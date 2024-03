Covitoro renueva los cargos de su Consejo Rector y de su Ejecutiva

La bodega cooperativa Covitoro ha celebrado una asamblea cuyo punto principal ha sido el de la renovación de los cargos tanto de su Consejo Rector como de la Ejecutiva. Según ha informado su presidente, Santos Calvo, se ha tratado de una asamblea «de trámite» que se celebra con carácter bianual para la elección o sustitución de parte de los cargos de la cooperativa, por la que se renuevan la mitad de los miembros de cada uno de los órganos. De esta manera, «conseguimos que nunca haya un vacío total».

El presidente seguirá siendo el propio Calvo, mientras que el cargo de vicepresidente lo ocupará Leónides Riesco, el secretario será Amancio Moyano, quien también hace las veces de gerente de la bodega, y el cargo de tesorero ha recaído en Miguel Villar. «Ya parece tradición que yo continúo como presidente; me tocaba salir, pero da la impresión de que no les caigo mal del todo», bromea Calvo, quien lleva 20 años en el cargo y asegura que «ya va siendo hora del relevo».

Además, la asamblea ha elegido como vocales a los socios Clodomiro Seco, Yeray Valdunciel, Álvaro Manzanera, Javier García, José María Muñoz, José Antonio Cabezudo, David Gato y José Alonso.

La Ejecutiva estará formada por quienes ostentan los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero y secretario. Según ha expresado Calvo, entre los nuevos nombramientos se está intentando incorporar a la gente más joven porque «estamos sufriendo un envejecimiento de la gente, la edad media es muy alta y la agricultura no es ajena» por lo que el presidente ha asegurado que «toca» buscar entre los socios a las nuevas incorporaciones, los hijos de los fundadores, ya que muchos de ellos han cedido la explotación de sus viñedos a sus descendientes.

Lo que se está intentando es que «acaben siendo los presidentes, secretarios, tesoreros y vicepresidentes de los próxmos años. Esa es la meta que nos hemos fijado para para esta asamblea y la próxima».

Balance de ventas positivo y foto de familia por el 50º aniversario

Al margen de la renovación de cargos, en la asamblea se dio cuenta del informe de gestión de la cooperativa y, sin entrar en números concretos, Calvo asegura que la previsión es que Covitoro finalice su año contable «prácticamente en las mismas cifras del año pasado, lo cual es un gran éxito viendo cómo está la situación general». A pesar del balance positivo en cuanto a las ventas, el presidente asevera que la bodega de la DO Toro no es ajena a la situación de los mercados derivada de la guerra de Ucrania, «que tiene sus efectos», o «la crisis y el parón económico que se dan en el mundo actual». «Nos vamos defendiendo lo mejor que podemos, pero no somos ajenos a los problemas mundiales», asegura Calvo.

Los socios de Covitoro participaron en la misma jornada en una sesión de fotos en el palacio de los Condes de Requena, que ha supuesto «el comienzo» de los actos de celebración del 50º aniversario de la cooperativa.La foto, en la que aparecen los alrededor de 180 socios y sus familiares, se utilizará en el libro homenaje que se está elaborando con motivo de la efeméride como recordatorio de los socios fundadores, de los actuales y de «la historia de lo que ha sido Covitoro».