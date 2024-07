El PSOE denuncia "malestar" por los cortes de circulación en varias calles de Toro

El PSOE de Toro ha denunciado el "gran malestar" existente en la localidad debido a que hay calles cortadas por obras "desde hace meses" y los correspondientes "numerosos cortes de circulación", así como la "falta de reorganización del tráfico" que, según denuncian los socialistas, afectan a conductores, viandantes y personas con movilidad reducida.

El grupo municipal socialista asegura que ha recogido "numerosas quejas" de los vecinos de la ciudad, "que llevan meses sufriendo esta situación".

Los socialistas aluden en un comunicado a las diversas obras que están realizándose en calles "tan principales" como La Reina, Barrios o Puerta Nueva, "sumadas al corte producido por el andamiaje" de la calle donde se ubica el palacio de Bustamante, que "hacen que la circulación por la ciudad sea una pesadilla", lamentan los integrantes del grupo municipal.

Desde el PSOE entienden que es una "buena noticia" que se realicen mejoras en las calles. “Comprendemos que las obras causan molestias, pero es trabajo del equipo de gobierno garantizar que sean las mínimas”, han expresado. "Lo que no es razonable es que no se realice un estudio de la situación y se planifique cómo reorganizar el tráfico para facilitar el día a día de los vecinos”, prosiguen los socialistas.

"Para muchos de los toresanos la opción de desplazamiento en coche o en silla de ruedas no es un lujo o capricho, sino que es una necesidad. De hecho, son los propios vecinos los que han denunciado que, en algunas calles, no sólo se ha cortado el tráfico a vehículos, sino también a los peatones", expone el comunicado emitido desde el PSOE municipal, que continúa denunciando que "todos los días hay personas que, teniendo el destino a 300 metros, han tenido que realizar desplazamientos de más de 3 km para poder acceder al Centro de Salud o a su domicilio ya que desde el Ayuntamiento no han dado ninguna alternativa a estos cortes", critican.

Asimismo, los socialistas toresanos expresan que es "responsabilidad" de los concejales de Obras y Urbanismo y de Seguridad Ciudadana "asegurar la fluidez y seguridad en la circulación, sobre todo, cuando se cortan vías principales que son casi el único acceso posible a ciertos barrios de la ciudad".

Desde el PSOE de Toro, han querido "recordar" a estos concejales que "su trabajo, además de salir en las fotos de prensa o en las procesiones, es el de garantizar la accesibilidad y seguridad tanto de vehículos como de peatones para que los toresanos y toresanas puedan moverse dignamente por Toro", concluye el comunicado socialista.