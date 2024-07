"Esta temporada, estoy empezando a hacer varios concursos con la élite"

Adrián España Dos Santos es cortador autodidacta y ha debutado recientemente en la plaza de Morales del Vino. El toresano compagina su afición al toro con un grado superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear que acaba de finalizar.

–¿Cómo surgió su afición por el mundo del toro?

–Desde pequeño. En mi familia, son muy taurinos. Me acuerdo de que iba a los encierros camperos y a algún encierro con el caballo; mi padre y yo no nos perdíamos ninguno, nos recorríamos 20 o 30 encierros camperos en el verano. Y, en invierno, se fueron convirtiendo en encierros de pueblo; fui creciendo y fui metiéndome un poco más.

–¿Y decidió ser cortador?

–Recuerdo que iba a los concursos de cortes cuando tenía 7 u 8 años y me encantaba. Fui metiéndome en los encierros poco a poco, en capeas, más encierros, y empecé a cortar. Fui cogiendo confianza y, ahora mismo, es donde estoy.

–¿Y dónde está?

–Estoy ya metido en concursos con la gente a la que yo admiraba desde pequeño, que veía y decía "ojalá poder compartir alguna plaza con ellos algún día". Esta temporada estoy empezando a hacer varios concursos, por así decirlo, con la élite. Estoy muy contento.

–¿Cómo se ha preparado para llegar?

–Han sido muchas capeas, muchos encierros,... pero también, la cabeza. No dije de un día para otro "me voy a meter aquí", fue poco a poco y cuando la cabeza me iba dejando. Con capeas, vas cogiendo confianza y, si tú estás y la cabeza está, llega un momento en que las cosas salen.

–¿Cómo "entrena" la cabeza?

–Es un poco complicado, pero es cogiendo confianza tú mismo y sabiendo que las cosas que haces, teniendo confianza, las vas a hacer bien. Y conociendo a los animales, porque, al principio, es un mundo. Estás allí y dicen "este toro peca de noble, este se mete al izquierdo, este se abre por el derecho...". Yo me acuerdo de que, al principio, aunque me gustaba mucho, no llegaba a entender como ellos, pero, poco a poco, los vas entendiendo, vas haciendo cosas y coges la confianza suficiente para ponerte.

–Para llegar a esa confianza y esa fortaleza mental, ¿alguien le aconseja o hace algo específico?

–Me gusta mucho hacer deporte y sentir que estoy bien físicamente. Y también hace mucho la gente de la que te rodeas y la familia. O que vayas a una capea y te digan que estás muy bien, que te lo estás currando,... todo hace.

–¿Qué referentes tiene?

–Siempre me acuerdo de Use, Guindi, de cuando empezó Lambas, de Dany Alonso o Sergio Tororo, que los tenía al lado de casa, o Santi Conde, que era amigo de mi hermana y recuerdo que siempre le decía que me diese alguna camiseta o que me enseñase a cortar.

–¿Y alguien le enseñó?

–La verdad es que salió todo de mí, no he sido como otros cortadores o alguien que tiene algún cortador que le vaya enseñando. Yo me hice unas capeas, empecé a cortar y, con mis fallos, fui diciendo esto así o de esta otra manera,... Empecé con mi amigo David, me acuerdo de que cogíamos una tora y nos pasábamos tardes, diciendo "esto es mejor así, este pasito menos, hay que doblarse de esta manera, hay que hacerlo mejor así..." y, poco a poco, al final, tengo mi estilo y me va muy bien.

–¿Qué estilo es ese? ¿Qué tipo de corte hace?

–Suelo hacer un corte puro, y sí que controlo los dos pitones. Ahora, poco a poco, estoy aprendiendo a hacer cosas nuevas, como tirarme de rodillas, y aprendiendo a saltar.

–Debutó hace poco en un concurso en Morales del Vino, ¿cómo fue?

–Mejor de lo que esperaba. Sabía que estaba bien, la verdad es que soy muy tranquilo y muy seguro si sé que estoy bien. Estaba allí con los cortadores, haciendo mi primer concurso, pensando que ojalá me saliese bien y me salió bastante mejor de lo que esperaba. Me sentí muy cómodo y, en ese momento, ya dije que estaba listo y que adelante con los que vinieran.

–Participa en el Campeonato Mundial de Cortes de Toro Duero, ¿cómo le está yendo?

–Tuve mala suerte en la primera tarde porque los toros de La Glorieta son buenos, pero el que me tocó se hizo daño y fue un toro difícil, había que entenderlo, le costaba salir. No salió como yo pensaba y no he pasado a la siguiente fase.

–¿Le habría gustado estar en la semifinal de Toro? ¿Qué supondría cortar en su plaza?

–Mucho. Sería como un sueño para mí porque pisar Toro, su plaza, estar con tu gente, con todos mis amigos y todo el pueblo apoyándome... Cortar en Toro habría sido de lo mejor de la temporada.

–¿Qué siente cuando se pone delante de un toro?

–Respeto. Mucho respeto Recuerdo, cuando todavía no había empezado, que iba a los encierros y me ponía y sentía mucho respeto. Ahora, poco a poco, lo veo una cosa un poco normal, no le doy mucha importancia a si es grande porque me centro en si es bueno, si es malo, si se cuela, si voy bien... y eso es lo que te da la confianza. Hay que lidiar bastante con el miedo, también, por lo que pueda pasar y por lo que pueda perjudicar a la gente de tu alrededor.

–¿Qué tipo de toro le gusta para hacerle un corte?

–No tengo un toro o una ganadería específicos porque esto es como las cartas: te puede salir bueno o malo. Lo que más me gusta es saber entender cada toro y hacerlo bien.

–¿Le gusta el toro en la calle y en la plaza?

-Sí. Mis inicios fueron en la calle. Soy más de festejo popular, pero los rejones me gustan mucho y también he ido a muchas corridas.

–¿Hay que enseñar el mundo del toro?

–Esto es algo de toda la vida, no estamos haciendo nada malo y es una tradición. Cualquier tradición está bien enseñarla y, si a un niño le gusta, hay que darle oportunidades. Si yo veo a algún chaval que quiere cortar o quiere hacer algo y veo que tiene ganas, siempre lo ayudo y lo animo a seguir adelante y le pongo las facilidades que hagan falta.

