El primer festival internacional de cortos "Tío Babú" alza el telón en Toro

El telón del teatro Latorre se ha alzado en la tarde de este lunes para acoger la inauguración de la primera edición del festival internacional de cortos "Tío Babú Film Festival", organizado por el Ayuntamiento de Toro. El acto de apertura de este festival de película ha corrido a cargo de Lorena Pérez-Calvo, miembro del equipo de producción y organización del festival.

Pérez-Calvo ha explicado al público asistente, en un breve discursos de bienvenida previo al comienzo de las proyecciones de los primeros cortos, la dinámica en la que se desarrollarán las diferentes jornadas y la forma en la que los asistentes podrán emitir su voto con respecto al cortometraje que más les guste de los visualizados en cada una de ellas.

Asimismo, la organizadora ha expresado que los directores de los cortometrajes proyectados en la primera jornada no han podido acudir a la misma; no obstante, algunos de ellos han hecho llegar los correspondientes videosaludos dedicados a los espectadores.

Primeras visualizaciones

El público asistente ha podido ver, durante este primera jornada de las cinco en el que tendrán lugar las visualizaciones, los cortometrajes "Broken Wings" (categoría Ficción o Documental), de Jorik Dozy y Sil Van Der Woerd; "Europa" (categoría Animación), de Ekain Irigoien; "Solo yo" (categoría Ficción o Documental), de Laia Rodas; "Homewok" (categoría Animación), de Nacho Arjona; "Ava" (categoría Ficción o Documental), de Mabel Lozano; y "El aprendiz" (categoría Ficción o Documental), de Raúl Campos.

Al finalizar las proyecciones, los asistentes a esta primera jornada ya han podido emitir sus correspondientes votos en la urna colocada al efecto a la salida del teatro Latorre, para elegir su corto favorito, de entre los seis proyectados, que se erigen entre los candidatos a llevarse el Premio del Público, dotado con una estatuilla que representa al Tío Babú.

Los premios de las diferentes categorías se otorgarán en la gala de clausura

Las proyecciones del resto de los 30 cortometrajes finalistas —entre los 844 que se han recibido en el certamen— continuarán, también a partir de las 20:30 horas, entre el martes y el viernes de esta semana.

El martes 16, se podrán ver los cortos "To bird or no to bird", "Mi zona", "Malegro verte", "Cuando yo me muera" y "Titán".

El miércoles 17, las obras proyectadas serán "Primacy", "Estimada Ángela", "Lo que te pedí aquel día", "Humo", "Dominus Videt" y "Becarias".

El jueves 18, el público verá "Mortelli, un cas perdut", "Kein", "Dreaming big", "Yamal", "Esa vocecilla" y "Línea 23". Finalmente, el viernes 19, tendrán lugar las últimas proyecciones, en las que se podrán ver "La asistente", "También lo siento", "Feroz", "Ivania", "Dennis", "Hado" y "After".

Tras las proyecciones de cada día, el público asistente podrá votar su cortometraje favorito; de lo que se hará recuento para determinar el Premio del Público, que se desvelará, junto con los del resto de las categorías, en la gala de clausura de la primera edición del festival, que se celebrará el sábado 20 de julio, a las 20:30 horas, también en el teatro Latorre.

