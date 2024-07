El teatro Latorre de Toro acogerá la celebración del primer festival de cortos "Tío Babú"

La primera edición del festival de cortos "Tío Babú Film Festival" se celebrará en Toro entre los próximos 15 y 20 de julio, y será el teatro Latorre el lugar que acoja tanto las proyecciones de los 30 cortos finalistas como la gala final, en la que se darán a conocer las obras ganadoras en las diferentes categorías.

Todas las proyecciones tendrán lugar, del lunes 15 al viernes 19, en el liceo toresano, a partir de las 20:30 horas, y cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora y veinte minutos, en función de los cortometrajes que se proyecten.

Tras la finalización de cada una de las sesiones, el público asistente podrá votar su cortometraje favorito de entre los vistos, en una urna que se instalará al efecto en el edificio del teatro. En la gala del día 20, se anunciará el cortometraje ganador del voto del público.

Asimismo, la gala de clausura tendrá lugar, a partir de la misma hora, el sábado 20 de julio y estará presentada por los actores Daniel Adeva y Begoña Martín. Además, la velada estará amenizada musicalmente por el dúo "En3Jazz".

Tanto la entrada para asistir a las proyecciones como a la gala de clausura del festival será libre y gratuita hasta completar el aforo del teatro, si bien, se podrán retirar un máximo de dos invitaciones por persona los días de las proyecciones.

De la treintena de cortos seleccionados —entre los 844 que se han recibido en el certamen—, once pertenecen a la categoría de Animación, ocho se engloban en la categoría de Creación Joven, y los trece restantes, en la de Ficción o Documental. "De forma triste, no se ha presentado ningún corto en la categoría de Joven Local", ha lamentado el alcalde de Toro, Rafael González, en la rueda de prensa de presentación de la primera edición del festival toresano.

Los cortometrajes ganadores de las categorías de Ficción y de Animación recibirán un premio de 1.500 euros y una estatuilla; por su parte, el ganador de la categoría Joven recibirá 300 euros y otra estatuilla. El cortometraje más votado por el público recibirá la estatuilla, que representa al "tío Babú".

Los elegidos en las menciones de Mejor Director, Mejor Guion, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Actriz y Mejor Actor recibirán también una estatuilla.

El alcalde de Toro ha agradecido la colaboración de Caja Rural de Zamora, así como el apoyo de la Diputación de Zamora y de la Denominación de Origen Toro en la organización del festival.

La selección engoba filmes de ficción, documental y animación

Los cortos seleccionados en la categoría de Animación del festival son "Feroz", "Estimada Ángela", "Homework", "Dennis", To bird or not to bird", Línea 23", "Dreaming Big", "Becarias", "Mortelli", "Un Cas Perdut", "Humo" y "Europa".

En la categoría Joven, los finalistas son "Kein", "Lo que te pedí aquel día", "Esa Vocecilla", "Cuando yo me muera", "Solo yo" y "After". Mientras que en la categoría de Ficción o Documental, los cortometrajes elegidos son "Broken Wings", "También lo siento", "Titán", "Ava", "Dominus Videt", "Malegro Verte", "Yamal", "La Asistente", "Hado", "El Aprendiz", "Primacy", "Ivania" y "Mi zona".

El alcalde de Toro, Rafael González, ha destacado que la primera edición ha sido un "total éxito" en cuanto a la "gran acogida" por parte de los participantes ya que "se han presentado obras de medio mundo" puesto que los más de 800 cortos recibidos proceden de más de 30 países distintos y, según González, ha sido "bastante dificultoso" elegir las 30 obras finalistas. En este sentido, el alcalde ha expresado que esperan que, el próximo año, "no sólo haya 844, haya 1.500 y lleguemos a lo que pretendemos: que haya más de 2.500 obras que lleguen a presentarse en un plazo de tres o cuatro años".