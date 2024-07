El Salón de los Vinos de Toro en Londres, escaparate de la DO en el mercado inglés

La Denominación de Origen Toro ha participado este martes en Londres en el Salón de los Vinos de Toro, que, en esta edición, se ha celebrado conjuntamente con las denominaciones de origen Rueda y Navarra, de manera que "se ha buscado la alianza" para tratar de tener un "mayor poder de convocatoria" de público, como ha explicado el gerente del Consejo Regulador de la DO Toro, Rubén Gil.

Han expuesto sus vinos en Londres 16 bodegas acogidas al sello de calidad toresano: Sobreño, García Carrión, Rodríguez y Sanzo, Rejadorada, Liberalia Enológica, Piedra, Legado de Orniz, Viña Zangarrón, Frutos Villar, Viñaguareña, Torreduero, Díez Gómez, Frontaura, Francisco Casas, Cuatro Mil Cepas y Fariña.

Todas ellas han participado en el "showroom" matutino, en el que han tenido la oportunidad de mostrar sus vinos con DO Toro a un público objetivo profesional, entre el que han asistido alrededor de 250 importadores, distribuidores o sumilleres y otros expertos que han podido degustar las elaboraciones de la DO y "que pueden comprar y revender los vinos en el mercado británico", como ha expuesto Gil.

Y es que el objetivo final de este evento es el de aumentar la cuota de mercado que las bodegas y vinos de la DO Toro tienen en el país británico. "Hay sumilleres, prescriptores, compradores,... la cuestión es que se pueda materializar en un incremento de ventas en el Reino Unido", ha expresado Gil.

Masterclass

Por otro lado, unos 40 asistentes también han podido atender, ya por la tarde, a una "masterclass" impartida por el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, Felipe Nalda.

El responsable de la DO toresana ha expuesto a los profesionales vinícolas una presentación de la zona y aspectos como la historia de la Denominación de Origen Toro, los diferentes tipos de suelo presentes en el territorio que abarca, el clima de la zona, las variedades de uva permitidas para la elaboración de vinos por el Consejo Regulador, así como otras características y números generales de la DO, tales como kilogramos de uva que se reciben cada año o cifras de ventas de los vinos de Toro.

La clase magistral impartida por Nalda ha estado seguida por una cata de ochos vinos "representativos" de la DO Toro, entre los que los asistentes han podido degustar desde jóvenes de la añada 2023 hasta un reserva de 2018; todos ellos, elaborados por las bodegas que han tenido presencia en el Salón.

La cata, como ha explicado el gerente de la DO, ha servido para "intentar ilustrar un recorrido de lo más general de los vinos de Toro".

La jornada ha finalizado con una "tercera etapa", que ha consistido en un "tasting afterwork" o "cata después del trabajo", que había sido convocada por "The three wine men" ("los tres hombres del vino"): Oz Clarke, Olly Smith y el "Master of Wine" Tim Atkin.

Este cierre de la jornada ha consistido en una actividad en la que "lo que han hecho es una convocatoria a los amantes y seguidores de los vinos para que vengan y puedan conocer tanto a los productores como a los vinos", ha explicado Rubén Gil, quien ha reconocido que ha sido la parte "menos comercial" de la jornada, pero que la misma también sirve para dar a conocer los vinos de Toro a otro tipo de público menos profesional, pero que también puede pedir después las elaboraciones de la DO Toro en bares o restaurantes.

Rubén Gil ha explicado que el Consejo Regulador ha hecho una convocatoria a las bodegas acogidas a la DO, "indistintamente" de que tengan o no importador en el Reino Unido, de manera que, "con un esfuerzo mínimo" por parte de las mismas, tengan posibilidades de venta de sus vinos y puedan aumentar su presencia y cuota en el mercado británico, que actualmente, ya supone algo más del 10% de las ventas de vino de Toro en el exterior.

Suscríbete para seguir leyendo