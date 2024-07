«El nivel de los cortos era muy alto y ha sido muy difícil elegir»

Carolina Lapausa se «cuela» cada tarde en miles de casas españolas a través de la pantalla, con su personaje de Luz Borrell, al que da vida en la serie de Antena 3 «Sueños de libertad». Este sábado, estará en el teatro Latorre de Toro, como miembro del jurado del I Festival de Cortos «Tío Babú Film Festival».

–Su vocación de actriz está ahí desde su infancia, ¿verdad?

-Sí. La verdad es que nunca me he planteado hacer otra cosa. Hubo un momento, cuando tenía 10 años, en el que quería ser ministra de Sanidad; gracias que no me dio por ahí porque, si no, en la pandemia, lo habríamos pasado todavía peor (ríe), pero, desde muy pequeña, lo he tenido muy claro. No sé si para bien o para mal, pero nunca me he planteado otra cosa. Para bien mío y para mal de mis padres.

–¿No estaban convencidos de que se dedicase a esto?

–Me han ayudado mucho y no habría podido dedicarme a esta profesión y vivir como vivo si no fuera porque cuento con su apoyo, pero esta no deja de ser una carrera muy inestable, muy insegura a muchos niveles y eso, a veces, conlleva precariedad, y a mis padres, obviamente, les gustaría que fuese una persona con trabajo fijo y una nómina a fin de mes que me permitiese tener una vida estable y, entre comillas, normal. No es así, pero, económicamente, soy autónoma desde que soy muy joven. Tengo la suerte de vivir de mi profesión, pero tengo unos horarios muy locos y tengo una suerte enorme por tenerlos a mi lado.

–Para usted, ¿actuar supone una forma de libertad?

–Sí. Hay una frase preciosa en la versión de Judy Garland de la película «Nace una estrella», en la que ella está sentada en un descapotable con el protagonista y le dice algo así como «¿y por qué te dedicas a esto?», y Garland le dice «porque soy más yo cuando estoy encima de un escenario». Esto es lo mismo: como he tenido tanto miedo en la vida, de repente, es algo en lo que no da miedo entregarse a las cosas, hay una sensación de autenticidad que, en la vida, por miedo, por vergüenza, por un montón de cosas,... a veces, me he cortado e imagino que mucha gente que lo lea se sentirá identificada.

–¿Es más de seguir el guion o de improvisar?

–Intento ser escrupulosamente respetuosa con el trabajo de los guionistas porque es exactamente igual de importante que el mío y considero que tienen una formación, una intención a la hora de trabajar porque quieren contar algo concreto. Y creo que, incluso, las cosas con las que puedo estar más o menos de acuerdo, son un trampolín para que yo pueda crecer. Igual que en la vida hay cosas que me gustan y otras que habría hecho de otra manera, eso no deja de ser un gusto personal, y creo que todo lo que no me gusta o con lo que no estoy de acuerdo, los límites, que es algo de lo que se habla mucho, son un trampolín para crecer, y apoyarte en ellos supone buscar otra manera de hacerlo y de cumplir con ese límite, pero en la que tú estés cómoda. Creo que eso, en vez de ser una faena, es una fuente de inspiración y de creatividad. Creo que en los límites y en el «no» tenemos más ayuda que en rebelarnos contra ellos.

–Usted dice que vive de vivir las vidas de otros, ¿cómo es eso?

–Yo no sé si elegí esta profesión o ella me eligió a mí por un pánico a vivir porque la vida, entre otras cosas, cuesta, pero, en cambio, entregarte a las palabras, cuando sabes lo que va a pasar y cómo las recibe el otro, es mucho más fácil. Para mí, era mucho más fácil enamorarme o vivir la vida a través de los personajes que enfrentarme a mis propias emociones, así que siempre digo que mi trabajo ha sido un poco terapéutico porque, gracias a él, he cogido músculo para ir viviendo.

–En relación con eso, usted se define como una persona tímida, ¿cómo se supera eso en una profesión con tanta exposición?

