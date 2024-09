Toro, destino de retiro

Un verano de retiro en Toro. Eso es lo que ha supuesto para 90 miembros de las Hijas del Amor Misericordioso, que aún pasan sus últimos días en la localidad, mientras recogen los bártulos y los recuerdos de un verano que, para ellas, es el segundo que disfrutan en el monasterio de Santa Clara.

Las religiosas, pertenecientes a dos de las comunidades que tienen en España, la de Los Molinos, en la Diócesis de Madrid, y la de Carmona, en la Diócesis de Sevilla, han dedicado este tiempo estival a reunirse y convivir ambas comunidades ya que, normalmente, se reúnen en Navidad o Semana Santa, "tiempos muy cortitos" y, ahora "podemos estar toda la comunidad completa para conocernos; también, con el noviciado", explica una de ellas, sor María José.

Toro ha sido el lugar elegido por la Familia del Amor Misericordioso, por segundo año consecutivo, para reunirse y descansar ambas comunidades juntas en las vacías instalaciones de Santa Clara, un lugar que "se adecua perfectamente" a sus necesidades ya que, además del tiempo de retiro y descanso al que dedican sus últimas semanas aquí, previamente, han desarrollado sendos campamentos infantiles durante dos semanas, en las que han contado con 150 niños de entre 7 y 13 años en cada una, además de "otro número alto" tanto de monitores "como de hermanas y hermanos", lo que ha supuesto unas 250 personas en el convento durante esas dos semanas.

Uno de los grupos del campamento posa en el interior del monasterio de Santa Clara. | C. T.

"Buscábamos un sitio para hacer un campamento porque el que teníamos antes ya se nos quedaba pequeño y nos habían hablado de este convento, con la idea de venir a abrir aquí una comunidad. No se ha dado, pero recordamos eso y contactamos con don Rogelio, que era el antiguo capellán de las Claras, y él nos puso en contacto con ellas y nos dieron permiso para venir", explica otra de las religiosas, sor Mariana, a quien completa sor María José: "requiere un sitio muy grande que permita todo ese follón y todo el jaleo que son los niños". Añaden, además, la ventaja de que el convento esté "tan deshabitado" porque "no corremos el riesgo de estropear nada, no hay mobiliario que los niños vayan a estropear".

Las hermanas destacan también lo "maravillosa" que es la huerta, donde "montamos montones de juegos por la mañana". Aparte de esta actividad, intramuros del convento, los niños han disfrutado de yincanas, olimpiadas o el juego de la noche, tras la cena, en el que "se lo pasan en grande".

Los pequeños también han tenido tiempo para dedicar a la oración y para aprender a limpiar, "las madres lo agradecen mucho; cuando los niños vuelven, descubren que pueden limpiar un cuarto de baño o barrer". Asimismo, han disfrutado de actividades por Toro, como varios días de piscina a la semana o excursiones, entre ellas, a la ermita del Cristo de las Batallas.

"El campamento lo hacemos con el fin de transmitir la Fe y el Señor a los niños, y es precioso ver cómo niños de 7 u 8 años vuelven a sus casas evangelizando a sus padres", explica sor Mariana.

Una vez que los pequeños han vuelto a sus casas, en España, Polonia o Estados Unidos, las Hijas del Amor Misericordioso se dedican de pleno al "tiempo fuerte de comunidad, de convivencia entre nosotras,", en el que, además de descansar y disfrutar de tiempo libre, lo han hecho también de Toro, del que sor María José expresa que es "sencillo y muy bonito" y tiene "auténticos tesoros", como el calvario de la sacristía de la Colegiata, lo que más ha "impactado" a sor Mariana, o las vistas desde la torre, que "son preciosas", dice sor María José. Sor Mariana también destaca la "riqueza espiritual" y"la cantidad de conventos que están vivos". Ambas se muestran "agradecidas a quien permite que estemos aquí; para nosotras, es un regalo", concluyen.

