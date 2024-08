"La poesía es capaz de plasmar la tristeza y la alegría en una misma pieza"

Marta Rodríguez es de Villabuena del Puente y acaba de publicar su segundo poemario, "Golondrinas emigrando". Para ella, la poesía es su forma de expresión.

–Este es su segundo libro. ¿Qué lo diferencia del primero?

–"La nostalgia del recuerdo" habla más del amor, del desamor, de la etapa de la adolescencia,... "Golondrinas emigrando" habla más sobre la niñez y la familia, las vivencias en el pueblo,... pero lo que los une a los dos es que hablan mucho de los recuerdos y de una nostalgia feliz. El primer libro se escribió durante los años, no estaba preparado para ser un libro, yo siempre he escrito para mí, para vaciar los sentimientos y las cosas que llevo dentro, y ese libro se escribió a lo largo de muchos años. Este sí que ha nacido para ser libro, yo quería escribirlo y ahí está.

–El título, "Golondrinas emigrando", hace referencia a dos partes importantes de su bagaje y experiencia vital...

–Sí. Como cuento en una parte del libro, hace muchos años que estoy obsesionada con las aves y me pareció un título superbonito que tenía también una parte bastante real en lo que quería contar. Las golondrinas emigrando también reflejaba un poco esa parte de mi infancia de sentirme como ellas, de ese vuelo, de esa historia...

–Este es, principalmente, un homenaje a su madre y al resto de su familia. ¿Qué supone esa familia para usted?

–El libro es un homenaje a mi madre y a todas las madres y, en general, a la mujer. He querido hacerle este homenaje a mi madre por todos los recuerdos bonitos que tengo de la infancia, de todas las mujeres que han formado parte de mi vida porque hemos sido una familia de mujeres. Para mí, suponen todo en la vida, creo que soy la persona que soy gracias a ellas. Me he criado entre mujeres: mi madre, que, en la infancia, estuvo conmigo; luego me crié con mi abuela en el pueblo, también estaba allí mi tía; hemos sido una familia de mujeres y, como dice un poema, y mi abuelo. Y quería hacerles un pequeño homenaje a las madres, a la mujer, y, en aquellos años, también, a una madre soltera.

He querido hacerle este homenaje a mi madre por todos los recuerdos bonitos que tengo de la infancia

–Hay una parte de los poemas que hablan de angustia y otros sentimientos menos hermosos...

–Yo siempre he escrito como terapia y los poemas que salen de esa tristeza, en realidad, reflejan esos sentimientos de angustia que he podido llegar a sentir en momentos puntuales de mi vida. Tanto en el primer libro como en este, siempre lo he dicho, una vez que escribo estos libros, ya estoy curada. Lo que queda ya es una nostalgia feliz. Creo que el recuerdo que se tiene que conservar siempre y el que permanece son los momentos felices que has vivido con la gente que te ha querido y a la que quieres, lo demás cicatriza, sana y cura.

–Como dice, escribe de una forma terapéutica. ¿Qué supone para usted la escritura?

–Para mí, lo es todo. Yo no soy persona de expresarme de otra manera. Me cuesta muchísimo hablar en público, sólo lo hago con gente muy cercana y ni eso, a veces. Necesito la escritura, por ejemplo, para esos poemas que son más duros, que salen desde dentro,... me cuesta sacar la angustia con la gente y más con las personas a las que quieres, pero tampoco quiero guardar las tristezas porque creo que así las personas enferman y lo que hago es escribir. Para mí, la escritura, en ese sentido, lo es todo; siempre lo he hecho, aprendí desde muy pequeña a sacarlo escribiendo y así sigo.

–¿Y por qué lo hace a través de la poesía?

–Porque creo que la poesía, para mí, es una forma de vivir. La poesía no hay que explicarla, la poesía es por sí sola y ya está. Me resulta fácil, a la hora de escribir, hacerlo en prosa poética o en poesía. Porque, al final, no todo es tristeza ni alegría, hay un término medio y la poesía es capaz de plasmar las dos cosas en un mismo poema.

–¿Qué le inspira para escribir?

