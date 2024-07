Desde Toro, a la feria del toro

El "Pobre de mí" se entona este 14 de julio en Pamplona, como tradicional forma de poner fin a una vertiginosa semana de fiestas teñida de blanco y rojo, que ya queda atrás, y en la que la protagonista ha sido la fiesta española más universal: los encierros de San Fermín.

El toresano David Alonso acaba de regresar de participar en esta arraigada celebración por tercer año. En esta ocasión, Alonso ha corrido en cinco de los encierros, los celebrados del 7 al 11 de julio, en los que han salido a las calles pamplonesas astados de las ganaderías La Palmosilla, Cebada Gago, Victoriano del Río, Fuente Ymbro y Domingo Hernández.

Aunque el toresano ha logrado hacerse hueco en todos ellos, reconoce que sólo pudo correr delante de la cara del toro en el de Fuente Ymbro "y sólo unos segundos" ya que asegura que es muy complicado lograr el tan ansiado sitio entre tantos centenares de personas. No obstante, Alonso afirma que, en esos momentos, experimenta "una sensación de adrenalina y emoción muy difícil de explicar".

David Alonso narra también que el primer día en los "Sanfermines", el propio 7 de julio, entrar en el encierro fue "muy complicado, era domingo y había mucha gente. Tenía mucha ganas de la de Cebada Gago, pero fue muy difícl porque no pude entrar a la carrera bien, el domingo también pude entrar algo, pero menos", rememora. "Cuando haces la carrera y ha salido bien, es un orgullo tremendo decir: lo he hecho", expresa el ya experimentado corredor, en la que podría ser una analogía con la "faena soñada" de los toreros.

Alonso y otro amigo de Toro que lo acompaña, Daniel Bragado, corren siempre en el tramo pasado Espoz y Mina hasta la entrada de Telefónica, y, en estos "Sanfermines", ya han "tachado" el que ha sido su noveno encierro, con el firme convencimiento de cumplir el décimo el próximo año.

David Alonso asegura que "yo siempre he ido a Pamplona, pensando en correr, no en ir a verlo. La primera vez, sale mal porque te sitúas mal, no sabes cómo ponerte a la carrera y hay tanta gente que te echa, al final; entonces, no puedes correr".

Y es que el toresano explica que nota su evolución desde la primera vez que desembarcó en la Pamplona más taurina: "El resto de años, ha sido mucho peor; cada año, vas adquiriendo experiencia de fijarte en otros corredores. Este año, me fijaba mucho en el de verde y blanco, David; en ese tramo, hay corredores expertos y te vas fijando en ellos, cómo entran en la cara del toro para hacerlo tú", explica sobre su "técnica".

San Fermín es algo para lo que el joven también se entrena previamente de manera física; por ello, va al campo y "me preparo en carreras y sprints"; además, Alonso cuida su integridad hasta que llega la tan soñada fecha ya que no corre ningún otro encierro en el año que se celebre de manera previa a los de Pamplona. "A partir de ahí, que venga lo que quiera", dice, aludiendo a que, después del 14 de julio, empieza su "tour" de encierros menos célebres.

Y es que, según asegura Alonso, el ambiente en Pamplona es "impresionante; para mí, es la mejor fiesta de España. Al final, es una fiesta que se centra en torno al toro y es una pasada. Hay muchísima gente". Alonso alude también al ambiente incomparable que se vive dentro de la plaza de la Misericordia, "la gente está de fiesta, es raro...", expresa.

Algo que también es muy importante para David Alonso, presidente de una cofradía de Pasión en Toro, es el momento de los cánticos ante la hornacina del santo titular de las fiestas.

Junto con el amigo que lo acompaña, acude al primero de los tres cánticos y, para Alonso, ese acto supone "el pedir que me proteja para el encierro y, esos minutos, rezas a San Fermín y te sientes un poco más aliviado, dentro de lo que cabe, porque son minutos de mucho miedo, pero, al final, disfrutas", se sincera.

"Ese silencio, hasta que empieza el primer cántico, ves a la gente callada, santiguándose, rezando, y son momentos muy bonitos", destaca también.

Aparte del sentimiento religioso y la protección que siente por parte del santo pamplonica, el toresano también se "encomienda" a otro objeto muy preciado para él: la camiseta del Zamora C. F., que se pone siempre para correr los encierros en la capital navarra.

"La tengo como un amuleto. Esa camiseta sólo la llevo para San Fermín; antes, sí la llevaba a más sitios, pero, el primer año, corrí con ella y ya no le he llevado a más sitios", explica Alonso que, ya que la primera vez que corrió entre los imponentes astados con ella le fue bien, ahora no entiende otra manera de correr que con la enseña zamorana. "Es mi equipo, es el equipo de la tierra, y qué mejor sitio para llevarla que Pamplona", dice Alonso, que añade, "además, es roja y blanca", colores "obligados" de todo sanferminero que se precie.

Con tres ediciones de San Fermín y nueve encierros corridos sobre el asfalto de Pamplona en su esportón, a David Alonso sólo le quedan pendientes dos deseos respecto a la fiesta predilecta de Hemingway: correr un encierro de la ganadería sevillana de Miura porque "es la más histórica de San Fermín", y volver cada mes de julio a Pamplona; "Si tengo salud, volveré todos los años hasta que vea que no puedo correr".

