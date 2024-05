UGT acusa al equipo de gobierno de no querer negociar la situación de "déficit" de policías locales en Toro

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha expuesto la situación de "déficit" en la que se encuentra la plantilla de la Policía Local de Toro, así como la "negativa" del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Toro para "negociar" un nuevo convenio laboral que permite "recuperar" algunos derechos, así como mejorar las condiciones laborales de los efectivos.

Desde UGT han señalado que, si todas las plazas de la plantilla de la Policía Local "estuvieran cubiertas, no habría problemas, pero, a día de hoy, no lo están por diferentes motivos". En este sentido, el secretario de Acción Sindical de UGT en Zamora, Jerónimo Cantuche, ha explicado que, de los 16 efectivos que forman la plantilla de la Policía Local, once son agentes de policía y cuatro, oficiales; asimismo, según ha señalado, una de esas plazas "está ocupada por un oficial subjefe que no debería existir" porque esa plaza "no existe en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)", además de un subinspector.

Así, según ha expresado Cantuche, al inicio de la actual legislatura, había once efectivos prestando servicios; " había, por tanto, cinco plazas no cubiertas". En relación con ello, ha criticado que una de las propuestas electorales del actual equipo de gobierno "fue la de cubrir la totalidad" de las plazas existentes en la RPT, "pero no han hecho nada hasta ahora". Cantuche también ha denunciado que, el pasado septiembre, el gobierno local "no solicitó" la inclusión de las tres plazas de policía existentes en la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento dentro de la convocatoria de la Junta de Castilla y León, "lo que habría dado como resultado que, a estas alturas, podríamos tener tres agentes formándose en la academia" y "casi listos" para incorporarse próximamente a la plantilla local.

Por otro lado, el sindicalista también ha denunciado que, a su juicio, "debería haberse suprimido la plaza de oficial subjefe" y haberse incorporado a la RPT como una plaza de oficial, ofertada en un proceso de promoción interna "para su cobertura definitiva".

Según ha expresado Cantuche, con los once efectivos disponibles en junio de 2023, "no había problema alguno" en la prestación del servicio ya que "se cubrían las mañanas y las tardes" y, al no tener dispositivo nocturno, existía un acuerdo con la Guardia Civil "que prestaba el servicio cuando era activada por el 1-1-2".

En relación con ello, Cantuche ha denunciado que la Alcaldía no puede "disponer a su antojo" de la plantilla en los diferentes turnos y que "el problema se inicia" cuando, "dentro de las competencias que le otorga la Ley, considera" que el servicio de la Policía Local "hay que prestarlo también los viernes y sábados por la noche con dos policías de servicio".

En este sentido, Cantuche ha explicado que, desde UGT, se le ha hecho una "propuesta de negociación" al alcalde de Toro con el fin de adecuar el "reajuste" y "realizar los cambios necesarios" de manera que no implique cambios en el calendario de trabajo de los efectivos, modificación de horarios o supresión de descansos. Para UGT, es "necesario" alcanzar un acuerdo que "garantice la prestación del servicio y que compense la dedicación de los policías y la dificultad de conciliación de su vida laboral con la personal". Según Cantuche, desde el Ayuntamiento, se han "ignorado" estas peticiones hechas por el sindicato en relación con la convocatoria de la Mesa General de Negociación solicitada por parte del mismo.

Asimismo, han indicado que la situación es "más caótica" debido a que, de los once efectivos existentes en la Policía Local, cinco de ellos están en situación de baja laboral por lo que el servicio y sus diferentes turnos lo prestan los seis restantes. Para el sindicato UGT, la consecuencia de esta situación es que se dan una "pésimas" condiciones laborales de los agentes puesto que, según aseguran, se suprimen descansos fijados en el calendario laboral, se producen "cambios constantes" en sus turnos de trabajo o "se deniegan días de asuntos propios", además de que "hay meses en que los agentes no tienen un fin de semana completo de descanso". Por otro lado, Cantuche también ha expresado que "hay una previsión de que pueda suspenderse el período vacacional asignado".

Otros servicios

Desde UGT han insistido en que la "alternativa" para ponerle una solución "a corto plazo" a la situación que denuncian "pasa por llegar a un acuerdo que compense el esfuerzo realizado" por los efectivos existentes; mientras que, "a largo plazo" la solución es "completar la plantilla" existente en la RPT por lo que desde el sindicato piden al alcalde de Toro que "cumpla su compromiso electoral" y le solicitan que convoque "con carácter de urgencia" la Mesa General de Negociación "para alcanzar un acuerdo que le ponga solución a este problema que cada día que pasa se agrava más".

Por otro lado, Cantuche también ha expresado que esta "situación de precariedad" afecta también a otros servicios locales debido a una "restrictiva" política de personal en cuanto a contratación de recursos humanos. Así, desde UGT también consideran que deberían aumentarse las plantillas de las áreas de Limpieza Viaria, Obras, Tesorería, Secretaría o Intervención por lo que instan al equipo de gobierno a "reorientar" la política de personal del Ayuntamiento porque los trabajadores "son la base para el buen funcionamiento" de la entidad local y, por ello, desde UGT piden dotar a los respectivos servicios del personal necesario "para garantizar el normal desarrollo del trabajo".