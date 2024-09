"Toro merece un parque de bomberos digno y la oposición se lo está negando"

El alcalde de Toro, Rafael González Franco, cree firmemente que el servicio del parque de bomberos de Toro es un servicio público que tiene que prestarse en las mejores condiciones de seguridad. Se muestra "decepcionado" por el rechazo de la oposición a ceder los terrenos para la ejecución del proyecto a la Diputación. Terrenos que, insiste, no se van a perder porque se presta un servicio público y porque en caso de que no se preste esos terrenos revertirán en Toro. González enumera varias ocasiones en las que Toro ha cedido terrenos para servicios públicos y asegura que está abierto al diálogo.

–El nuevo parque de bomberos en Toro está de plena actualidad. Pero es ya un proyecto que viene de largo.

–Las necesidades de tener un servicio público de un parque de bomberos en Toro es un objetivo prioritario por nuestra parte. Llevo un año y cuatro meses y es una de las primeras medidas para las que inicié conversaciones con el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. Entiendo que es un servicio esencial en Toro y para la comarca de Toro.

–¿De dónde parte ese proyecto? Hubo un entendimiento entre las administraciones y se ha ido avanzando hasta la actualidad para llevarlo a cabo.

–Así es. Iniciamos las conversaciones y las negociaciones entre la Diputación y el Ayuntamiento fueron ágiles, pues era necesario dar respuesta a la precariedad de las instalaciones. La situación actual del edificio que utilizan los bomberos es obsoleta y nada funcional. Es de vital importancia el contar con unas instalaciones modernas y funcionales de extinción de incendios.

–Usted ha repetido en varias ocasiones que se trata de un "servicio básico y, sobre todo, esencial para Toro".

–Es esencial. Ahora mismo tenemos unos bomberos voluntarios que están realizando una labor gratificante, que la sociedad debe de conocer las labores que están realizando, pero con unas condiciones muy precarias. Actualmente están en un inmueble que no reúne las condiciones mínimas para prestar ese servicio tan esencial en nuestra sociedad toresana. Nos hemos volcado en intentar mejorar su situación, sobre todo, a la hora de que puedan prestar un servicio de forma efectiva, no sólo a Toro, también a la comarca de Toro.

–¿Era además, una cuenta pendiente que tenía la Diputación de Zamora con Toro?.

–Conmigo no, puesto que en el tiempo que llevo ha sido una de las cosas que tanto el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, como este alcalde, hemos intentado por todos los medios llevar a cabo y poder ejecutar lo más rápido un parque de bomberos moderno en Toro. El presidente de la Diputación ha dado su palabra y en el presupuesto de la institución provincial del año que viene habrá una partida para el parque de bomberos de Toro. Los toresanos se merecen un parque de bomberos digno, y la oposición se lo está negando.

–El Ayuntamiento ya había llegado a un principio de acuerdo con Diputación para la cesión de una parcela de propiedad municipal que se destinaría a edificar el nuevo Parque de Bomberos. La parcela elegida es la que se ubica el antiguo matadero. ¿Por qué se ha optado por esta parcela?

–Esa parcela de 6.000 metros cuadrados, para el Ayuntamiento de Toro es un problema. Efectivamente era el antiguo matadero y la Diputación nos pidió unos 1.500 metros cuadrados para construir el nuevo parque de bomberos. Tenemos un edificio en dicha parcela que está literalmente en ruinas y la Diputación asumió el compromiso de invertir 50.000 euros en la demolición compleja, difícil, porque tiene amianto y no reúne, además, las condiciones mínimas de seguridad. Además de hacer el moderno parque de bomberos, la Diputación y concretamente su presidente Faúndez, a pesar de que es un coste a sumar a la inversión prevista del parque de bomberos, entendía que era necesario que la institución asumiese el coste del derribo, y a ello se ha comprometido.

–La situación de la parcela permite, además, la salida rápida hacia la autovía para llegar a otros pueblos a los que se presta el servicio de bomberos.

–Tiene un acceso casi inmediato a la autovía, acceso inmediato a todas las salidas y todos los pueblos de la comarca, cabe recordar que el parque de bomberos de Toro da servicio a 40 municipios más de la comarca. Además, el terreno donde se construiría no está en el casco urbano, como actualmente, que en ocasiones supone un problema, pero está muy próximo al casco urbano.