–Es algo contrafóbico. Imagino que es como saltar en paracaídas, no lo he hecho y no creo que lo haga, pero imagino que, antes de saltar, tienes que decir «yo no quiero esto», y luego ya te tiras. Esto es algo parecido, es como que la exposición da mucho miedo y por eso tienes un impulso irrefrenable para exponerte; cuanto más miedo tienes y más vas tensando el tirachinas hacia una dirección, más necesidad tienes de saltar en la otra. Además, creo que contesta un poco la pregunta anterior: no es lo mismo saltar desde uno que saltar desde las palabras de otro, que también hay algo como que te exime de responsabilidad: es que es Julieta, no soy yo (ríe).

–Es actriz de televisión, cine y teatro. ¿Cuál prefiere?

–Es muy difícil elegir porque cada medio supone un reto en sí mismo por la técnica, y cada uno también te da una cosa diferente. En el teatro, el contacto con el público es mucho más directo porque se convierte en un personaje más de la función, trabajas directamente con él y con su energía. El cine, para mí, es un trabajo más en equipo porque, al ser la cámara el elemento protagonista porque es quien cuenta la historia, todas las partes son igual de importantes, y tienes la sensación de estar en equipo y de estar más acompañada.

–¿Con qué papel de los que ha interpretado se quedaría?

–Creo que todos son especiales. Es como los exnovios: quieres al que tienes en este momento, pero los otros son muy importantes en tu trayectoria vital, pues esto es igual. Ahora mismo, estoy muy enamorada de Luz y me está aportando muchas cosas en mi vida, pero Luz no habría llegado si no hubiese tenido los otros personajes porque todos, de alguna manera, me han dado la oportunidad de aprender y de crecer. Creo que el camino se hace subiendo escalones y cada personaje ha sido un escalón.

–Suele decirse que somos el resultado de lo que hemos vivido, ¿usted es un poco el resultado de los personajes que ha interpretado?

–Es precisamente eso. Tanto yo personalmente como mi carrera se construye de los otros porque todos los personajes son una oportunidad o de sacar o de descubrir una parte de mí o de crecer artística y técnicamente porque eran exigentes de una manera diferente. La vida es una cadena y vamos eslabón tras eslabón; si nos saltamos uno, la cadena se rompe.

–Aquí, afronta el papel de jurado. ¿Lo había sido antes?

-Sí, alguna vez he sido jurado en el Festival de Cortos de Torrelavega y es algo que vivo con mucha responsabilidad y me hace sentirme identificada al pensar cuántas veces he estado yo al otro lado, intentando sacar adelante un proyecto en el que confías, la ilusión, las ganas,... esa parte personal de las ganas de conseguir un premio y del valor y las puertas que abre me supone que ojalá pudiera dárselo a todos porque se lo merecen todos.

–¿Qué le parece el nivel de los cortos presentados?

Son buenísimos. Ha sido muy difícil elegir y dar premios porque el nivel era muy alto. Por parte del festival, han encontrado una fórmula muy justa y equitativa porque las votaciones, en una primera ronda, eran individuales, y se hacía una primera criba de los tres cortos más votados, luego entrábamos en una criba más personal, de decir por qué nos gustaba más cada corto a cada uno. Quiero resaltar que, dentro del festival, han hecho un esfuerzo increíble para que sea lo más justo posible.

–¿Qué cree que supone contar con un festival así en Toro?

–Espero que sea un «win-win», que, por un lado, Toro tenga mayor visibilidad y eso atraiga turismo y mucho movimiento y, también, industria porque lo bueno es que, ahora, los proyectos se están descentralizando mucho y es muy interesante que cualquier lugar de España pueda convertirse en un plató. La visibilidad que puede darle a Toro puede ser muy interesante para la sociedad, para Zamora y para toda la gente que vive allí. Por otro lado, creo que que haya festivales, que haya industria y que haya cine también ayuda mucho a la industria y a que sigan haciéndose cosas y a que el cine siga siendo el séptimo arte en cualquier categoría: en cortometraje, mediometraje o en largo.

–¿ConoceToro?

-Zamora, sí, pero Toro, no y me apetece mucho. Creo que nos van a llevar a comer por allí antes de la clausura y aprovecharé para dar una vueltecita, pero, sobre todo, para disfrutar de las delicias gastronómicas, que en eso Toro tiene mucha fama.

–Sobre todo, el vino... ¿lo ha probado?

–Sí, he probado algún vino de Toro. Tengo que reconocer que intento ser prudente con el consumo de alcohol, pero esa copita en una cena he tenido el gusto de disfrutarla.

Suscríbete para seguir leyendo