"El Camino de Santiago es el lugar donde nace la cultura en la que seguimos viviendo a día de hoy"

Laura Méndez Vergel es una historiadora del arte toresana y acaba de recoger, en el pazo de San Roque de Santiago de Compostela, sede del Instituto de Política Galega, el premio de ensayo "Camino de Santiago" por su obra "El Camino de santiago: guía de guías".

–¿Por qué decide presentarse al premio?

–Estoy haciendo mi tesis doctoral y la ubicación donde la sitúo es el Camino de Santiago Francés. Notaba mucho rechazo desde la academia porque el Camino tiene cosas muy buenas: mucha financiación, mucha repercusión,... pero, a la hora de hablar del estudio académico universitario, sino es como algo específico, es como muy abstracto. La mitad de mi tesis está basada en la historia de las mentalidades, y, cuando hablo del Camino de Santiago, no sólo hablo territorialmente, de una manera tangible, sino, a la hora de ser transporte de ideas.

Mi especialidad son los siglos XII Y XIII y, sobre todo, en esos siglos, es un fenómeno. Me interesaba destacar esa ruta no sólo como ruta terrena, sino ideológica; es un poco complicado explicar todo esto más desglosadamente para un académico y, en cuanto vi la convocatoria de la Academia Xacobea, pensé que qué mejor que explicarlo que con un libro y, si no había suerte, ya lo tendría para la tesis.

–¿Cómo ha sido el acto de entrega?

–En la presentación del libro, han dicho cosas buenísimas tanto los miembros del jurado como los de la academia que me ha premiado y estoy contentísima, pero me sorprendió porque dijeron todo lo que yo había esperado comunicar con el ensayo y parece que lo expresé bien porque vi que se había captado todo lo que quería.

–Estructura el ensayo en cuatro conceptos, ¿cuáles son?

–El individuo, las motivaciones del Camino, el Camino en sí y su creación. Los cuatro son un repaso por la mayoría de las fuentes que tenemos. De conceptos como el individuo o las motivaciones, sí tenemos mucho de donde tirar y se ve muy bien cómo se han transformado y cómo esa transformación puede continuar. Es obvio que algunos conceptos se han reformulado tanto que no podemos entenderlos a día de hoy, pero que, al menos, nos suenen o que tengan el mismo léxico. En la creación, hablo de todas esas manifestaciones y creaciones. Termino con un caso práctico que es la imagen, donde enlazo con mi tesis doctoral y es como la continuación.

–¿Qué relación guarda este ensayo con su tesis?

–Mi tesis es de Historia del Arte, pero también de las ideas, y lo que hago es un estudio interdisciplinar donde me baso en el concepto de lo que es la moral y lo que es el arte y cómo esto se va transformando de la Plena Edad Media a la Baja Edad Media, y sigo esas transformaciones a través del arte y la literatura. Se han seleccionado catorce imágenes; entre ellas, está la Portada de la Majestad de la Colegiata de Toro, y otras de dramas litúrgicos que son un pseudoteatro medieval, que no tiene que ver mucho con el teatro clásico ni con el que concebimos ahora, pero sí es una manifestación performativa. De ahí, que la relación entre esa nueva dimensión que vamos a ver en la Baja Edad Media, tanto en lenguaje artístico, expresivo y el Gótico, que ya son los cimientos de nuestra cultura artística y visual. Todo eso, con el "boom" que es el fenómeno del Camino de Santiago, me pareció el escenario ideal porque hay un montón de manifestaciones que se desarrollan gracias a y debido a, porque el Camino de Santiago no sólo es el telón de fondo, sino que lo que creó, es como un bucle.

–Trata el Camino no sólo como lugar físico, sino "ideológico"...

–Eso es. En ciertos momentos, sobre todo, en estos siglos que me interesan, es ideológico por muchas razones. Hay una frase que dice "caminando a Santiago, se hizo Europa". Lo que ocurre es un fenómeno muy fuerte porque se ha viajado a lo largo de toda la Historia, pero aquí todo el mundo viaja hacia el mismo punto. Hay un encuentro de ideas. Cuando alguien quiere hacer un programa de un pórtico, hay una estabilización, hay que estar en la misma onda respecto a esas representaciones; también, con la música, no es espontáneo: hay cierta intencionalidad espiritual. Hay varios caminos que se pueden estudiar y es lo que menciono. Es muy importante esa conjunción de ideas a nivel espiritual, que luego va cambiando y, en el Gótico, se va estabilizando hacia un antropocentrismo, en el que seguimos a día de hoy.

Para mí, el Camino es el lugar de encuentro y el lugar donde se hace la cultura en la que seguimos a día de hoy, ese occidentalismo. Sabemos que el Occidente lleva un poco la batuta del resto de globalización, pero hay que entender que no solamente están nuestras directrices y preceptos, sino que hay mucho más y que antes de que eso se estableciese, ha tenido su periplo y desarrrollo y es el momento en el que me sitúo y en el que quiero situar el Camino porque es el lugar donde todo eso empezó y donde se ve claramente cómo está ocurriendo.

–¿Por qué elige ese tema?

–Hice mi Trabajo Fin de Grado de Historia del Arte sobre el Pórtico de la Gloria. Mirando aspectos, empecé a cuestionarme lo que decían de que los monstruos de las basas aludían al mal y me di cuenta de que, cuando a día de hoy, vemos monstruos con unos rasgos un poco grotescos, como ahora se llama, porque nuestra cultura visual ha pasado épocas, me pregunté de dónde salía eso. Poco a poco, fui dándome cuenta de que había mucho y fui metiéndome en Teología, en Filosofía... Fueron muchos años. Estuve en un máster de Filosofía para entender un poco del tema, ha sido como un trabajo dentro de un trabajo dentro de otro. Ahora, estoy haciendo el objeto en sí, pero, para llegar hasta ese momento, ha sido un trabajo que ha tenido que ampliarse en otros horizontes.

–¿Qué presencia tiene la Portada de la Majestad de la Colegiata de Toro en su ensayo?

–Aunque Toro no caiga en la vía francesa, Toro es la última de las obras que entra y es casi como el colofón, es como la conclusión de todo lo que se ha visto. Como lo que yo estudio es la moral y el arte, se ve muy claramente cómo ha ido cambiando y cómo en Toro se ven ese infierno tan dantesco, el Purgatorio, que es una representación extraña, al fin y al cabo, nos está hablando de todas esas concepciones nuevas, y el Camino es el escenario donde ocurre.

Suscríbete para seguir leyendo