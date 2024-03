"El dinero destinado a investigación del cáncer es el mejor invertido y donado"

Ángel García González ha dedicado media vida a la lucha contra el cáncer y, por este motivo, el domingo 10 de marzo recibirá un homenaje en Toro. El reconocimiento tendrá lugar en un evento solidario organizado por Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia, la asociación que fundó hace siete años y que ya ha donado un total de 106.000 euros a proyectos de investigación de la enfermedad.

–El domingo recibe un homenaje por su dedicación, durante 25 años, a la lucha contra el cáncer, ¿qué siente al mirar atrás?

–Recuerdo el año 1999 cuando un familiar tenía unos síntomas un poco raros y el médico de familia no acertaba. Avisamos a un buen amigo médico de Valladolid y en Urgencias nos confirman que el diagnóstico es que mi familiar tenía un linfoma de Hodgkin, es decir, un cáncer. Era la primera vez que oía la palabra cáncer relacionada con mi familia. A partir de aquí me propuse hacer algo para ayudar a los enfermos y con un grupo de personas que estaban pasando por la misma situación decidimos crear la junta local de la Asociación Española contra el Cáncer en Toro.

–¿Cuánto tiempo perteneció a la AECC de Toro?

–Estuve durante 18 años en la AECC. Comencé como vocal y al poco tiempo pasé a ser secretario y después me reconocieron como el mayor captador de socios de la provincia. Hace siete años no me gustaron las formas por las que se regía la AECC y presenté mi dimisión, porque además se estaba mezclando mucho la política con las personas que trabajábamos. La política es para los políticos que son los que viven de ella y solamente nos deben importar los enfermos y sus familiares, con independencia de su color político.

–Tras su salida de la AECC funda Unidos contra el Cáncer de Toro y provincia (Uccta), ¿cómo surge la idea?

–Con el apoyo de un grupo de personas fundamos la nueva asociación, que es independiente y que junto otras 120 que existen en España formamos parte de Gepac (Grupo Español de Pacientes con Cáncer).

–Uno de los retos que desde sus inicios se marcó Uccta fue convertirse en el altavoz de los enfermos, ¿la asociación ha logrado este objetivo?

–Creo que sí. Recogimos más de 4.000 quejas individualizadas por toda la provincia que presentamos al Procurador del Común por la falta de oncólogos. El Procurador del Común nos dio la razón y se cubrieron dos plazas vacantes de oncólogo. Además, denunciamos retrasos de consultas o problemas de los enfermos, porque apoyamos al paciente y a su familia durante las 24 horas del día.

–¿Qué servicios presta Uccta a los pacientes y a sus familiares?

–La asociación presta asistencia psicológica a enfermos y familiares. También contamos con un servicio de transporte social para pacientes que no se pueden desplazar desde sus domicilios y acudir a los tratamientos, servicio para el que disponemos de un coche que conducen voluntarios. Además, prestamos pelucas, prótesis, camas articuladas, andadores, sillas de ruedas, es decir, todo tipo de ayudas técnicas que precise el enfermo. Eso sí, no nos metemos en casa de nadie. Es el paciente el que tiene que acudir a la asociación.

–Otro de los fines fundacionales de Uccta es recaudar fondos para apoyar la investigación...

–Hemos destinado ya 106.000 euros a la investigación del cáncer. Sabemos quién investiga, en qué proyectos se está trabajando y hasta dónde va el último céntimo del dinero donado. Recaudamos dinero euro a euro cada vez que salimos a la calle. Nos han acogido muy bien en toda la provincia y cada vez nos ayudan en más pueblos. Hay que seguir luchando y apoyando los proyectos de investigación porque todo el dinero que vaya destinado a investigación es el mejor invertido y donado.

–¿Por este motivo Uccta mantiene un vínculo muy especial con el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca?

–Cuando creamos Uccta decidimos que todo el dinero recaudado fuera destinado a nuestra comunidad, a nuestra tierra y el único centro por excelencia es el de Salamanca. Además, el centro nos explica cada proyecto y hasta dónde invierte el último céntimo del dinero donado. También ayudamos a Pyfano, una asociación que atiende a niños con cáncer de Castilla y León porque estamos muy volcados en apoyar proyectos de nuestra tierra.

–En el trabajo que desarrolla a asociación, ¿qué papel juegan los voluntarios?

–Todo el trabajo que hacemos lo desarrollan los voluntarios. No pagamos ningún sueldo y todo el trabajo de gestión y administración lo realizamos los miembros de la junta directiva.

–Para recaudar fondos, con la AECC y con Uccta ha impulsado numerosas iniciativas....

–Durante 25 años he hecho de todo por los enfermos y sus familiares, hasta bajarme a los ruedos para dar unos capotazos en un festival benéfico taurino. Formaba parte de la cuadrilla para hacer bulto, pero las más de 2.000 personas que estaban en la plaza de toros se pusieron en pie para que saliera el ruedo y al final lo hice por todos los enfermos y sin pensar en las consecuencias. La verdad es que fue una tarde que recuerdo con mucho cariño, al igual que los días que vamos a los pueblos a celebrar marchas, porque sus vecinos nos alientan y apoyan para que sigamos trabajando.

–Durante los 25 años de lucha contra el cáncer, ¿qué ha aprendido?

–He aprendido muchas cosas, sobre todo de los pacientes porque muchos se han convertido en parte de mi familia. Otros a los que ayudé me han dado la espalda, pero siempre me quedo con lo bueno, con esas personas a las que he ayudado, que han sido muchas. A las que me dieron la espalda y a compañeros que me traicionaron les doy las gracias, porque me han ayudado a ser más fuerte en esta nueva asociación, a la que estoy muy unido. De estos 25 años me llevo el cariño de la gente, todo lo que he ayudado y todo lo que me he esforzado.

–¿Su entrega durante 25 años le ha obligado a renunciar a otras facetas de su vida personal?

–He tenido que dejar a veces mi negocio, pero he tenido el apoyo de mi madre, familia y amistades. Mi madre ha sido mi principal apoyo junto a su esposo Carlos, que falleció hace tres años de un infarto y siempre estaba dispuesto a llevarme a cualquier sitio. También tengo que agradecer el apoyo de Tere y de otros muchos voluntarios que no me fallaron y me animaron a fundar la nueva asociación, que ya cuenta con más de 400 socios y un montón de colaboradores. También me han apoyado mucho entidades e instituciones como la Fundación Caja Rural, la Diputación y Ayuntamientos, así como comerciantes y empresarios.

–¿La palabra cáncer todavía es un tabú?

–La palabra cáncer merece un respeto. Creo que ahora son menos los casos que se ocultan, porque es una enfermedad que cada día llama a una casa y nos puede tocar a todos. No hay que ocultar el cáncer porque es una enfermedad como otras y que ahora, si se diagnóstica a tiempo, se puede convertir en crónica gracias a los avances en investigación y a nuevos tratamientos.

–¿Los nuevos tratamientos llegan a todos los pacientes con independencia de si viven en grandes capitales o en el medio rural?

–Lo que reivindico es que los nuevos tratamientos y nuevos fármacos no tarden tanto tiempo en llegar a los pacientes. Desde que salen de los laboratorios hasta que llegan se pueden ir muchos pacientes.

–¿Cómo han evolucionado los tratamientos del cáncer?

–Han evolucionado mucho gracias a la investigación, pero hay que saber dónde se investiga, quién y el destino de cada céntimo, algo que solo he podido conocer en la asociación Uccta.