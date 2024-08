"Siempre decimos que somos la movida del rock, la de los barrios, la de verdad"

Johan Cheka lidera la banda Rock con Ñ —como ya lo hiciera con Cráneo—, con la que ha puesto voz a algunas de las más míticas canciones del género de la década de los 80, el pasado viernes en un concierto en la plaza de toros de Toro.

–¿Ya habían estado en Toro? ¿Cómo ve a su público?

–Habíamos estado todos, pero no como la "Ñ". Yo estuve en 1985 con Cráneo, tocamos con Gabinete Caligari en un concierto en la pista de baile que estaba en la piscina. Burning no ha estado como tal, pero Asfalto, sí, en 1980. Uno de los chicos que estaba haciendo producción el otro día, estuvo en ambos conciertos. Toda la zona de Toro y Zamora es superrockera, a mí me encanta porque aquí siempre jugamos en casa, tenemos mucho público. Cuando acabó el concierto, la gente estaba súper emocionada, se lo pasó genial y nosotros, súper contentos.

–Usted es el ideólogo de la banda, ¿cómo surgió?

–Nació un poco del aburrimiento que teníamos todos los músicos en pandemia, parados en casa, como todo el mundo. Llamé a Juanjo Melero, el guitarrista, que fue compañero mío en los 80, para preguntarnos cómo estábamos y le propuse juntarnos después de la pandemia, que pensábamos que iba a durar 15 días, y hacer un concierto gente de Topo, de Asfalto,... Un año y medio después, cuando, por fin, en mayo de 2021, pudimos hacer el concierto, que fue en el teatro Fígaro de Madrid, se llenó, incluso, con restricciones, mascarillas y distancia de seguridad, fue un éxito tremendo.

Ni siquiera se llamaba "Rock con Ñ", sino "Yo iba al Canciller", que era una sala de rock que había en Madrid. Apareció por allí el que ahora es nuestro mánager, Pablo Rodríguez, y nos dijo que por qué no seguíamos. Nos dimos cuenta del calado que tenía juntar los repertorios de cinco bandas de las más importantes del rock español en un escenario porque había miembros de Asfalto, Burning, Sangre Azul, Topo,... y dijimos "vamos a intentarlo", De ahí, "Rock con Ñ", por ser un poco la selección del rock español.

–¿Funcionó bien la "fusión" de excomponentes de otros grupos?

–Sobre todo, de cara al público, funciona muy bien porque, si vas a ver un concierto de Obús, te puede gustar mucho, pero sólo ves a Obús. Aquí ves un concierto de Asfalto, de Burning, de Topo, de Sangre Azul,... porque hacemos temas de todos; incluso, como hemos sido compañeros de todos los demás, nos permitimos el lujo de hacer algunas de Obús, de Barricada,... ¿Cómo no vas a tocar una de Barricada si en 2017 tuvimos al Drogas de invitado en el 45º aniversario de Asfalto e hicimos una relación fantástica? Y el "show" tampoco sería completo. Cuando tocamos "Hormigón, mujeres y alcohol", de Ramoncín, la gente se viene arriba porque, al final, un concierto de la "Ñ" es un poco un ejercicio de nostalgia. La frase que más nos dicen después de los conciertos es "me habéis quitado 20 años" o "me habéis devuelto a la época en la que conocí a mi novia". Y nosotros, felices con eso.

–"Rock con Ñ" es más que un tributo...

–Lo podríamos llamar autotribtuo porque estamos tocando canciones que, en muchos casos, hemos escrito nosotros, y las que no hemos escrito las hemos defendido. ¿Cómo vamos a tocar una canción de Topo y la vamos a llamar tributo si Luis (Cruz) lleva en el grupo, que sigue activo, desde que tenía 17 años y tiene 57? No pasa nada si nos quieren llamar tributo, nos hacemos un tributo a nosotros mismos. Me gusta más como nos denominó un periodista y ya se quedó como la definición del grupo: "la superbanda del rock español", es donde nos juntamos gente de distintos grupos que, de otra manera, no hubieran podido ver tocando un repertorio común.

–Reivindican "la otra movida" madrileña, ¿verdad?

