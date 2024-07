Entradas gratuitas para asistir al festival de cortos "Tío Babú" de Toro

Las entradas, a coste 0, para las proyecciones diarias del festival de cortos "Tío Babú Film Festival", que se celebrarán del lunes 15 al viernes 19 de julio, a partir de las 20:30 horas, en el teatro Latorre, estarán disponibles, con una limitación de dos por persona, el lunes 15, entre las 12:00 y las 14:00 h, y dos horas antes de cada proyección, en la taquilla del teatro.

Cada jornada, se proyectarán varios de los 30 cortos finalistas de esta primera edición. El lunes 15, los asistentes verán "Broken Wings", "Europa", "Solo yo", "Homewok", "Ava" y "El aprendiz".

El martes 16, se podrán ver los cortos "To bird or no to bird", "Mi zona", "Malegro verte", "Cuando yo me muera" y "Titán". El miércoles 17, se proyectarán "Primacy", "Estimada Ángela", "Lo que te pedí aquel día", "Humo", "Dominus Videt" y "Becarias".

El jueves 18, el público verá "Mortelli, un cas perdut", "Kein", "Dreaming big", "Yamal", "Esa vocecilla" y "Línea 23". Finalmente, el viernes 19, tendrán lugar las últimas proyecciones, en las que se podrán ver "La asistente", "También lo siento", "Feroz", "Ivania", "Dennis", "Hado" y "After".

Tras cada proyección, el público asistente podrá votar su cortometraje favorito en unas papeletas que se facilitarán a la salida del teatro. El recuento de las votaciones emitidas en cada jornada dará como resultado el corto que se hará con el Premio del Público, que se desvelará en la gala de clausura, el día 20.