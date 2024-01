Cotizar a la Seguridad Social en las prácticas: una nueva ley "necesaria"

Todos los alumnos universitarios y aquellos que cursen formación profesional, desde el 1 de enero de 2024, podrán cotizar a la Seguridad Social cuando realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas, ya sean remuneradas o no, además de tener una mayor protección. Anteriormente a esta nueva ley, los únicos que tenían derecho a cotizar a la Seguridad Social eran los alumnos que tenían prácticas remuneradas, ya que la empresa estaba obligada a darles de alta.

Todos los alumnos que hasta ahora han realizado prácticas en empresas, han trabajado el tiempo estipulado por cada centro formativo sin haber podido cotizar a la Seguridad Social. Este es el caso de muchas personas, entre ellas las toresanas Andrea Camín y Marta Hernández. Las jóvenes tienen la misma opinión sobre esta nueva ley: es necesaria. "Pienso que es correcta su implantación. Al final estás trabajando 8 horas diarias, durante aproximadamente 3 meses y, aunque te sirve para aprender, al final es tú tiempo el que estás gastando allí y esforzándote por hacerlo correcto, así que, qué mínimo que empezar a cotizar en la Seguridad Social", relata Hernández.

Ambas opinan que sí que se debería haber implantado antes, ya que, además de hacer las mismas labores que un trabajador de la empresa, "algunas se aprovechan de los estudiantes de prácticas para cubrir vacantes por vacaciones o bajas durante el verano, por ejemplo, y no se reconoce el trabajo que han realizado", infiere Camín. El derecho de cotizar en la realización de las prácticas forma parte del reconocimiento por parte de la empresa al trabajo de los estudiantes durante todo ese tiempo que han estado allí; un reconocimiento que las jóvenes consideran "justo". "Es lo mínimo, ya que, si se tiene en cuenta las prácticas que hay remuneradas, que generalmente son pocas, en estas se cobra muy poco. Según mi experiencia, que sí que me pagaban algo, todo ello se me iba al alquiler y al desplazamiento", narra una de las jóvenes.

Algunas personas que realizan prácticas de grados formativos o universidades no se las toman igual de serias como si se tratara de su propio trabajo; sin embargo, no todos los casos son así, ya que hay personas que sí que mantienen su compromiso con ellas, como el caso de Hernández, que estuvo totalmente comprometida en su labor, a pesar de no poder cotizar a la Seguridad Social, y es que la joven relata que "al nunca haber hablado de cotizar por las prácticas ni siquiera me lo había planteado". Cuando Camín realizó sus prácticas en el 2021, como sí que le pagaron "algo", sí que fueron cotizadas; aunque la joven piensa que cuando ya adquirió todo el conocimiento por parte de la empresa, la tuvieron trabajando como una más, "por lo tanto, trabajé como una empleada más del laboratorio y considero que tenía que cotizar como el trabajo de cualquier otro analista de allí", subraya la joven.

Pero, ¿la nueva ley es un paso positivo hacia la valoración y reconocimiento del trabajo de los estudiantes por las empresas? De nuevo, ambas jóvenes opinan que sí; y es que, "es mucho tiempo invertido y trabajado que debe ser reconocido", manifiesta Camín. "Creo que es una manera de que los estudiantes, aparte de conocimientos, reciban algo a cambio de su trabajo y esfuerzo", relata Hernández; aunque la joven también opina que, por otra parte, las empresas pueden empezar a "declinar la oportunidad de coger a gente en prácticas, ya que antes no les suponía ningún coste y ahora tendrán que pagar los costes de tener a ese trabajador en la Seguridad Social". Según lo emitido por la Revista de la Seguridad Social, cada día de prácticas no remuneradas será considerado como 1,61 días cotizados, "sin que pueda sobrepasarse el número de días del mes".