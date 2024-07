"El cartel de la novillada de Toro no se ha dado en otro sitio, es muy atractivo"

Daniel Lozano acaba de ponerse al frente de la gestión de la plaza de toros de Toro, donde hará su primer "paseíllo" como empresario en la próxima feria de agosto.

–¿Qué supone para usted ser empresario de la plaza de Toro?

–Lo pirmero, es un orgullo llevar la plaza de Toro, un sueño para mí desde que era pequeñito porque es una plaza tan bonita y especial y, como zamorano, me hace mucha ilusión. Una vez, estando allí con un amigo, le dije que ojalá pudiera llevarla algún día y, como digo muchas veces, creo que en la plaza de Toro empezó todo.

–¿Por qué se animó a presentar su oferta a la licitación?

–Como te comento, siempre he tenido ganas de hacer Toro. Está a media hora de mi casa (Villamor de los Escuderos) y me hacía mucha ilusión llevar esta plaza.

–¿Qué novedades aportará su gestión a la próxima feria?

–Lo primero, sobre todo, muchísima ilusión. Conocemos mucho la zona, creo que hay falta de abonados y queremos hacer hincapié con las peñas. Por ejemplo, en cuanto a la novillada, es un cartel que no se ha dado en ningún otro sitio y tiene un atractivo impresionante. El concurso de cortes, al dar la semifinal en Toro y hacerlo en domingo, creemos que funcionará. La verbena taurina y el "Grand Prix" seguirán igual, creemos que funciona. Queremos que lo que se ha hecho bien siga igual, pero, también, intentar mejorar.

–¿Cómo ha confeccionado los carteles principales?

–Mi objetivo primordial siempre fue Marco Pérez; una vez que llegamos a un acuerdo, hablamos también de la ganadería, que es muy importante. Tengo muy buena relación con Dody, el ganadero de Domingo Hernández, llegué al acuerdo con él y pensé en algo atractivo: vienen primero, tercero y cuarto del escalafón de novilleros con picadores. Pensé en Jarocho, al abrir la puerta grande de Las Ventas, y en Manuel Román porque me encanta cómo torea. Estoy convencido de que, dentro de tres años, pueden ser figuras del toreo los tres.

–Como dice, a Toro acudirán tres de los mejores novilleros con picadores del escalafón actual, ¿ha sido difícil contar con ellos?

–La verdad es que no. Rápidamente, cuando les he dicho la plaza y la ganadería y la idea que teníamos, aceptaron. A Marco Pérez, la plaza siempre le había gustado; hablé con su apoderado, Juan Bautista, y fue muy bien. Jarocho y Mauel Román no dudaron ni un segundo, lo veían atractivo y que puede ser una tarde de buen ambiente y en la que pueden disfrutar ellos también.

–Su empresa tiene un gran bagaje en la organización de concursos de cortes y uno de los platos fuertes será la semifinal del Campeonato Mundial creado por Toro Duero...

–Sí, somos de los que más eventos hacemos en Castilla y León. El año pasado, creo que fueron 140. También hacemos corridas y festivales todos los años; hemos traído a Finito de Córdoba, López Simón, Sergio Galán, Manuel Escribano, Uceda Leal,... A Alberto Durán, siempre lo llevo en el festival de nuestro pueblo. Es verdad que nuestra especialidad son los concursos de cortes, y hemos hecho plazas como Bilbao, Valladolid, Salamanca, Medina del Campo, Íscar, Arévalo, Benavente,... y con bastante éxito.

–Un espectáculo genuino de Toro y que no puede faltar en su feria taurina es la Fuente de Vino, pero su empresa le ha dado un "vuelta de tuerca"...

–Sí, por desgracia, la gente me ha preguntado porque es de los festejos a los que más acudía el público y llevaba unos años que ya no llenaba tanto. La hemos cambiado a horario nocturno porque creemos que gusta más, y le hemos añadido la novedad del pañuelo, que llevarán atados un toro y una vaca y quien los desate se llevará un premio. Queremos que haya participación, tanto masculina como femenina, queremos novillos pequeños y que la gente se divierta, queremos que sea como antiguamente.

–Se pondrá a la venta un abono para acudir a todos los festejos, ¿cree que eso animará a los aficionados a acudir a la plaza?

–Yo creo que sí. Nuestra clave es el abono, queremos hablar con las peñas y hacer un abono muy económico; estamos pensando si hacer también abono de empresa. Queremos que se llene la plaza en todos los festejos, es el objetivo principal. La clave es que haya un abono barato y que la gente disfrute. De momento, veo a la gente ilusionada y lo noto en muchas llamadas, conozco a mucha gente de Toro y me han dicho que la gala de presentación ha sido diferente y el cartel de la novillada ha gustado.

–La duración inicial del contrato es de un año, pero ¿le gustaría continuar al frente de los festejos taurinos de la localidad si se le diese la oportunidad?

–Es un año más uno prorrogable por acuerdo de las partes. Depende de cómo vaya, pero mi intención es continuar. Creo que hemos repetido en todas las plazas que tenemos y creo que es porque estamos haciendo bien las cosas. Cuidamos muchísimo la presencia del ganado e intentamos repetir en todos los pueblos.

–¿Cómo ve a la afición de Toro?

–Creo que tiene ganas de ver cosas bonitas y diferentes, y creo que hemos entrado con buena aceptación. Hemos recibido tantas llamadas, y lo que la gente habla, lo que nos han escrito en redes sociales, es muy positivo. El cartel ha entusiasmado y el campeontato de cortes ha gustado también. Creo que el cambio de empresa ha gustado.

–¿Cree que es posible "reflotar" la afición en lugares en los que está un poco decaída?

–Yo confío en que sí. Por ejemplo, en Medina del Campo, que ha sido la cuna del corte, bajó mucho; nosotros llevamos trabajándolo cuatro años y la hemos levantado trabajando muchísimo, y otras plazas muy parecidas, también.

–Algo a lo que su empresa da mucha importancia es a la presentación de los toros, ¿verdad?

–Sí, en Toro Duero, lo prinicipal siempre son los toros, la calidad. Trabajamos con las mejores ganaderías de Castilla y León. Este año, al haber menos toros en el campo, hemos ido a Andalucía, pero nos basamos siempre en que todo quede en Castilla y León, y lo primordial para nosotros son los toros que echamos en todos los festejos.