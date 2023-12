La demanda de viviendas en alquiler crece en Toro por la llegada de nuevos trabajadores

Pasear por las calles de Toro y encontrar carteles de "se vende" o "se alquila" al lado de casas o pisos, sobre la pared, es cada vez más normal. Durante este año, 2023, debido al aumento de trabadores que llegan a la localidad, la demanda de alquiler es superior a la demanda de las ventas. Una de las principales razones para que esto ocurra, según la inmobiliaria "La Vega" , es porque, las personas que vienen de fuera para trabajar prefieren alquilar a comprar una vivienda; a diferencia de los propios toresanos que intentan comprar.

Aunque, no pasa lo mismo en todas las inmobiliarias, ya que, en otros casos, "casi no hay alquileres de pisos" ; y es que, mientras en alguna inmobiliaria casi no hay alquileres de pisos, en otras es donde más demanda tienen, ya que, como aseguran, "son más los trabajadores que vienen a trabajar a la zona y lo que buscan es alquilar", asegura la inmobiliaria nombrada.

Si se ponen en la mesa las ventas en vivienda en materia nacional, según Idealista, se ha encarecido de media un 12% y de alquiler un 17%. En Toro, según la inmobiliaria "El Sol", la media del precio de venta se diferencia entre los pisos sin ascensor, que están entre 35.000/40.000 euros; y con ascensor que oscilan entre 60.000/65.000 y como máximo 100.000 euros.

Si se miran los datos del alquiler, los precios están entre 350 y 450 euros al mes. Si se comparan las cifras de este año con las del año pasado, "no ha habido altibajos, es casi siempre equitativo", resume la inmobiliaria "El Sol". A pesar de ello, en "La Vega" sí que se ha notado más la demanda del alquiler, "ha aumentado cuatro veces", debido a la llegada de personas que van a trabajar al pueblo, detallan.

En la capital zamorana, según la web de "enalquiler.com", el precio medio de la vivienda en alquiler es de 983 euros mensuales, según los últimos datos del mes de noviembre. En el año 2019, en Zamora, la cifra era mucho menor, siendo el precio de arrendamiento de 520 euros mensuales. Si se comparan, también, los datos de alquiler del 2023 entre la capital y la localidad toresana, siguiendo estas cifras como referencia, se puede observar que la diferencia está entre 170 y 70 euros, siendo más caro el arrendamiento en la capital. En datos nacionales, según Idealista, en los últimos cinco años la oferta de las viviendas en venta ha disminuido un 12% y el arrendamiento un 28%.