"El proyecto del nuevo polígono industrial es esencial para Toro y está muy avanzado"

El alcalde, Rafael González Franco, afronta el 2024 con la ilusión de dar un impulso definitivo a proyectos tan importantes para el futuro de Toro como el desarrollo de un nuevo polígono industrial, que se extenderá por 541.000 metros cuadrados. Además, espera cambiar el rumbo de Toro con las inversiones récord de 2,1 millones de euros previstas en el presupuesto diseñado para el nuevo ejercicio.

–¿Qué balance hace del año que acaba de concluir y de sus primeros seis meses como alcalde de Toro?

–De la gestión de estos primeros meses estamos muy satisfechos. Hemos sacado cosas adelante y nos hemos encontrado con cuestiones que hay que terminar de solucionar. En ese camino estamos. Estamos trabajando y consiguiendo poco a poco los objetivos que nos habíamos propuesto. Evidentemente en seis meses no hemos podido hacer todo lo que nos habíamos propuesto, pero creo que a lo largo del mandato lo vamos a poder conseguir.

–¿Qué actuaciones destaca de las que se han puesto en marcha en los primeros meses del mandato?

–No destacaría actuaciones concretas, pero creo que sí hemos conseguido cierta normalidad, aunque se han lanzado ataques injustificados hacia mi persona y mi grupo. El Ayuntamiento sigue funcionando y los ciudadanos nos tienen a su disposición, por lo que ese grado de normalidad que me había impuesto lo estamos consiguiendo.

–Desde el inicio del mandato se presuponía que gobernar en minoría con cuatro concejales sería complicado, ¿gestionar el Ayuntamiento está siendo más difícil de lo que esperaba?

–Con cuatro concejales estamos gobernando, aunque evidentemente la carga de trabajo y de responsabilidad es mayor.

"El papel de la oposición es esencial en un régimen democrático"

–¿Cómo valora el trabajo de la oposición en estos primeros meses del mandato?

–El papel de la oposición es esencial en un régimen democrático. Si el equipo de Gobierno trabaja, creo que la oposición tiene que trabajar igual o más. La oposición no solo está para decir no, está para proponer. Insisto, llevo seis meses gobernando, pero todavía no he recibido ninguna propuesta del resto de ediles. Creo que la oposición no solo tiene que criticar y fiscalizar, también tiene que proponer e intentar facilitar la gestión del equipo de Gobierno. Es lo que estoy esperando. A las 8.30 horas ya estoy en el Ayuntamiento y de lunes a miércoles me dedico a recibir a ciudadanos y son diez consultas diarias. Los jueves y viernes me reúno con los funcionarios y se visitan obras.

–Precisamente en la campaña electoral una de las áreas más cuestionadas fue la concejalía de Obras y Urbanismo...

–Creo que en el área de Obras el impulso ha sido muy importante y vamos a continuar en el nuevo ejercicio. Es cierto que queda mucho por hacer, pero en seis meses no se nos puede exigir que hagamos lo que otros no han hecho en ocho años.

–El nuevo presupuesto para el año 2024 está pendiente de aprobar ¿cuáles son las líneas básicas del plan económico diseñado por el equipo de Gobierno?

–No nos ha dado tiempo a aprobarlo en 2023. El borrador del presupuesto se ha trasladado, en algunos casos, hace más de un mes a los grupos de la oposición, pero seguimos esperando propuestas. El borrador no está cerrado ya que queremos que la oposición lo estudie y nos haga propuestas porque aquellas que entendamos que benefician a Toro se van a aceptar con independencia de quien las haga. El resto de concejales representan también a la ciudadanía de Toro y tienen la misma obligación que nosotros porque se puede gobernar también desde la oposición realizando propuestas.

"Creo que nunca en el Ayuntamiento de Toro se ha presupuestado un capítulo de inversiones tan importante"

–¿De las propuestas que el equipo de Gobierno ha plasmado en el nuevo presupuesto, ¿cuáles son las más importantes?

