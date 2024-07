Lucía Martínez Hernández, alumna del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma: "Me gustaría llegar a bailar en el Ballet Nacional de España, esa es mi meta"

Lucía Martínez Hernández está a punto de cumplir 18 años y, desde hace casi cuatro, se convirtió en la primera alumna toresana en cursar estudios de baile en el Real Conservatorio Profesional de Danza "Mariemma", en Madrid.

Allí, adquiere un aprendizaje práctico que compagina a diario con otros estudios teóricos reglados. Esfuerzo, disciplina, ilusión por perseguir sus sueños y, principalmente, mucha pasión por el baile , sobre todo, por la disciplina que más le hace sentir y con la que se siente más identificada, el flamenco, son los ingredientes con los que la joven toresana trata de forjarse un camino en el baile, que pretende convertir en su trayectoria profesional y vital.

–¿Cómo surgió su vocación por el baile?

–Empezó bailando sevillanas con mis abuelos, en casa. Después de eso, me apunté a clases de sevillanas en Toro y vi que me gustaban, y ya seguí; también hice gimnasia rítmica y acudí a clases de jotas y flamenco en Toro. Todo eso, antes de empezar en el Conservatorio. Tenía los días completitos (ríe).

–Compagina las clases de baile en el Conservatorio con los estudios en el instituto, ¿cómo es ese día a día y cómo lo lleva?

–He acabado Bachillerato este año. El día a día es complicado, es duro porque, al final, son seis horas bailando todas las mañanas y, luego, las seis horas en el instituto por la tarde, pero con pasión, se lleva bien.

–¿Hay que tener mucha fuerza de voluntad y mucha disciplina?

-Sí. Sobre todo, cuando llegas a las once de la noche a tu casa y te toca ponerte a estudiar, es complicado.

–¿Ahora va a dedicarse sólo a seguir formándose en el Conservatorio o va a continuar compaginándolo con otros estudios?

–Voy a seguir estudiando; a partir del próximo curso, voy a hacer un grado superior.

–¿En qué curso del Conservatorio se encuentra y cuándo acabará su formación allí?

–Voy a cursar tercero de Profesional, me quedan todavía cuatro cursos para acabar. En total, el Conservatorio son diez años: cuatro de Enseñanzas Elementales y otros seis de Enseñanzas Profesionales.

–¿Las asignaturas van cambiando a lo largo de esos años o únicamente sube el nivel?

–De Elemental a Profesional, sí cambian, pero, en Profesional, excepto las teóricas, que son Anatomía, Historia de la Danza,... y esas sí van cambiando, pero las demás son siempre las mismas, solo que van aumentando el nivel.

–¿Cuáles son las asignaturas de las que tiene clases teóricas? ¿Esa parte que no es tan práctica también le gusta?

–Tenemos Música, Historia de la Danza y Anatomía del Bailarín. La verdad es que están muy enfocadas y, sobre todo, Historia de la Danza es muy interesante porque, al final, es nuestra historia y es de donde venimos y creo que también es muy importante conocerlo.

–Tiene clases de diferentes disciplinas de danza, pero su favorita es la de Flamenco, ¿verdad?

–Sí, el flamenco es el baile con el que me siento más identificada y, a la hora de expresar, es donde más cómoda estoy.

–¿Cuáles son los otros bailes que cursa?

Las otras asignaturas son Escuela Bolera, Folclore, Danza Estilizada, Danza Contemporánea y Danza Clásica.

–Si llega a especializarse, ¿le gustaría que fuera en baile flamenco?

–Mi intención es acabar con todo porque las asignaturas que son sólo de danza española, que es a lo que yo me dedico, son sólo las cuatro primeras, y mi intención es acabar con todas lo mejor posible porque es lo que más puertas te abre. Porque luego, a la hora de empezar a bailar en compañías, siempre van a buscar antes a un bailarín completo que a un bailarín que está sólo especializado en una de las ramas. Si no bailara en una compañía con las cuatro, que es mi primera intención, mi especialidad sería la del flamenco.

–¿Qué supone para usted poder formarse en un centro tan prestigioso como el Mariemma?

–Para mí, la verdad es que es un orgullo y supone estar cumpliendo un sueño.

–En el centro, tiene acceso a aprender de profesores que son bailarines de primer nivel, ¿verdad?

Sí, sobre todo, cuando vienen a darnos talleres coreográficos, suele venir gente muy potente. Es un privilegio enorme.

–A nivel personal, estar en el Conservatorio, ¿también le aporta enseñanzas?

–Sobre todo, muchísima disciplina. Y lo que más he aprendido allí es a darme cuenta de lo que cuesta conseguir lo que quieres, de lo difícil que es y lo que hay que lucharlo para intentar cumplir tus metas.

–Antes de entrar en el Mariemma, fue alumna de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, y la dinámica de su día a día era un poco similar porque también lo compaginaba con las clases en el instituto, ¿verdad ?

–Sí, allí lo hacía al revés. Antes, bailaba por las tardes y ahora bailo por las mañanas, pero era parecido. Aunque, claro, el viaje hasta allí se notaba mucho, tener que ir y venir todos los días a Valladolid..., también para mis padres era complicado. Íbamos allí todos los días y mis padres estaban cuatro horas por allí, esperando a que yo saliera, y para ellos, compaginarlo con su trabajo, también era complicado. Ha sido un esfuerzo de todos.

–¿La apoyaron desde el primer momento?

Desde el minuto cero. Siempre me han apoyado.

–¿Qué siente cuando baila?

–Es como que se te olvida todo, se te para el mundo, sólo estás tú, la música y lo que tú sientes. Es una sensación muy bonita.

–Hace unos días, ha bailado en Toro, en el Festival Flamenco organizado por la Junta Local de la AECC. ¿Qué siente al bailar en casa ¿Es una responsabilidad añadida?

–Sí, es el tercer año que bailo en la gala. A mí me pone mucha presión bailar en Toro porque siento como una sensación de no querer quedar mal. Al final, aquí, la gente te conoce y te ve un año y otro año... A mí me impone mucho, la verdad es que me cuesta mucho menos bailar para un público al que no conozco que para un público al que conozco.

–Aunque le suponga toda esa presión, ¿disfruta de bailar en casa?

–Sí. El calor de tu gente, al final, se agradece mucho.

–Se fue a Madrid, al Mariemma, muy joven, ¿echa de menos estar en Toro?

–Muchísimo, lo echo muchísimo de menos. Me fui muy pequeñita, tenía 14 años, y lo echo mucho de menos, pero la verdad es que allí también estoy a gusto. Como estoy con mis tíos, que viven en Madrid, es como que me he ido de casa, pero no del todo. Estoy muy bien allí, pero sí echo mucho de menos estar en Toro. Este año que va a entrar es el cuarto que estoy en Madrid.

–¿Hay algún bailarín profesional que sea su referente, como el que le gustaría llegar a ser, o que admire especialmente?

–Hay muchos bailarines que me sirven de referente, pero, ahora mismo, la bailaora a la que más sigo es a Belén López. También, a Antonio Najarros. Ambos son bailarines que, en este momento, están en puntos muy altos y la verdad es que son auténticas fieras.

–¿Qué sueños tiene a nivel profesional?

-Me gustaría poder bailar en el Ballet Nacional. La meta es esa, luego ya, que salga o no.

