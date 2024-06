Más de 50 vinos de la DO Toro se suben al podio de las medallas "Decanter"

La calidad de los vinos acogidos al marchamo de la Denominación de Origen Toro queda patente a través de los numerosos éxitos que estos siguen cosechando en diferentes certámenes y publicaciones nacionales e internacionales.

En esta ocasión, ha sido la prestigiosa publicación británica "Decanter" la que ha dado a conocer las puntuaciones otorgadas en su certamen "Decanter World Wine Awards", entre los que se encuentran más de 50 vinos con DO Toro. Algunos, además, han subido al podio de las mejores elaboraciones.

El vino de Toro mejor puntuado por "Decanter" es "Aponte Plus Tempranillo" 2018, de Bodegas Frontaura. El tinto ha obtenido 97 puntos y se cuela entre los "Best in Show" de Decanter, es decir, en la lista de los 50 mejores, que representa sólo el 0,28 % de los vinos catados.

Para llegar a este nivel, los vinos deben pasar primero por dos rondas de cata a ciegas y tres aprobaciones separadas por parte de un panel regional de catadores, un copresidente y otro panel durante la evaluación "Platino", antes de una cuarta degustación y aprobación.

Le siguen en el podio, con dos medallas de oro, los vinos "Díscolo El Magnífico" 2019, de la bodega Cuatro Mil Cepas, y "Dehesa de San Andrés" 2019, de Palacio de Villachica, que han obtenido 96 y 95 puntos, respectivamente.

Más de 20 han sido las medallas de plata que se "prenden" los vinos de Toro. En este medallero, se encuentran "Issos" 2021, de Bodegas Carodorum, y "Latarce Selección" 2020, de Bodegas Latarce; ambos han obtenido 94 puntos. 93 es la puntuación otorgada a "Gran Colegiata Original" 2019, de Bodegas Fariña.

Cinco elaboraciones han obtenido 92 puntos Decanter: "Las Tierras de Javier Rodríguez El Teso Alto" 2017, de Bodegas Rodríguez y Sanzo; "Lágrima" 2022, de Bodegas Fariña; "Piedra Reserva" 2020, de Bodegas Estancia Piedra; "Antona García" 2019, de Bodega Rejadorada, y "Las Sabias 2021", de Dominio del Bendito.

Un punto menos, 91, han sido para dos vinos de Toro: "Munia Roble" 2023, de Bodega Viñaguareña, y "La Jefa" 2021, de Matsu.

Mientras que más de una decena se han saldado con 90 puntos. Entre estos vinos, están "Las Tierras Extinta" 2018, de Bodegas Rodríguez y Sanzo; "Quiban" 2022, de Bodegas Iturria; "Miralmonte" 2017, de Bodegas Frutos Villar; "Piedra Roble" 2022, de Estancia Piedra; "Peñamonte Roble Organic" 2022, de Bodegas Torreduero; "Díscolo" 2020, de Cuatro Mil Cepas; "Expresión" 2023, de Bodegas Carodorum; "Tinta Rosa Vinificación Integral" 2021, de Special Wines Spain; "Las Parvas" 2018, de Bodegas Coral Duero; "El Viejo" 2021, de Matsu, y "El Primer Paso" 2022, de Dominio del Bendito.

El resto de elaboraciones han obtenido medalla de bronce y una puntuación de entre 86 y 89 puntos Decanter. 89 puntos se han llevado "La Viña de Amaya" 2021, de Bodegas Rodríguez y Sanzo; "Bodega La Ermita Tinta de Toro" 2018, de Bodega La Ermita; "Piedra Natural" 2022, de Estancia Piedra; "Alboca" 2019, de Bodega Viriatus; "Muruve" 2020, de Bodega Frutos Villar, y "Latarce Verdejo" 2022, de Bodega Latarce.

Con 88 puntos se han hecho los vinos "Dominio de Valdelacasa" 2019, de Bodegas Frontaura; "Las Tierras El Pego" 2020, de Rodríguez y Sanzo; "Pata Negra Roble" 2023, de Viña Arnáiz; "Valdosán" 2019, de Bodegas Iturria; "Miralmonte Crianza" 2020 y "Muruve Roble" 2021, ambos de Bodegas Frutos Villar; "Paredinas" 2017 y "Piedra Crianza" 2021, de Estancia Piedra; "Mazas Tinta de Toro" 2020, de Bodegas Mazas; "Carodorum Selección Especial" 2019 y "Carodorum de Autor" 2021 de Bodegas Carodorum; y "Salgadero" 2020, de Bodegas Coral Duero.

Por su parte, "Tardencuba Roble" 2022, de Tardencuba Bodegas y Viñedos; "Miralmonte Roble" 2021, de Frutos Villar; "Hacienda Terra D’Uro" 2022, del proyecto homónimo, y "Mazas Crianza" 2019, de Bodegas Mazas, han obtenido 87 puntos cada uno.

Para completar el palmarés de las elaboraciones de la DO Toro, 86 son los puntos obtenidos por los vinos "Monte Toro 8" 2020, de Bodega Ramón Ramos; "Lagarona Crianza sobre Lías" 2022 y "Piedra Joven" 2023, ambos, de Estancia Piedra; "Peñamonte Roble" 2022, de Bodegas Torreduero, y "Envena" 2022, de Coral Duero.

Suscríbete para seguir leyendo