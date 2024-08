Pregón de fiestas con sabor a feria, en Toro

La churrera de Toro, porque eso es y así se siente Pilar Pérez Colás, ha dado el pistoletazo de salida a las Ferias y Fiestas de San Agustín 2024, con un entrañable y cercano pregón en el que ha logrado condensar y desgranar la historia de su familia, la de cinco generaciones de feriantes, en la que ella y su marido son el cuarto eslabón.

Pérez Colás ha "entregado" a la plaza Mayor de Toro un discurso plagado de vivencias personales asociadas a su bagaje familiar y a su trayectoria profesional como feriante, sin dejar a un lado su sentimiento de pertenencia toresano, que se palpa, incluso, en el nombre su negocio, "Churrería Toresana", del que tan orgullosa se siente y con el que, como ha expresado, ha vivido desde dentro no sólo las diferentes fiestas de Toro, "y es que no hay una fiesta en Toro en que la Churrería Toresana no esté presente", sino las de otros lugares de los que también se siente parte y a los que considera, incluso, su segunda casa, como Medina de Rioseco, que el pasado año les hizo un reconocimiento.

Pregón de fiestas con sabor a feria

La churrera ha recordado sobre el escenario instalado ante el Ayuntamiento, junto con muchos toresanos a los que, seguro, también ha hecho rememorar, los inicios del negocio familiar de feriantes, que, como ha explicado, se remontan a su bisabuelos, "que un día decidieron echar raíces en esta ciudad de Toro, a la que acudían puntualmente cada año a sus fiestas" y alquilaron una casa en la calle La Reina, donde pusieron su negocio de venta de churros.

Y les seguirían en la estirpe los abuelos de la pregonera, "los de las barcas" de madera, "tipo góndola", que funcionaban por impulso; también tenían unas "Cadenas o Volanderas" y, como ha expresado Pérez, "una imaginación impresionante".

Les tomaron el relevo Paco y Angelines, los padres de la pregonera de las ya inauguradas fiestas, a quienes muchos toresanos a los que han endulzado la vida les resultan especialmente queridos. Ellos diversificarían el negocio de feriante con el salón de tiro "Frapper" y ellos educaron a Pilar Pérez Colás y a sus seis hermanas "en valores y nos enseñaron a trabajar duro,a ser responsables, valientes, a no tirar nunca la toalla, y a mirar siempre hacia adelante". De ellos, aprendió la churrera todo lo que necesitaba para andar por la feria y ofrecer el mejor servicio cara al público: "me enseñaron que, cuando hay una pena, te la guardas en el corazón y, cuando subes la persiana de tu negocio y te pones el mandil, tienes que lucir tu mejor sonrisa".

La emoción ha embargado a la pregonera durante su alocución y durante la preparación del texto. "Me puse a escribir y los recuerdos se agolpaban en mi cabeza, volví a ser aquella niña que iba a las ferias de los pueblos con sus padres y sus hermanas", ha expuesto Pérez Colás ante los toresanos.

También ha rememorado los viajes de su infancia, de feria en feria, "algunas veces, se hacían muy pesados, menos cuando veníamos de La Bañeza a fiestas de Toro, recuerdo la ilusión que traíamos, íbamos a ver a nuestras amigas. Volveríamos a nuestra casa" porque "desde junio, que acababa el colegio, no volvíamos a Toro" y agosto y las fiestas de San Agustín eran el momento del reencuentro, de volver a estrechar lazos, de volver a regar las raíces.

Y es que "me bautizaron en la Colegiata de Santa María la Mayor, ¿cómo no sentirme toresana de pura cepa?", ha expresado con gran sentimiento de pertenencia.

De su vida en la feria, Pilar Pérez Colás también ha recordado su parte de una ciudadana infantil más. "Yo diría, sin miedo a equivocarme, que las fiestas empezaban cuando llegaban los camiones de los feriantes a San Francisco, era todo un acontecimiento, se olía la fiesta". Porque, según ha rememorado, "era el único momento en que los niños podían subir en atracciones o comer algodón de azúcar".

De la feria, Pérez Colás también ha expuesto a sus oyentes que "siempre está en continuo movimiento, siempre buscando cosas nuevas, que llamen la atención de pequeños y mayores. El ingenio del feriante nunca descansa", ha asegurado.

En la churrería, las innovaciones están en los productos. "antes, eran churros y, ahora, son buñuelos, porras, chocolate, churros de diferentes gustos, y hasta patatas con kétchup". Pero hay algo que no cambia en el negocio que, durante buena parte de su vida, ha regentado Pilar Pérez Colás junto a su marido: "Intentamos dar el mejor servicio para que, cuando acaben las fiestas, nos digan que cuándo volvemos". Porque, como ha expresado, no hay fiesta del calendario toresano a la que la pregonera y su marido hayan fallado a lo largo de los años, "aunque lloviera, nevara o, como dicen en Toro, caigan chuzos de punta".

Pérez Colás ha tenido también en su pregón espacio para el recuerdo de algunos personajes toresanos que mucho han recordado junto a ella. Así, la pregonera ha querido traer a la memoria de los presentes a Gorgorito, "con los teatros de marionetas o guiñol"; a Félix Rodríguez "el Cacharrero" y sus pucheros de barro, o actividades de tiempos pasados, como las carreras de burros en la plaza, "que siempre ganaba Zenón", la carrera de motocross "con pilotos del pueblo" o las verbenas de los barrios, "donde mi padre sólo nos dejaba ir a la de Tablarredonda, nuestro barrio", ha recordado risueña.

Una parte importante del pregón de Pilar Pérez Colás también ha estado destinada a reivindicar la figura de los feriantes, "un colectivo que lleva a las fiestas de los pueblos, que trae a Toro alegría, ilusión y color, que una fiesta sin feria, se queda coja", ha asegurado la churrera. Y ha pedido a los vecinos de Toro que pongan especial interés en "cuidar a esas familias de feriantes, que acuden puntuales cada año, sin faltar a nuestras fiestas".

También ha expresado con orgullo que "la gente nos buscaba y nos busca en las ferias donde vamos, nos llena de orgullo oírles decir, ‘es nuestra churrería, la de nuestro pueblo’". "Y así, vemos pasar las generaciones desde nuestro mostrador; aquellos niños, hoy papás o abuelos, que siguen acudiendo a esos caballitos que ellos disfrutaron también".

Generaciones que siguen sucediéndose en el otro lado del mostrador porque la quinta generación de la churrería de Pilar y su marido "ya está en marcha" en las manos de una de sus hijas y su marido, "con ilusión, bien preparada, y con muchas ganas de trabajar, y de seguir la trayectoria marcada" para seguir "endulzando nuestras fiestas y haciendo lo que mejor sabemos hacer: churros".

Tras el pregón, el alcalde de Toro, Rafael González, ha expresado que "después de las hermosas palabras de Pilar, lo único que cabría sería callar", y ha pedido a los toresanos que disfruten de las fiestas y que imperen "la alegría, la diversión y la hospitalidad".

