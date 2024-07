Un millar de "rugidos" y decenas de actividades para la hermandad motera en Toro

Cada vez que una moto ruge, hay otra que responde. Así vive Toro desde la tarde del viernes, en la que la localidad comenzó a recibir centenares de moteros llegados desde diversos puntos de España, como Barcelona, Málaga, Madrid... y hasta uno llegado desde Suiza.

Todos han acudido hasta la ciudad, en respuesta a la "llamada" de la asociación motera "Ruedas Raras", que este último fin de semana de julio, como ya es habitual, celebra la decimocuarta edición de su concentración motera anual.

Algunas de las motos, durante la ruta del sábado.

300 amantes de las dos ruedas han agotado el cupo de inscripciones, pero en Toro se reúnen estos tres días cerca de unos mil moteros y es que, como explica uno de los responsables de la asociación y de la organización de la quedada, Luis Hormías, hay muchos que se animan a acudir, pero no formalizan su inscripción. "Dos tercios de los moteros siempre van, pero no se inscriben", expresa Hormías, que explica que lo único a lo que no tienen derecho estos moteros no inscritos es a participar, principalmente, de las comidas y cenas que ofrece la organización.

Moteros disfrutan de un paseo por Toro.

Si bien, todos los que acuden a la llamada de los motoristas toresanos sí están pudiendo sumarse al resto de actividades lúdicas y culturales que organiza "Ruedas Raras" durante todo el fin de semana, que comenzó en la tarde-noche del viernes con un "pinchoteo" ofrecido por uno de los bares colaboradores y continuó con un concierto del grupo local "Cruce de Caminos".

Exhibición de "free style" a cargo de AV Campos. / Carmen Toro

Previamente, tuvo lugar el "bautizo de los nuevos miembros" junto al Arco del Reloj, acto en el que se leyó un texto de bienvenida, y se entregó un chaleco a los nuevos socios, a los que se recibió "con honores" en el club motero.

La jornada del sábado comenzó bien temprano, con un desayuno compartido en el palacio de los Condes de Requena y la formalización de las últimas inscripciones.

Una moto sale de las instalaciones del Seminario.

Con la energía recargada, los moteros partieron en ruta hacia La Bóveda de Toro y continuaron después hacia Castronuño y la Reserva Natural de las Riberas; sobre dos ruedas, llegaron después a San Román de Hornija y recalaron, finalmente, en Morales de Toro, donde repusieron fuerzas con otro "pinchoteo" compartido.

De vuelta en Toro y tras la comida en el edificio del Seminario, donde se ha habilitado una zona de acampada para los participantes llegados desde fuera, unos disfrutaron de un rato refrescante en la piscina municipal y otros aprovecharon para descansar frente a lo que se venía: los platos fuertes de la jornada.

Participantes desayunan en Condes de Requena.

Un concierto de El Duende Eléctrico fue el preludio a una de las actividades más esperadas de la concentración: una exhibición "free style" de "stunt" a cargo de AV Campos, que hizo las delicias de todos los moteros.

La jornada finalizó con un desfile de antorchas hasta la plaza Mayor, donde hubo un "minuto de "ruido" por los moteros fallecidos durante el último año, y tuvo lugar el concierto de "XFitos", actividades a las que, desde la asociación, animaron a sumarse a todos los toresanos.