–De cara al 2024 el presupuesto que se ha pasado a los grupos de la oposición refleja unas inversiones por valor de 2,1 millones de euros. Creo que nunca en el Ayuntamiento de Toro se ha presupuestado un capítulo de inversiones tan importante. Espero que las propuestas que hemos realizado en apartados como el de Obras sean aceptadas porque son esenciales y necesarias, pero en caso contrario espero que nos expliquen el motivo de su negativa para estudiar la inclusión de otras. Además, hay cosas en el aire con la Junta y la Diputación, porque tenemos previsto firmar convenios firmes, que de momento no se pueden incluir en el presupuesto. Cuando se firmen esos convenios se generará crédito por esas cantidades, por lo que el capítulo de inversiones todavía no está cerrado.

–Durante la campaña electoral anunció su propósito de desarrollar un nuevo polígono industrial en Toro, ¿se han producido avances en la ejecución del proyecto?

–El proyecto del nuevo polígono industrial es esencial para Toro y está muy avanzado. Estamos esperando poder cuadrar el día para la firma, que supone el inicio de un nuevo polígono industrial que, bajo mi punto de vista y a pesar de los agoreros, va a salir adelante. Un nuevo polígono es esencial porque no existe un metro cuadrado de suelo industrial en Toro. El polígono norte ya está colmado y no dispone de un metro cuadrado de suelo industrial. Nuestra intención es desarrollar un nuevo polígono industrial de 541.000 metros cuadrados

–¿Para desarrollar el proyecto del nuevo polígono ha solicitado apoyo a otras administraciones?

–Tenemos el apoyo de la Junta y de la Diputación. Además, espero que el anuncio de la Administración Central sobre que en 2026 Monte la Reina estará operativo sea cierto. No obstante, después de seis meses en la Alcaldía, todavía nadie se ha puesto en contacto conmigo para estudiar el tema de Monte la Reina. Al parecer hay que modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Toro, pero estamos esperando a que nos trasladen esa petición y nos vamos a volcar en ello. Van a tener toda nuestra ayuda.

–Uno de los problemas que el equipo de Gobierno tiene que afrontar en el nuevo mandato es el de la deficiente conservación de edificios históricos como el de "Carnicerías" o el palacio de Bustamante, ¿qué pasos se han dado hasta ahora para preservar ese patrimonio?

–Dictaremos una orden de ejecución respecto al palacio de Bustamante porque se concedió un plazo de alegaciones y han contestado. Ahora resolveremos y dictaremos la resolución pertinente. Respecto al edificio "Carnicerías" estoy trabajando en el expediente porque hay que adoptar una solución.

"Todo lo que ha funcionado a nivel cultural se van a mantener y a potenciar "

–El turismo es un sector clave en la economía local, ¿en el nuevo año está previsto poner en marcha nuevas acciones para atraer a más visitantes?

–He mantenido una reunión con José Navarro Talegón sobre el Museo de la Concepción para ponerlo en marcha definitivamente. Mi intención es que la Fundación González Allende nos ceda bienes de su colección, que es ingente, para poderlos exhibir. Además, estamos en contacto con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca para organizar una exposición de jóvenes artistas. También tenemos previsto un certamen de cortometrajes, otro de teatro nacional y se van a mantener el festival "Vintoro" o la Noche Blanca del Patrimonio. Todo lo que ha funcionado a nivel cultural se van a mantener y a potenciar y sobre lo que no ha tenido el resultado esperado hay que estudiar el motivo.

–¿A nivel cultural está previsto impulsar nuevas acciones?

–Vamos a seguir trabajando con la Red de Teatros de Castilla y León y queremos organizar la segunda edición de la Feria del Libro para el primer fin de semana de mayo. La Feria del Libro no se va a hacer en el Alcázar porque no me parece un lugar adecuado hasta que no se restaure.

–¿Hay prevista alguna intervención en el Alcázar a lo largo del nuevo año?

–Es un Bien de Interés Cultural y el edificio más antiguo de Toro que no puede estar cerrado. Vamos a intentar obtener alguna subvención del 1,5% Cultural para acometer una reforma integral de ese edificio.

–¿Qué desea a los toresanos para el nuevo año?

–El deseo es muy claro, que disfruten y que sean muy felices.