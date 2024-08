"Qué mejor que cerrar la etapa de novillero en una plaza de toros con tanto sabor como la de Toro"

Le gusta que le llamen "Jarocho", el nombre que ha heredado de la dinastía familiar. Hijo, nieto y sobrino de toreros, Roberto Martín "Jarocho" (hijo) se ha despedido de novillero este día de San Agustín en Toro porque ese jueves se doctora en toreo en Palencia. En la memoria de la afición, quedan los memorables naturales con los que abrió la puerta grande de Las Ventas, y que espera volver a repetir ya como matador de toros.

–¿Cómo ha afrontado su última novillada en Toro?

–Sobre todo, con mucha ilusión. Creo que la de novillero con picadores ha sido una etapa muy bonito y qué mejor manera de cerrarla que en una plaza tan bonita como la de Toro. Nunca había toreado, pero sí había tenido la suerte de ver toros allí y, el primer día que la vi, me impactó mucho una plaza con tanto sabor. Es un cartel muy bonito, con dos novilleros punteros, y tenía mucha ilusión por que fuera una tarde bonita y por cerrar esta etapa de la mejor manera.

–¿Y cómo afronta la alternativa de esta tarde?

–También, con mucha ilusión. Son días muy especiales, son tardes para disfrutar y me siento un privilegiado de poder tomar la alternativa en una feria y hacerlo rodeado de dos figuras del toreo (Cayetano y Daniel Luque) que llevan tantos años en las ferias. Estoy con mucha ilusión y espero que sea el comienzo de algo bonito.

–¿Es el cartel soñado?

–Siempre hay muchos carteles soñados, pero uno concreto no tengo. Sí son muchos los toreros a los que admiro y creo que lo relevante es tomarla en un sitio con importancia, como es la Feria de Palencia, y es un privilegio convertirme en matador de toros.

–¿Le da vértigo el paso al escalafón superior?

–La verdad es que no. Todos sabemos que es un paso difícil, no es fácil el tener continuidad de matador de toros, sobre todo, los primeros años. Pero vértigo, tampoco. Estoy con ilusión, sé que puede llegar un parón, pero tampoco me preocupa. Ahora mismo, me gusta vivir el día a día, seguir buscando el toreo que me llena, entrenar con ilusión y, seguro que el día de mañana, a los que no se aburren y siguen entrenando y buscando, les llega esa oportunidad, la aprovechan y se enganchan.

–Está en un gran momento: acaba de ganar el Circuito de Novilladas de Madrid. ¿Qué le ha aportado su paso por él?

–Sobre todo, mucha madurez. Gracias al Circuito, he podido torear cinco novilladas y he podido ir viendo una evolución de día en día. Es un circuito que tiene mucha repercusión por las fechas en las que se desarrolla ya que no hay muchas novilladas. Gracias a él, podemos torear y que la gente nos vaya siguiendo. En mi caso, ha sido un paso muy bonito, he disfrutado mucho y me ha servido para ir cogiendo madurez de cara a convertirme en matador de toros y para llegar más hecho a las principales ferias en que he toreado este año.

–En San Isidro, abrió una rotunda puerta grande de Las Ventas.¿Esa tarde le cambió la vida?

–Al día siguiente, seguía siendo el mismo, he seguido haciendola misma rutina. Sí me ha servido para abrirme puertas de algún sitio y para que la gente me conozca porque, cuando me presenté en Madrid, muchos aficionados no me conocían ya que tampoco había toreado mucho antes. Interiormente, sí me sirvió mucho para saber que de verdad merecía la pena luchar por el camino que cree uno que es el conveniente para él; me ayudó a creer en mí y a seguir esa línea que es la que llevo buscando mucho tiempo, y en Madrid me di cuenta de que era la que debía seguir.

–¿Qué sintió al atravesar esa "puerta de los sueños"?

–Muchas cosas. Sobre todo, mucha felicidad. También te acuerdas de los momentos duros, en los que lo has pasado mal, has sufrido,... y te das cuenta de que todo merece la pena, de que los esfuerzos, el sacrificio diario, todo se ve reflejado ahí de alguna manera. Es muy difícil contarlo con palabras, hay que sentirlo en primera persona. Son sensaciones únicas que guardaré el resto de mi vida.