–En el pleno de esta semana, la oposición ha rechazado esta cesión que llevaría a un cambio de titularidad de los terrenos. –¿Qué tiene que decir a las explicaciones que han dado para su voto en contra?

–Salí del pleno con una enorme decepción, no sólo como alcaldes, sino como vecino de la ciudad de Toro. No hay justificación alguna. Siguen sin comprender lo que es una mutación demanial subjetiva, siguen sin comprender absolutamente nada, es el no por el no. He intentado explicarles en qué consiste esta cesión pero venían ya con una idea preconcebida, y creo que están votando con desconocimiento absoluto de lo que es la realidad jurídica. Están poniendo por encima de Toro y los toresanos sus intereses partidistas. El parque de Bomberos de Toro es bueno para la ciudad, y para que sea una realidad solo hay que ceder el terreno a la Diputación.

–Señala el presidente de la Diputación otras situaciones en las que la cesión de terrenos a otra administración se ha hecho así. Ejemplos también hay en Toro.

–Así es. Carlos Rodríguez, del PSOE, ha votado a favor de ceder gratuitamente edificios de la Diputación a la Junta y se opone a lo mismo para parque de bomberos en Toro. En Toro en el año 1964, el Ayuntamiento cedió gratuitamente al Instituto Nacional de Previsión terrenos para hacer un centro de salud; en el año 1982, se hizo lo mismo y el Ayuntamiento cedió gratuitamente la propiedad para ejecutar la sede de Cruz Roja Española en Toro; en el año 1983 se hizo lo mismo para la instalación de un juzgado en Toro; en el año 2002 a la Junta de Castilla y León se cedió suelo para el nuevo centro de salud. No entiendo nada. Cuando hacemos una mutación demanial significa que ese bien que se cede, sigue siendo un bien de dominio público, que tiene un grado de protección en el ordenamiento jurídico. El titular no es una empresa, un fondo de inversión, sino que es una administración, la Diputación, que viene a invertir 800.000 euros para un servicio público, en beneficio de todos los ciudadanos, de Toro y de la comarca. Si se hubiera hecho lo mismo que la oposición ha hecho el jueves en el pleno, Toro no hubiera tenido ni centro de salud, ni juzgado, ni centro de la Cruz Roja. Es incomprensible desde el punto de vista social.

–¿Y desde el punto de vista político?

–No se hace política, es una política de tierra quema. Y por hacer daño al alcalde no se puede perjudicar a la gente de Toro y de la comarca. Yo creo que la política es otra cosa, no es esto. Estoy decepcionado. En un parque de bomberos no entra la política.

–En este punto, ¿cómo se plantea seguir adelante?

–Lo único que pide la Diputación, como otras administraciones, es ser titular del terreno donde va a ejecutar una obra. Ese terreno revertirá en el futuro en el Ayuntamiento de Toro si por lo que sea la Diputación deja de prestar ese servicio. Y el terreno no se pierde, sino que es una transmisión de propiedad condicionada y se está prestando un servicio público. La cesión del terreno está condicionada a que sea parque de bomberos, y en el momento, sea cuando sea, que se deje de prestar servicio revertirá tanto el terreno como la edificación al Ayuntamiento. Al igual que si en un periodo de 5 años la Diputación no ha construido el edificio del Parque de Bomberos, el terreno, vuelve al Ayuntamiento.

–Paralizado en este punto, el proyecto del nuevo parque de bomberos de Toro.

–Claro, o cambian de actitud o ceden o no podrá seguir adelante. Tendrán que darse cuenta de que esto es un error muy grande. Este alcalde, y todos los concejales que votan no, están de paso, pero un servicio tan importante tiene que permanecer y quedar en la ciudad de Toro.

–La situación actual del parque de bomberos ¿cuál es?

–Tenemos a 14 voluntarios que están haciendo una labor encomiable, no sólo en Toro, en 40 municipios del entorno y que abarca una población de unas 22.000 personas. El servicio que prestan no es sólo atender los fuegos, también otras labores como accidentes.

–¿Se plantea el alcalde un acercamiento con los grupos de la oposición?.

–La puerta de esta Alcaldía siempre está abierta. El diálogo es la base de la política. Pero en este proyecto hay una condición y no cabe otra opción. Yo estoy abierto a que vengan y llevarlo otra vez a pleno, las veces que haga falta, pero no se puede privar de un servicio público a los ciudadanos. Yo estoy de paso pero hay que tener alturas de miras.