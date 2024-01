Veinteañeros y muy activos, en Toro

"Acercar o exponer la cultura y la identidad cermeña, enfocándonos, sobre todo, en la gente joven". Este es uno de los objetivos principales por los que un grupo de jóvenes en el año 2014 se juntaron y decidieron fundar la Asociación Cultural Cermeña, aunque no fue hasta el verano del 2015 cuando realmente comenzaron su actividad. Durante esos meses, estos amigos que un día se juntaron se centraron en planificar qué iban a hacer, además de cómo lo querían llevar a cabo, entre otras cosas.

Desde la Asociación relatan que ellos sentían que en la localidad sí que había asociaciones culturales, pero eran más formales, e incluso también existían las infantiles, pero percibían que una parte de la población, la comprendida entre los 18 a los 30 años, aproximadamente, "no tenía una representación en forma de asociación", señalan.

El acercamiento a la cultura e identidad cermeña es algo que, para la asociación, tiene gran importancia, ya que creen que hay mucha gente que "no es consciente las características culturales e identitarias de Toro", piensan; por ello, lo que pretenden a través de los eventos que organizan es promocionar la cultura de Toro, pero "de una forma más recreativa"; es decir, realizando diversas actividades, aunque siempre con un toque identitario. Además, también quieren transmitir una segunda idea, y es que, para ellos, la gente joven sí que hace cosas: "creemos que hay una visión general de que de que los jóvenes se despreocupan. Queremos romper con esa idea, ya que somos gente joven que hace y participa en cosas", subrayan.

Actualmente, la Asociación Cultural Cermeña está formada por 50 miembros, entre los que se encuentran los socios y los asociados. A lo largo del 2023 se han organizado menos actividades que otros años, ya que muchos de los miembros no viven en Toro y eso supone una limitación; una de las que no se ha podido hacer es el Carnaval de Verano, ya que "no había personas suficientes", manifiestan.

Las dos actividades que han tenido lugar en el 2023 han sido "San Perruno", el 31 de diciembre, y "Toro en su Tinta", en fiestas. Esta última, según Elvira Mangas, una de las creadoras y socias, es la actividad "estrella", y "la que más visibilidad nos da; además, es en la que la gente se lo pasa mejor. Es otra forma de pasarlo bien, con un producto tan de Toro como es el vino", narra la joven.

De cara al nuevo año, 2024, desde la Asociación Cultural Cermeña relatan que, fundamentalmente, quieren recuperar las actividades que en el 2023 no se han podido realizar, como es el Carnaval de Verano o la actividad del Día de San Lorenzo, que alguna vez ha sido una gymkana y en otras ocasiones una visita guiada.

Además, a Mangas, también le gustaría volver a retomar una actividad que se dejó de hacer: las "barferencias", es decir, una serie de charlas cortas, de una duración de unos 20 minutos, que tenían lugar en un bar. En ellas los invitados eran gente joven que hablaban de sus conocimientos, aprendizajes, experiencias, etc. "Al tener lugar en un bar, te podías tomar algo al mismo tiempo, por lo que era una forma de acudir a una charla de una forma más distendida", detalla la joven. En ellas, se hablaba de temas muy variados: deportes, despoblación, doblaje, música …; "me gustaría recuperarla porque va en consonancia a la finalidad de la asociación: dar visibilidad de que la gente joven no solo va de fiesta y demostrar que nosotros cuando volvemos a Toro también podemos devolver y aportar algo", relata Mangas.