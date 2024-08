Faúndez: "Si tenemos terrenos se construirá el parque de bomberos de Toro"

La Diputación mantiene su oferta de construir un nuevo parque de bomberos de Toro, pero condicionada a la cesión de la parcela que ocupaba el antiguo matadero y aplicando la fórmula de mutación demanial subjetiva que el jueves fue rechazada en pleno por todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, quien ha aclarado que Toro no perdería “patrimonio” si cede los terrenos, ya que revertirían de nuevo al Ayuntamiento si la Diputación no ejecuta las obras contempladas en el proyecto en cinco años o si en un periodo de tres décadas se deja de prestar el servicio público.

Recordó Faúndez que en la primera reunión institucional que mantuvo con el alcalde de Toro, Rafael González, le planteó, “en un alarde de responsabilidad”, la necesidad de construir un nuevo parque de bomberos, porque el actual no reúne las “mejores” condiciones para prestar con garantías un servicio básico y tan importante.

Tras el encuentro, Faúndez se comprometió a impulsar un proyecto, que no se pudo ejecutar con anterioridad porque dependía de unos fondos europeos, cuya resolución obligaba a la construcción en un corto periodo de tiempo, que era imposible cumplir.

En una segunda visita a Toro, se concretó la ubicación del nuevo parque de bomberos, propuesta que fue respaldada por todos los grupos con representación en el Ayuntamiento, emplazamiento que encarecía el proyecto en casi 50.000 euros, porque es preciso derribar las instalaciones del antiguo matadero.

A partir de ahí, la Diputación redactó un nuevo proyecto para adaptarlo a la parcela propuesta por el Ayuntamiento, cuyo coste de ejecución es de 750.000 euros, a los que hay que sumar los casi 50.000 del derribo del antiguo matadero.

La pretensión de la institución provincial, como subrayó Faúndez, es construir un parque de bomberos “moderno” para Toro y para los 40 Ayuntamientos de la provincia que reciben el servicio a través de un convenio. El proyecto incluye la edificación de una nave de 440 metros cuadrados útiles y otros 173 destinados a “zona administrativa” conformada por un almacén, vestuarios, sala de reuniones y de formación, cocina y tres habitaciones.

La Diputación planificó con el Ayuntamiento una “hoja de ruta” previa a la construcción, que contiene los diferentes trámites administrativos que hay que cumplimentar. El primero, según Faúndez, es que “el Ayuntamiento nos diese los terrenos necesarios" para poder construir el parque, al que seguiría una segregación de 1.500 metros cuadrados en la parcela.

Javier Faúndez, comparece ante los medios de comunicación en el salón de plenos del Ayuntamiento / José Luis Fernández

Una vez formalizada la cesión de la titularidad, la Diputación tenía previsto proceder, antes de fin de año, al derribo del antiguo matadero, actuación a la que seguiría la aprobación del proyecto y la exposición pública, para posteriormente incluir una partida de 750.000 euros en el presupuesto de la institución para 2025, y poder iniciar las obras el próximo verano.

Por otra parte, Faúndez recalcó que envió un documento al portavoz socialista en Toro, Carlos Rodríguez, en el que le explicaba que la fórmula planteada se basa en que el Ayuntamiento facilita los terrenos a la Diputación, a la que pasaría una “propiedad condicionada” a la construcción de un parque de bomberos de Toro en un plazo máximo de cinco años o, de lo contrario, la parcela revertiría al municipio.

Además, la propuesta incluye que la Diputación está obligada a mantener el parque de bomberos durante un periodo mínimo de 30 años por lo que, si se deja de prestar ese servicio público, “automáticamente el Ayuntamiento recuperaría la parcela y la nave pasaría a ser de su propiedad”.

Ese mismo documento se lo entregó a Tomás del Bien, portavoz de Nos Movemos por Toro, a la vez que precisó que no se lo remitió a Futuro y a Zamora Sí porque “son intrascendentes” a la hora de sumar la mayoría absoluta en el Ayuntamiento para poder hacer efectiva la cesión de los terrenos.

Por otra parte, Faúndez reprochó a los grupos de oposición que hayan votado en contra de la cesión y calificó de “peregrinas” las explicaciones ofrecidas por el portavoz socialista y diputado provincial que, como recordó, sí votó a favor de una mutación demanial subjetiva para la instalación del Hub de Innovación Tecnológico “La Aldehuela”.

En este punto, recalcó que como presidente de la Diputación “hipoteco mi palabra y cumplo mi palabra”, a diferencia de políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sobre el proyecto de Monte la Reina en Toro “un día se dice una cosa y al día siguiente otra, pero no hace nada”. "Mi palabra va a misa”, reiteró Faúndez, por lo que en el próximo presupuesto de la Diputación se incluirá una partida de 800.000 euros para el parque de bomberos de Toro, aunque la construcción dependerá de la decisión de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento.

Por este motivo, instó a los concejales de la oposición en Toro a que “tengan altura de miras”, dejen de lado la política, y sopesen su decisión porque, en ningún caso, la Diputación pretende “descapitalizar Toro” si no prestar un servicio básico en la ciudad y en otros 40 municipios de la provincia. Por último, remarcó que “si tenemos terrenos” se construirá el parque de Bomberos, pero “si no los tenemos con las condiciones que hemos puesto, que son las que se ponen” no se podrá ejecutar el proyecto.