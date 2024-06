El alcalde de Toro pide a UGT que no «haga política» con los servicios públicos

El alcalde de Toro, Rafael González, ha salido al paso de las acusaciones hechas en rueda de prensa por parte del sindicato UGT en relación con el «déficit» de la plantilla de la Policía Local y las condiciones «precarias» de sus miembros. En este sentido, González ha asegurado que «no se está presionando bajo ningún concepto» a los agentes y que los mismos hacen las jornadas laborales que les «corresponde». Por lo que el primer edil ha asegurado que, desde UGT, «se equivocan totalmente».

Rafael González ha asegurado que, desde el equipo de gobierno, se están «volcando» con cubrir las plazas vacantes y «se ha circunscrito» la oferta de tres plazas de Policía Local; mientras que la oferta «perdida» a la que habría aludido el secretario de Acción Sindical, Jerónimo Cantuche, en rueda de prensa, «era para una plaza de oficial que ya se cubrió».

González ha asegurado que el «único problema» que existe en relación con la Policía Local es que, actualmente, hay cinco agentes en situación de baja laboral. Además, haciendo alusión a la acusación de Cantuche de que el alcalde se habría negado a dialogar sobre las condiciones de los policía locales, González ha asegurado que «no me he negado a dialogar jamás», al mismo tiempo que ha solicitado al sindicato UGT que «deben moderarse en su postura, moderar el diálogo y buscar el entendimiento» ya que «no se puede hacer política con un servicio público». En cuanto a las deficiencias de personal en otras áreas a las que también aludió UGT en su rueda de prensa, Rafael González ha aseverado que no tiene «ninguna queja» por parte del personal.

Suscríbete para seguir leyendo