventas de botellas, Felipe Nalda ha indicado que aún están pendientes de analizar varios datos en este sentido, "pero todo vaticina" que, sobre todo, la caída ha sido en el canal alimentación porque "la competencia ahí es ahora brutal".

A pesar de este descenso generalizado, como ha explicado Nalda, el "comportamimento" de los vinos robles y crianzas ha sido "un poquito superior" al del año anterior. Y es que "el crianza ha tenido buen comportamiento", en torno a unas 700.000 u 800.000 botellas más vendidas que en 2023. Pero "el que sigue dándonos buenos resultados de continuo, aunque haya sido con un crecimiento de en torno al 2 %, ha sido el tinto roble", del que se vendieron casi 6.000.000 de botellas en 2024.

Líneas de actuación para los primeros meses del año

Algunas de las acciones principales que se marca el Consejor Regulador de la DO Toro para el primer semestre del año es continuar con la asistencia a las habituales ferias vinícolas a las que acuden habitualmente, aunque la previsión también es asistir por primera vez a alguna de ellas, como "ProWine Hong Kong", que se celebrará en la ciudad china en mayo y donde, por primera vez, la DO Toro no acudirá "en concepto salón, es decir, de exposición, sino que hemos cogido un stand de un tamaño considerable para la DO y podremos incorporar unas ocho o diez bodegas que asistirán con microstands dentro del stand amparado por la DO", ha explicado Felipe Nalda.

Además, el próximo mes de febrero, la DO Toro también participará en dos salones que se celebrarán en las ciudades mexicanas de México DF y Guadalajara.

Al margen de esta novedad, el ente regulador del vino de Toro también prepara la asistencia a las ediciones de este año de las habituales ferias "Barcelona Wine Week", que tendrá lugar en la ciudad condal del 3 al 5 de febrero, o "ProWein", que se celebrará en Düsseldorf (Alemania) del 16 al 18 de marzo.

Además, seguirán "haciendo hincapié" en la prensa especializada, como las revistas británica "Decanter" o la estadounidense "Wine Spectator".

