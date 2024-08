"Veo las fiestas de Toro completas porque hay orquestas, verbenas, toros"

Pilar Pérez Colás es cuarta generación de feriantes. Ha vivido siempre las fiestas desde su "espacio seguro", tras el mostrador de la churrería que ha regentado su familia durante toda su vida. Este año, les dará el pistoletazo de salida con su pregón, algo que afronta visiblemente emocionada y llena de gratitud.

–¿Qué supone para usted pregonar las fiestas de San Agustín?

–No me lo habría imaginado nunca. Es un reconocimiento que no había sido esperado y no tengo palabras para expresarlo, entre orgullo, honor,... impresionante. Es una experiencia maravillosa, después de toda una vida de trabajo, este reconocimiento a un feriante, porque yo soy feriante; cuando dicen "la churrera", sí, feriante. Lo llevo con dignidad, con orgullo, es mi trabajo y he intentado hacerlo siempre lo mejor posible, sin hacer daño a nadie, hacer lo que se esperaba de mí y nada más.

–¿Es una manera de ser profeta en su tierra?

–Sí. Cuando me llamó el alcalde, me imaginé que sería con respecto a colaboraciones, pero me sorprendió que fuera él y me llamase a su despacho; cuando me dijo que me proponía ser la pregonera, sorprendida es poco, fueron unas ganas de llorar, de no creérmelo,... de decir "¿yo?".

–¿Cree que también es un reconocimiento a los feriantes, en general?

–Totalmente. Porque las fiestas son muy llamativas en todos los sitios, pero los feriantes estamos muy a la sombra, aparecemos y desaparecemos discretamente. Es que es rarísimo, bueno, no he conocido un reconocimiento a un feriante nunca porque somos de los que se van y vienen. Que a un feriante le hagan un reconocimiento es como que nos hacen visibles. Me enorgullece porque mi trabajo lo he llevado siempre con mucho orgullo y con mucha dignidad, y esto ahora es impresionante.

–Usted ha vivido siempre las fiestas intensamente, pero trabajando. ¿Cómo es esa visión?

–Como ha sido lo que he vivido siempre porque me siento y soy feriante de cuna, ha sido algo que no he pensado. Empezaba la fiesta y tú sabías que había trabajo, no te planteabas el ir a al verbena, a este espectáculo,... siempre lo vives detrás del mostrador. Para mí, es algo normal vivir la fiesta detrás del mostrador. Ahora me preguntas qué voy a hacer estas fiestas y te digo que no tengo ni idea porque no he vivido una fiesta fuera del mostrador, no sé cómo se vive.

–¿Cómo será su pregón?

–Es cercano. Es vivencias, sentimientos, agradecimientos a una vida, que es la de la feria. Ha sido difícil intentar plasmar mi vida en esas hojas

–¿Menciona las fiestas de Toro?

–Sí, porque ha sido tu pueblo. Toro lo llevabas en la sangre, ibas a cualquier sitio y hay gente de Toro por todos los sitios, es increíble. Al pueblo al que vayas, aparece alguien de Toro; veían el letrero "Churrerías Toresana", se acercaban y decían "¿Toresana, de Toro?", "claro", y decían "es que yo soy de la familia..." y te decían el apodo para que los reconocieras. En Béjar, en Ponferrada, en Bembibre, en Ávila,... siempre venía gente, familiares que eran de Toro, que, a lo mejor, sus padres habían nacido aquí y se habían ido, pero seguían teniendo esa raíz en Toro.

–Ha vivido las fiestas de muchos lugares, ¿qué hace diferentes o especiales a las de Toro con respecto a otras?

–La visión que tienes de otras fiestas y la de Toro no es comparable porque en Toro las vives con ese cariño especial. En los demás sitios, tienes que abrir tal día, tal día te vas y ya está, no te paras a decir "es que las de Toro tienen esto o las de La Bañeza tienen lo otro...". Las de Toro las veo completas porque hay orquestas, verbenas, toros,... En cada sitio donde vas, están más enfocados en una cosa, pero veo que Toro tiene de todo: para los niños, para los mayores, para los abuelos,... las veo completas. Siempre está la frase de "este año no hay nada" porque hay algo que te gusta que no han hecho y ya como que lo borras, pero hay gusto para todos. Tienen de todo para todos.

