El Museo del Vino Pagos del Rey organiza las catas maridadas "In Vino Veritas"

"In Vino Veritas" es el nuevo ciclo de catas maridadas que organiza el Museo del Vino Pagos del Rey de Morales de Toro. El ciclo comprende dos jornadas de maridaje que conjugarán cultura, vino y gastronomía los sábados 15 y 29 de junio.

Los vinos del grupo Félix Solís Avantis seleccionados serán "Pulpo Albariño" DO Rías Baixas, "El Pillo Viñas Rebeldes" DO Toro, "Condado de Oriza" Reserva DO Ribera del Duero y "Analivia Sauvignon Blanc" DO Rueda.

Los tres vinos que se catarán el 15 se maridarán con ensalada de ventresca, crepes de hongos y pastel de manzana con foie. Mientras que el día 29 las tapas serán pimientos rellenos de bacalao, cecina especiada y rabas de secreto ibérico.

En ambas jornadas, la actividad dará comienzo a las 11:30 h con una visita guiada al Museo.

La actividad tiene un coste de 25 euros por persona para cada día y los interesados en asistir deberán hacer reserva previa.