–Sí porque, realmente, fue así. "La Movida" nos atropelló; empieza a finales de los 70, cuando acaba la dictadura y llegan las primeras elecciones. Hubo un movimiento que, sobre todo, en Madrid fue enorme y luego se abrió a toda España. Era un movimiento de reivindicación absoluta y tuvimos la suerte de que estuvo representado, sobre todo, por bandas de rock. Desde finales de los 70 hasta el 80 o el 81, que empezó "La Movida" más mediática, los que llenábamos las plazas de los pueblos, las plazas de toros, los campos de fútbol, los pabellones, éramos los grupos de rock. Los primeros fueron Asfalto, Burning, Bloque,... incluso, aquella fusión tan bonita del rock andaluz, con Triana, Alameda,...

Yo quiero pensar que fue una cagada conjunta, parte de lo que hicimos nosotros mal las cosas y parte de que, para los medios, el rock era más incómodo que potenciar otros estilos de música que venían de otros estratos de la sociedad. El rock venía de los barrios, éramos los que llevábamos el pelo largo, éramos hijos de albañiles y de imprenteros, como es el caso de mi padre. La otra parte de "La Movida" eran hijos de médicos,... venían de otros barrios y se produjo un poco ese enfrentamiento como el que hubo en Inglaterra hace un montón de años entre los "mods" y los "rockers", y los medios, por lo que fuera, apoyaron mucho más lo que luego fue "La Movida". "Aplauso", "Tocata",... dejaron de llamar a los grupos de rock como Asfalto, Barón Rojo, Leño,... de repente, eso se cortó y empezaron a salir Antonio Vega, Alaska, Nacha Pop,... y estos grupos que, un poco, nos comieron la tostada, apoyados por el "régimen" de los medios, que decidió que lo que había que poner de moda y lo que estaba guay era apoyar a estos grupos desenfadados. Nosotros siempre decimos que somos "la otra movida", la del rock, la de los barrios, La Movida, un poco, de verdad.

–¿Tienen canciones propias?

-Es un debate que tuvimos desde que la "Ñ" existe. En la furgoneta, viajan seis músicos y todos tenemos discos en el mercado; al final, tenemos esa necesidad de crear y de componer, pero la "Ñ" nació para otra cosa, para que la gente vea en un mismo "show" un repertorio que no serían capaces de ver a menos que se reeditaran esos festivales antiguos en los que particiban estos grupos, que no se va a producir porque la mayoría ya están jubilados. Pero sí es cierto que tenemos esa inquietud y se ha producido una cosa muy curiosa cuando hemos estado en mayo en nuestro primer viaje en México: nos acogió, entre comillas, un mecenas, que es español y lleva allí un montón de tiempo, nos invitó a su casa y tenía alojada a la campeona de España de boxeo, Alba Sánchez "la Panterita", y, entre risas y tequilas, nos dijo "¿por qué no le hacéis una canción? Empezó siendo una gracia y, al final, la hemos hecho, ya la hemos grabado y la estrenaremos el 28 de septiembre en un concierto en Valdemoro, va a ser la puesta de largo de la primera canción creada por Rock con Ñ.

–Cráneo ha sido la "banda de su vida". ¿Qué le ha aportado?

–Primero, la experiencia. Cuando entro a Cráneo, tenía 20 años; llevaba en la música desde los 14 porque mi primer grupo lo monté por el 88, lo típico, en tu barrio, con los colegas, hacíamos el repertorio de Tequila; nos habrían llamado tributo, pero no existía la palabra. Cráneo fue el salto a la profesionalidad, a las giras, los discos, ver la música desde dentro, cómo funcionaba la industria,... tuvo su parte buena de aprendizaje y la parte mala de que me separó de la música; entré en Cráneo en 1983 y dejé la música en 1987, quemado, hastiado de injusticias, de ver que la música estaba en manos de gente a la que no le gustaba la música. Me cansé y lo dejé hasta que, en 2011, me levanté un día, algo me voló la cabeza y volví a tope.

–Se fue y volvió. ¿Vive por ella?

–Sí, vivo por ella, pero no de ella. Hay una frase que decía Julio Castejón en la furgoneta de Asfalto cuando yo era el mánager del grupo: "la música no me da de comer, pero me da de vivir". Eso me pasa, no puedo vivir sólo de la música, ya me gustaría, pero me aporta, aparte de una ayuda económica, otras cosas que puedo compartir, por ejemplo, mi mujer es la mánager del grupo, y compartes un montón de cosas y vivencias. Todo lo bonito que pasa cuando estás en un escenario, el cariño que te devuelve la gente,... Todo eso es gasolina para querer volver a subirte al escenario.

