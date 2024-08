El proyecto del nuevo Parque de Bomberos de Toro, paralizado

La oposición en bloque ha rechazado este jueves la mutación demanial subjetiva de una parcela municipal a favor de la Diputación Provincial para la construcción del nuevo Parque de Bomberos, lo que implica la paralización del proyecto.

Tan solo los cuatro miembros del equipo de Gobierno popular en el Ayuntamiento votaron a favor durante el pleno ordinario de la cesión de la parcela en la que se ubica el antiguo matadero mientras que los concejales del PSOE, Nos Movemos por Toro, Zamora Sí y Futuro manifestaron su rotunda negativa a la fórmula de mutación demanial subjetiva, porque supone un cambio de titularidad de los terrenos, que pasarían a manos de la Diputación.

Aunque el alcalde, Rafael González, defendió durante la sesión plenaria que, en el momento en el que la parcela deje de tener como finalidad la prestación del servicio de Parque de Bomberos revertirá en el Ayuntamiento, todos los grupos de la oposición insistieron en su total apoyo al proyecto, pero rechazaron la propuesta de cesión de los terrenos tal y como se propuso al pleno e instaron al equipo de Gobierno a emplear otra fórmula para hacer efectiva la cesión y garantizar que la propiedad de la parcela siga siendo municipal.

El alcalde también advirtió que, si la Diputación no es la titular de los terrenos, no construirá el nuevo Parque de Bomberos y no ejecutará la inversión prevista de casi 800.000 euros.

Amenazas

Esta afirmación motivó que los grupos de oposición instaran al alcalde a no “amenazar” y a “ponerse a trabajar” para buscar una alternativa que permita ejecutar el proyecto, pero sin que la propiedad de la parcela pase a manos de la Diputación.

Tras el pleno, concejales de la oposición comparecieron en una rueda de prensa conjunta en la que el portavoz del PSOE, Carlos Rodríguez, remarcó que la voluntad de todos los grupos es “conseguir que cuanto antes la ciudad de Toro cuente con un nuevo Parque de Bomberos” y recordó que en un pleno anterior se votó por unanimidad la puesta a disposición de la Diputación de la parcela del antiguo matadero para la ejecución del proyecto.

Concejales de la oposición, en la rueda posterior al pleno / M. J. C.

No obstante, aclaró que “no nos vamos a arriesgar de ninguna manera a perder parte del patrimonio de los toresanos”, ya que la fórmula que pretende utilizar la Diputación y que cuenta con el apoyo del alcalde y de los tres concejales del equipo de Gobierno conlleva cambiar la titularidad de la parcela en el Registro de la Propiedad a favor de la Diputación y “la posibilidad de perderla si no se hacen las cosas como se deberían hacer”.

A modo de ejemplo destacó que, si las obras no llegan a ejecutarse o la Diputación no financia la construcción del Parque de Bomberos, “la ciudad de Toro perdería la parcela, valorada en 424.000 euros, algo que no vamos a permitir porque es de todos los toresanos”. Rodríguez reprochó al alcalde que “haya metido miedo a los ciudadanos”, a los que, en algunos casos, ha transmitido que “si no se hace como ellos dicen, el Parque de Bomberos se irá a otro pueblo”, cuando debe buscar otra solución para ceder el solar, pero sin perder la titularidad municipal.

En la misma línea, la portavoz de Nos Movemos por Toro, Ángeles Medina, reiteró que todos los grupos de la oposición rechazan una “cesión gratuita” de la titularidad de la parcela y propuso otras alternativas. Así, recordó que la parcela ocupa una superficie superior a los 4.000 metros cuadrados, de los que está previsto ceder a la Diputación alrededor de 1.500, que podrían ser segregados en primer lugar y posteriormente desafectados para, a partir de ahí, “realizar una cesión demanial objetiva” de unos terrenos adscritos a un servicio público.

Del mismo modo, cuestionó que en el expediente no consta “ni un borrador” sobre la cesión de la parcela, aunque sí especifica “facultar al alcalde de cuantos documentos fueran necesarios para la formalización de la cesión del bien”. Medina rechazó también “cualquier tipo de amenaza” por parte del presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y del alcalde, a la vez que subrayó que Toro “merece hace tiempo” la construcción de un nuevo Parque de Bomberos que sería sufragado con “dinero de todos los ciudadanos”.

Por su parte, el concejal de Futuro, Javier Gómez Valdespina, solicitó públicamente al alcalde que “deje de jugar con el miedo de la gente y que venga a un salón de plenos a amenazar a toda la oposición” y le instó a “trabajar” en una legislatura que “prometió que iba a ser de consenso”, cuando en "ningún momento" se ha puesto en contacto con el resto de concejales para buscar un acuerdo previo a la sesión sobre la cesión de la parcela y “sin ocasionar un perjuicio a los toresanos”.

La concejala de Zamora Sí, María de la Calle, alertó de que la cesión de la parcela, de la manera que pretende el equipo de Gobierno supondría una disminución del patrimonio del Ayuntamiento y remarcó que existen otras figuras jurídicas que permiten hacer la operación sin la necesidad de cambiar de titularidad. Además, pidió al alcalde y al equipo de Gobierno que "no utilice este tema de forma populista" porque "no estoy en contra de la construcción del Parque de Bomberos", a la vez que precisó que el Ayuntamiento podría ejecutar el proyecto a través de la concesión de una subvención por parte de la institución provincial.

El rechazo de la oposición al acuerdo sobre la mutación demanial subjetiva de la parcela municipal paraliza el proceso y obliga al Ayuntamiento y a la Diputación a buscar otra fórmula para ejecutar el proyecto, pero “sin perjudicar los intereses de los ciudadanos de Toro”.

Suscríbete para seguir leyendo