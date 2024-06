Dos ganadores de un Goya 2024, seleccionados en el "Tío Babú Film Festival" de Toro

La organización del I Festival Internacional de Cortos "Tío Babú Film Festival" ha seleccionado ya las 30 obras finalistas que formarán parte de la muestra y entre las que, dos de ellas, son autoría de sendos ganadores de un "Goya" 2024. Se trata de dos directores: la conocida Mabel Lozano, que se llevó el galardón con su cortometraje "Ava", y Martín Romero, que se hizo con él gracias al corto de animación "To bird or not to bird". Lozano ya tenía en su haber, además, otro "Goya" anterior, el que obtuvo en 2021 por el corto "Biografía del cadáver de una mujer", con el que denunciaba la explotación sexual.

Entre estos 30 cortos finalistas, serán los miembros del jurado del festival, Carlos Olalla, Carolina Lapausa, Pepa Gracia, Pablo Moreno y Eva Bernal, quienes decidirán cuáles se llevan los premios establecidos en las diferentes categorías: Mejor Cortometraje, Mejor Cortometraje de Animación y Mejor Cortometraje de Creación Joven, además de varias menciones especiales.

En esta primera edición, se han recibido un total de 844 cortometrajes procedentes de más de 30 países del mundo y, según miembros de la organización, la preselección de los 30 finalistas "ha sido muy difícil".

La gala final del certamen, en la que se conocerán los ganadores, se celebrará en Toro el 20 de julio, y la semana del 15 al 19 de julio, se podrán ver de forma gratuita los 30 cortometrajes de la selección oficial.