Toresanos por el mundo: Comer las 12 uvas a 19.929 kilómetros

Poner en belén, jugar la Lotería de Navidad o comer roscón de Reyes o las doce uvas en Nochevieja son tradiciones muy características en España. Pequeños hechos que se pueden extrañar si, durante estas fiestas tan familiares, se está lejos de casa. Este es el caso de Manuel Rioja, un joven toresano que se fue a Nueva Zelanda a finales de octubre de este año; lugar donde permanecerá durante un año entero. Es la primera vez que Rioja pasa las fiestas navideñas fuera de su casa sin la compañía de sus amigos o familiares, algo que, para el joven, es muy importante, ya que, según narra, "no será igual que estar en España rodeado de mi familia y amigos".

A pesar de ello, Rioja es un joven al que le gusta conocer gente nueva y vivir experiencias en diferentes lugares, por ello, se está adaptando muy bien a su nuevo hogar de carácter temporal. "Conocí un montón de gente en Gisborne, la ciudad donde me encuentro ahora, en un hostel lleno de gente de todo el mundo y aquí, en esta época, celebran un festival en los viñedos de alrededor", detalla el joven toresano.

A pesar de estar a miles de kilómetros de su hogar, Rioja entrará al 2024 siguiendo una tradición española: comiéndose las doce uvas junto con sus nuevos amigos de muchos países del mundo, como italianos o alemanes; una experiencia, que, sin duda, quedará grabada en su mente. "Espero comerme las uvas mientras bailo enfrente de un escenario y brindo con mis amigos", detalla el joven; y, de esa manera, según indica la tradición, entrará con buena suerte el año nuevo.

Celebrar la Navidad en Nueva Zelanda es distinta a la de España; una de las principales disimilitudes, según manifiesta Rioja, es que allí, además de haber una diferencia horaria de 12 horas, es verano. "Aquí estamos en el punto más al Este del planeta, lo cual significa que seremos los primeros en ver los primeros rayos del sol del año", resalta. El hecho de que sea verano y haga calor, a diferencia de la situación en España, provoca que la mayoría de los festejos se hagan al aire libre; pero, a pesar de ello, según apunta el joven, "el resto se mantiene igual: planes familiares, con amigos…", informa.

Y es que la principal diferencia que nota el joven durante todo este tiempo que lleva allí es que, a raíz del clima cálido, muchas familias aprovechan para pasar estos días de acampada; un hecho que al joven le emociona y le motiva a "vivir experiencias similares", apunta. Si se comparan ambos países en cuanto a la celebración navideña, según la percepción de Rioja, aunque sigue siendo todo "muy familiar", sí que nota que las navidades en España se celebran más y tienen "más fuerza", resalta.

En todos estos meses que el joven toresano ha estado fuera de su casa, de su hogar, a pesar de los 19.929 kilómetros que separan la localidad toresana de Nueva Zelanda, sí que se ha adaptado bien. "Ya he cambiado dos veces de ciudad y conocer a nuevas personas es algo que me gusta; todo va mejor de lo planeado sin duda", relata el joven, que manifiesta que lo que más le ha gustado de su nueva casa es "sin duda alguna” todos y cada uno de los paisajes. "Es un país muy poco explotado, por lo que conserva su naturaleza casi intacta. Es un placer conducir por las carreteras secundarias y disfrutar de las vistas; cualquier carretera es increíble", subraya Rioja. Y es que, el joven, a pesar de no celebrar la entrada al 2024 con su familia y amigos en Toro, vivirá una experiencia única, viendo los primeros rayos de sol que el nuevo año trae.