–Se vio una estampa repleta de juventud porque lo acomparon sus compañeros de la Escuela "Yiyo". ¿Cree que esa imagen sirvió para reivindicar la afición de los jóvenes a la tauromaquia?

–Totalmente. Ahí se vio la cantidad de gente joven que está yendo a los toros. La ilusión y la pasión con la que viven el mundo del toro. Para mí, fue muy bonito que mis compañeros me acompañaran en esa salida a hombros, el ver esas caras de felicidad. También era un poco el triunfo de la Escuela "Yiyo" en conjunto, por todo el trabajo que habían hecho, por todo lo que me han ayudado, por el cariño que me han ido mostrando tarde a tarde todos los compañeros. Fue un día muy bonito para la Escuela.

–Los aficionados aún recuerdan esos naturales en la plaza de Madrid. ¿Usted también?

–Sí. Es verdad que mucha gente me lo recuerda: los naturales que les llenaron mucho. El otro día, en Casas Ibáñez, toreé una novillada y recuerdo que estaba haciendo un inicio, saliéndome a los medios con el novillo y había uno que me decía todo el rato "coge la mano izquierda", desde el primer muletazo. Es bonito que la gente me lo recuerde, sobre todo, es lo que busco: dejar huella, que con el paso de los días se recuerde algo... creo que esos naturales valieron para eso.

–¿Toreó como quiere torear?

–Siempre hay muchas cosas que corregir. No fue la faena perfecta, ni mucho menos, pero sí pude expresarme como me gusta y algo importante, que es disfrutar e interpretar el toreo como lo siento.

–Su toreo es clásico y pleno de pureza. ¿En quién se mira?

–Son muchos. Tengo un amplio abanico de toreros de la línea del toreo clásico, como Pepín Martín Vázquez, Pepe Luis Vázquez, Rafael de Paula, Morante de la Puebla, Diego Urdiales, Pablo Aguado... son toreros en los que me fijo mucho e intento beber de sus fuentes ya que creo que es de donde mana el toreo más clásico, más puro y con más esencia. Intento coger un poquito de todos y trasladarlo a mi concepto ya que mi intención no es parecerme a nadie.

–Su toreo también es maduro, pero su personalidad también, a pesar de su juventud. ¿Ha contribuido a ello el mundo del toro?

–Creo que sí. El mundo del toro te hace ver la vida de otra manera desde una edad muy temprana. En mi caso, con 15 años, me fui a vivir solo y eso creo que te hace madurar en un período de tiempo muy corto. Creo que esa madurez me la ha dado el mundo del toro.

–¿Cree que tiene la responsabilidad de tirar del carro de la afición en su tierra, Burgos?

–Sí. Hoy en día, sólo está el maestro Morenito de Aranda representando a la provincia en el escalafón superior. Es una responsabilidad, pero, a la vez, es algo bonito poder llevar el nombre de Burgos por todas las plazas. Estoy muy orgulloso de ser de Burgos y ojalá pueda presentarme ante la afición burgalesa ya que nunca he tenido esa oportunidad. Seguro que, en los próximos "Sampedros", podrá ser y ya como matador de toros. Será muy bonito porque en Burgos llevo viendo toros desde muy pequeñito y es una plaza en la que me hace mucha ilusión poder torear y seguro que serán muchas las tardes a lo largo de mi carrera.

–Ha vivido la profesión en casa toda la vida. ¿Lo tuvo claro siempre?

–No. Es verdad que siempre he vivido muy ligado al mundo del toro. Desde pequeño, me he sentido torero y me gustaba mucho ir a los toros, a los sorteos, ver a los toreros antes de torear cuando se estaban vistiendo,... era algo que me llamaba mucho la atención y me impactaba mucho, pero era tanto el respeto que tenía hacia los toreros, que yo no me veía como un torero, o sea, no me veía en su piel. Siempre he cogido un capote, una muleta, jugaba al toro con mis amigos, pero, hasta los 14 años, no fue cuando de verdad me di cuenta de que lo que me llenaba era torear. Me puse delante de un animal por primera vez cuando tenía 12 años, en la finca familiar, y unos años después, ya con 14, fue cuando de verdad vi que quería ser torero y que era lo que me llenaba, y fue cuando me apunté a la Escuela Taurina de Salamanca.

