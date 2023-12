"Tenemos que hacer cosas nuevas para atraer a los clientes cada noche"

En la escena de las calles de la localidad toresana, hace años, protagonizaba el ambiente de grandes grupos de personas en las puertas de los discobares y discotecas que había en el centro de la localidad; un ambiente similar al que se podía respirar dentro de los locales, casi siempre llenos de personas que querían disfrutar de la noche toresana. Con el paso de los años, esta situación ha ido desapareciendo, sobre todo los fines de semana en los que no hay una fiesta concreta, como es el caso de la Vendimia o el Carnaval, ya que, en estos casos, en Toro se vuelve a respirar el ambiente festivo de antes. El resto de fines de semana, los jóvenes que quieren salir y disfrutar del ocio nocturno de Toro tienen pocas opciones, ya que "hay poca variedad". Mario Alonso, un joven toresano de 25 años, es dueño de dos de los discobares que tiene la localidad toresana para jóvenes: el discobar "Manoa", y, hace poco también el discobar "Metro". Alonso asegura que a pesar de esa poca variedad, Toro sigue siendo un lugar donde poder disfrutar y salir con los amigos a divertirse. "Creo que en fiestas señaladas el ocio en Toro sigue siendo bueno", señala el joven.

–¿Cómo ve la situación del ocio nocturno en Toro? –Creo que la situación es muy diferente a la que había antes, ya que, cada vez hay menos lugares donde salir por la noche. Además, hay muy poca variedad y eso hace que la gente salga menos, pero Toro aún sigue siendo un pueblo grande donde hay mucha gente que sale los fines de semana y en fechas señaladas, que por suerte tenemos bastantes. –La imagen del ocio antes, entonces, era diferente… –Sí, eran tiempos diferentes. Creo que son muchos los factores que influyen para que el ocio nocturno en Toro haya disminuido: antes había muchísimos más negocios nocturnos, también salía mucha más gente, e incluso todos los fines de semana venían personas de los pueblos de alrededor… , creo que la situación ha cambiado debido a la evolución de todo. Ahora mucha más gente estudia fuera y trabajan menos personas aquí; además, las personas que vienen de otros pueblos cercanos o ciudades cogen menos el coche para venir de fiesta a Toro, ya que, está todo mucho más controlado que antes. –¿Piensa que el ocio nocturno tiene un papel fundamental en la vida social de Toro? ¿Por qué? –Sí, creo que en la vida social, tanto en Toro, como en cualquier otro lugar, el ocio nocturno es importante, ya que, a la gran mayoría de las personas nos gusta salir en nuestro tiempo libre para desconectar y pasarlo bien con los amigos, bailar y disfrutar de la noche. –En comparación con otros lugares, ¿cómo describiría la escena de ocio nocturno en la localidad? –Es difícil compararlo con otros lugares, porque cada sitio tiene unas determinadas y diferentes circunstancias. En otras ciudades hay mucha más gente y, además, muchas tienen universidades, lo que provoca que se mueva mucho más el ocio por la noche y salgan más. En el caso de Toro, tenemos mucha gente joven, pero no es lo mismo; aunque sí que es cierto que en fechas señaladas sigue siendo bueno. Creo que la situación en Toro es muy diferente a la que había antes, ya que, cada vez hay menos lugares donde salir por la noche. –Ha decidido coger también el "Metro", discobar que cerró sus puertas hace, más o menos, un mes. ¿Por qué? –He tenido varias circunstancias que me han ayudado a tomar esa decisión. En primer lugar, creo que, para muchas fechas, se queda corto tener un sólo local abierto para la gente joven; pienso que, con dos locales, y enfocando la noche de diferente manera, puede ayudar a que la gente salga más y tenga más variedad de opciones. En segundo lugar, desde hace un mes, más o menos, un vecino del discobar "Manoa" se ha quejado, a pesar de que abrimos una vez a la semana. Esta situación ya ocurrió hace unos años cuando tuve el discobar "Dorado" y ya se sabe cómo terminó la situación: en la calle Trasalfondiga se tuvieron que cerrar los cuatro discobares que había, aun siendo esta una de las calles con mayor movimiento festivo de Toro. Esta situación no ayuda a mover el ocio nocturno en la localidad, pero, bajando un poco la hora del cierre y enfocando el "Manoa" de otra manera, creo que puede llegar a funcionar, y así poder mantener ambos locales. –¿Cuáles son los principales desafíos a los que se ha enfrentado como empresario de locales de ocio nocturno en el pueblo? –Meterse de lleno en este mundo hace que, muchas veces, falles; pero, de todo se aprende, ya que, poco a poco, lo vas dominando y te vas haciendo a ello. Recuerdo cuando comencé que tuve la suerte de llevar el "Dorado" con mi socio, Santi, del que aprendí mucho. Creo que, actualmente, lo que más tiempo lleva es la organización: preparar las fiestas, contratar a los dj’s, llevar al día las redes sociales, etcétera. En definitiva, llevar al día un poco todo y hacerlo en las fechas correctas. –Y en el futuro, ¿cree que se enfrentará a nuevos? –No he pensado mucho en el futuro, aunque mi idea sigue siendo terminar mis estudios mientras trabajo en Toro. Aunque, según vaya viniendo todo, me voy adaptando a las situaciones. Cierre definitivo de una discoteca: adiós al local de toda una generación –¿Ha notado algún cambio, en los últimos años, en la demanda o preferencias de los clientes? –Generalmente, los clientes quieren estar en un entorno en el que se sientan a gusto y en el que haya buena música y copas a buen precio. Lo que voy notando de unos años a ahora es la modernización de todo: variedad de dj’s, fiestas…, ahora las preparo más que antes, contratado a diferentes personas para que pinchen los fines de semana; en cambio, al principio, quitando alguna fecha importante, éramos nosotros los que solíamos poner la música. –¿Considera que el Gobierno local debería jugar un papel más activo en apoyar y promover el ocio nocturno en Toro? ¿Por qué? –Creo que todo lo que puedan ayudar es bueno, ya que, la gente en Toro no tiene tantas opciones de ocio nocturno como en las grandes ciudades. Yo siempre intento que haya variedad de todo: ampliaciones de horarios, permisos para llevar a cabo los eventos más novedosos … Creo que el Gobierno local tiene que seguir ayudando y dando facilidades para que se siga moviendo este tipo de ocio; cualquier ayuda, por pequeña que sea, siempre viene bien y creo que también es importante para la ciudad. –Es cierto que muchos jóvenes se quedan en las ciudades donde estudian los fines de semana y salen allí, ¿cuál es la mejor forma de atraer a los nuevos clientes a los locales de la localidad? –En resumen, hacer cosas novedosas: fiestas nuevas y mover todo lo que se pueda la fiesta en Toro. Eso ayudaría a que a las personas que estudian fuera les apetezca venir más a la ciudad, salir, reunirse con los amigos de siempre y ver a la familia.