–Muchas cosas. La terapia es sobre vivencias personales, pero también me inspiran otras historias que otras personas me hayan contado y también, sobre todo, los recuerdos me inspiran muchísimo, esa nostalgia feliz que yo conservo de esos años atrás, en el pueblo, con mis abuelos, los paisajes que recuerdo,... al final, todo es poesía. Las canciones, otros libros que haya leído y que me lleven también a ese lugar,... al final, es eso, son lugares, son canciones, es todo lo que vuelve.

Me crié con mis abuelos en Villabuena y, cuando tenías que ir a comprar ropa, a algún sitio,... siempre ibas a Toro

–Su primer libro lo presentó en Benavente, ¿por qué ha elegido Toro en esta ocasión?

–Toro es, para mí, como mi segunda casa. Lo recuerdo como la ciudad donde ir siempre. Me crié con mis abuelos en Villabuena y, cuando tenías que ir a comprar ropa, a algún sitio,... siempre ibas a Toro. Aparte de eso, decidí presentar el libro aquí a raíz de conocer a la gente del club de lectura "Las brujas de Delhy Tejero", del que formo parte, y se me ocurrió que podría ser un sitio muy bonito Divina Proporción, me apetecía que fuera allí, me gusta la historia de la bodega, el vino y es en mi zona.

–¿Qué parte de sus raíces, de Villabuena del Puente y El Pego, se hace presente en sus poemas?

–Más Villabuena que El Pego. A El Pego, le tengo mucho cariño, es un pueblo muy generoso; para mí, la gente de El Pego es de lo mejor que te puedes encontrar por toda Zamora, creo que es gente muy generosa y le tengo muchísimo cariño, pero yo no me he criado allí. Reflejo el pueblo de Villabuena como mi pueblo; siempre que me preguntan de dónde soy, digo que de Villabuena. Mi infancia la pasé allí y eso está escrito en cada poema: los paisajes, las vivencias con mis abuelos, con mis amigos, con los vecinos, con la gente de allí... También está El Pego, pero es más la parte de cuando fui más mayor.

–¿Es complicado llegar a publicar un libro?

–No sabría qué contestarte. No me resultó complicado publicar mi primer libro, que no iba a serlo. Me contactó la editorial y fueron los que se pusieron en contacto conmigo para publicarlo. En este segundo, que ya ha sido escrito para ser libro, sí ha resultado complicado encontrar una editorial que mime a los escritores porque, normalmente, lo que encuentras es editoriales de autopublicación o que te piden dinero por adelantado para publicar y, al final, eso no son editoriales. No es tan fácil llegar a una editorial buena que valore tu obra y que quiera publicarla. No, no es fácil.

–Y vivir de la escritura... es casi misión imposible, ¿no?

–Eso es misión imposible. Es muy complicado, incluso, para escritores que venden mucho, les habrá sido muy difícil llegar adonde están y creo que es algo que se tendría que poner un poco más encima de la mesa porque a los que escribimos nos encantaría poder dedicarnos a ello, pero no se puede. Es muy, muy complicado.

–Para usted, las redes sociales suponen un altavoz para difundir su poesía y sus libros...

–Sí, para mí, lo han sido. Yo empecé a escribir hace relativamente poco en ellas. Siempre había escrito para mí y me daba mucha vergüenza contarle al mundo porque en los dos libros hablo de vivencias personales y como que te cuesta que la gente te lea, pero, durante la pandemia, empecé a escribir en Instagram y, a raíz de eso, me contactó la editorial. Se habían parado a leer las cosas que estaba escribiendo, les encajaron en su línea y decidieron publicarme. Realmente, ha sido el detonante para que ese primer libro esté en la calle.

–¿Se plantea escribir más libros?

–Me planteo seguir escribiendo. No me voy a poner la presión de si sacar otro libro o no. Me gustaría, tengo muchos proyectos abiertos, entre otros, tengo la intención de escribir la historia o parte de la historia de mi abuelo, pero no quiero trabajar con presión porque creo que no va a ningún sitio. Hay veces que un libro se escribe en un año y otros que tardan diez años. De escribir creo que no voy a dejar nunca, pero que luego sea libro o no, ya lo veremos.

Suscríbete para seguir leyendo