–¿La labor de manager le ha ayudado a ver la música desde otra perspectiva?

–Sí, tienes las dos perspectivas, que son absolutamente distintas. De cómo ves la música cuando eres músico a cómo la ves cuando eres mánager, lo que rodea a la música es totalmente distinto. Como mánager, tienes que cubrir necesidades a nivel de marca, de marketing,... que, cuando eres músico, no las entiendes. El músico es uno de los seres más egoístas que hay, en el sentido de que tú te preocupas encima del escenario de que sólo quieres oírte bien tú y eso es una cosa que genera mucha tensión, sobre todo, en las pruebas de sonido. Cuando eres mánager, tienes que canalizar ese talento y esa energía que tiene el músico, que no va a entender que tenga que hacer cierto sacrificio.

–Empezó en la música hace más de 40 años, ¿cómo ha cambiado el sector? ¿Y el público?

–El sector ha camiado muchísimo en cuanto a las estructuras que, ahora, son inexistentes. Cuando yo dejo la música en 1987, era una industria potentísima tanto a nivel discográfico, como de "booking", de oficinas, de conciertos,... ahora, lo único que se mantiene un poco son los conciertos. Se ha cambiado la fórmula, ahora el dinero es para festivales; sobre todo, en esas macroempresas que son las que controlan todo porque las discográficas que quedan es de forma residual porque ya nadie vende discos, ni los artistas más top. La potencia ahora está en grandísimas corporaciones, que no son ni españolas, que son los que tienen el músculo y se dedican a comprar giras enteras de los artistas top, y el 95 % de los artistas que quedamos de todos los estilos tenemos que sobrevivir haciendo las giras como podemos y sufriendo mucho ese sector tan desigualado que hay. Antes, un grupo como Asfalto podría cerrar un gira con 200 conciertos y, muchos, los gestionaban ellos, era cuando la música no era gratis, pero después vinieron los ayuntamientos a contratar a los grupos y a dárselos gratis a la gente.

En cuanto al público, el nuestro no ha cambiado, pero lo que no hemos sabido es ser transgeneracionales y calar en otras generaciones. Aunque yo creo que eso es imposible porque, cuando nosotros escuchábamos rock, nuestros padres no lo hacían; para ellos, era la música de los zumbados de pelo largo. El rock atropelló a la música de nuestros padres, después vino el disco y, ahora, el reguetón, que es lo que escuchan el 99 % de los chavales; yo tengo tres hijos en la veintena y a ninguno le gusta el rock. Para que haya un chaval al que le guste el rock, hay 100 a los que les gusta el reguetón. Han cambiado las generaciones y cada una adopta una música como representación.

–¿Qué es para usted el rock?

–Te podría decir la frase manida de una forma de vida, pero no es realmente así porque yo creo que la vida no tiene nada que ver con la música, que es una herramienta que me ha dotado de gasolina, me ha dado momentos muy buenos, ninguno malo. Si hemos pasado momentos malos en la música, el rock no ha tenido la culpa, ha sido siempre la cura. Es una herramienta fundamental en mi vida para canalizar todas esas emociones que, a veces, son buenas y, a veces, no tanto. El rock nos echa esa gasolina para seguir teniendo ilusión y para saber que puedes estar un día fastidiado, pero pones a AC/DC y se te quita la tontería. Eso es la música para mí.

–¿Sigue conservando el mismo espíritu con el que empezó?

–Yo creo que ahora tengo más, no sé si porque sé que es el último tren. Cuando empecé, tenía la ilusión de ser una "rock star" y me miraba en los Rolling Stones o en Tequila y en Burning y decía "yo quiero vivir de esto"; luego, la vida te pone en tu sitio. Ahora, en la furgoneta, ves una chispa tremenda en los ojos de todos. Llevamos 80 conciertos con la "Ñ" en tres años; para que te hagas una idea, con Asfalto, he hecho 70 en 10 años. ¿Cómo no vas a estar ilusionado? Mucho. Y esto que nos está pasando de tener la oportunidad de hacer música en otros países, volver a grabar un disco, volver a componer una canción,... el espíritu es de todos, todo el grupo está enchufadísimo.