–¿Las cambiaría por alguna?

–Por nada. Las fiestas de Toro han sido y son algo muy importante. De hecho, la romería del Cristo siempre nos coincide con otra feria; económicamente, es más importante la otra, pero venir a nuestra romería es muy importante para nosotros.

–Este año serán, además, especiales desde el primer hasta el último día porque "hace la fiesta" de la Virgen del Canto...

–Sí. Esperaba hacer la fiesta de la Virgen del Canto, pero lo del pregón se salía de mi pensamiento... Este año, tengo más tiempo e intento ocuparlo en las cosas que siempre me han gustado y ahora puedo disfrutar: me apunté al coro de La Mayor y, el día 27, hay una actuación y será la primera vez que salga con ellos, espero no desentonar. Estas fiestas van a ser especiales para mí. Y el reconocimiento de la gente, que me dice "Pili, me alegro", "Pili, qué bien",... eso es lo que me pone nerviosa, no lo quiero pensar, no estoy nerviosa en estos momentos porque estoy como en una burbuja y todavía no he asimilado todo lo que se me viene encima.

Pilar Pérez Colás, pregonera fiestas San Agustín Toro 2024 / C. T.

–Los churros están representados en el cartel que anuncia las fiestas de este año. ¿Son una parte imprescindible de estos días?

–Otra sorpresa. Es increíble. Es que los churros creo que es el producto español, junto con la tortilla de patatas, que está siempre en todos los sitios. No hay una feria que se precie que no tenga una churrería. Los churros son el desayuno por excelencia, aunque tienen mala fama porque están fritos, pero es un dulce salado que no tiene conservantes ni colorantes y está hecho de manera artesanal: es harina, agua y sal, no hay más. Y mucho trabajo y mucho cariño porque hay que ponerle mucho cariño para que salgan ricos, ese es el secreto.

–En todos estos años, ¿ha cambio el gusto y la demanda de los clientes de la feria?

–Totalmente. Van cambiando los gustos, la gente y las generaciones. Los churros siguen siendo el producto estrella, pero, por ejemplo, las patatas fritas, las salchichas, las salchipapas,... la juventud no come churros. Estás toda la noche trabajando y llega una hora por la mañana en la que paras de hacer patatas y salchichas y toca desayuno. Y la gente joven viene preguntando si no les vamos a hacer unas patatas. No, ahora es hora de desayunar y ahora son churros y chocolate, y se toman su churro con chocolate, pero porque nos negamos a encender la caldera de las patatas; apagas la caldera y sólo queda la de los churros, porras y chocolate, y no les queda más remedio, pero vienen buscando otro tipo de comida.

–¿Cómo es toda una vida dedicada a la feria?

Nací, como dice el feriante, debajo del mostrador. No me pasó eso porque nací en diciembre y estábamos en temporada baja, pero ha sido mi vida. Mi hija pequeña nació el 23 de enero, los Carnavales eran a mediados de febrero y no cogí ni la baja de maternidad. Mi madre me la traía y, en la trastienda, le daba de comer, luego se la llevaba hasta que yo iba por la mañana a la siguiente toma. Ha sido intenso, pero nunca lo pensé, surgió, era mi vida, la vida que yo había visto y lo que yo conocía, nunca he trabajado en ninguna otra cosa. Detrás de mi mostrador, es mi espacio, pero me sacas de ahí y me desubico. Y la familia es un pilar muy importante en la feria, siempre está ahí, es un apoyo incondicional. Mis hijas, cuando estaban estudiando, en fiestas, siempre venían y nos ayudaban; salían cuando cerrábamos si todavía les quedaban ánimos. Con mis hermanas, igual; necesitabas a alguien y podías contar con ellas porque siempre estaban. Lo que peor se lleva de la feria son los hijos porque, para que estudien, tienes que separarte de ellos porque tu campaña empieza en febrero y acaba en octubre y mis hijas se quedaban en Valparaíso, es lo más duro que he vivido.

