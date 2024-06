Los ladrones roban en un establecimiento de Toro a plena luz del día

Los ladrones han vuelto a actuar en Toro. Esta vez, a plena luz del día y en un establecimiento de moda y complementos situado en la céntrica calle de Corredera, donde, en la mañana de este lunes, han perpetrado un robo mientras la dueña del comercio se encontraba dentro del mismo.

Los cacos han accedido al interior del establecimiento, aprovechando un momento en el que la dependienta había entrado en el baño, y han abierto la caja registradora, de la que han sustraído el dinero que contenía: unos 300 euros.

Hasta el lugar, se han desplazado agentes de la Guardia Civil que, por el momento, no tienen constancia de quién ha podido cometer el hecho.

La responsable de la tienda ha confirmado que ha preguntado a los "vecinos" de los comercios cercanos por si hubieran sido testigos del suceso, pero "nadie ha visto nada". Lamenta además, que sus cámaras de seguridad sólo graban cuando la alarma está activada, pero al estar abierto el local en el momento del suceso y no estar en modo de grabación las mismas, no se han registrado imágenes de ese momento por lo que no tiene esperanza de encontrar al autor o autores del robo. "Ahora, cuando vaya al baño, me tocará cerrar con llave", ha lamentado.