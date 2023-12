La batalla entre el comercio local y electrónico en Toro: vence el trato humano

Hace muchos años, el sistema para vender un determinado producto se hacía a través del trueque, es decir, del intercambio de una cosa por otra. Con el paso del tiempo, este sistema fue desapareciendo hasta que se establecieron las monedas para la venta de productos y servicios. Hoy en día, además de existir ese intercambio físico en el que comerciante y cliente se encuentran de tú a tú, también existe un modelo "temido" por los pequeños comercios de las localidades: el comercio electrónico. La sociedad ha evolucionado hasta tal punto que han aumentado cada vez más las compras a través de los dispositivos móviles. Según los datos de Smartme Analytics, en España la media de compras a través del móvil representa un porcentaje de un 42%.

En la localidad toresana, los propietarios de las tiendas locales reconocen que el comercio electrónico les afecta de forma negativa, ya que, en muchas ocasiones, hacen promociones durante un largo periodo de tiempo, "con las que no se puede competir", afirma Isabel, dueña de un comercio toresano situado en la Plaza Mayor de la localidad. Pero, no todo es negativo, ya que, como señala Marta Feo, de la librería "Book", en su caso no notan mucha diferencia con el auge del comercio electrónico, pues con la llegada de la pandemia la gente volvió a consumir libro en papel; además, muchos de los clientes van a comprar materiales concretos y se lo llevan en el momento. "A veces vienen a por una mochila y lo que quieren es verla, tocarla, ver cómo es el material y eso sólo lo pueden hacer en el comercio tradicional", manifiesta Feo. A pesar de todo, también cree, al igual que el comercio anterior, que lo que más nota es el precio: "no puedes competir con los grandes almacenes", detalla.

Pero, no todo es negativo, el trato humano y personalizado de los comercios locales no se puede tener en las compras por Internet. María Jesús González, del "Bazar Chus", asegura que en este tipo de comercios una de las mayores ventajas es el trato humano a los clientes, además de no engañarlos con el tipo de producto, ya que lo ven y lo pueden tocar; "es diferente a verlo en un vídeo", resalta González. Y es que en esto coincide gran parte del sector: el trato, la cercanía con el cliente, no se puede comparar con las compras "más frías" a través de la pantalla. "El tener prioridad con tu cliente, ya que para ti no es un número, sino una persona a la que tienes que mantener y cuidar", incide Feo.

El comercio electrónico también presenta sus ventajas con respecto al tradicional, como es la accesibilidad, la inmediatez de compra…, es decir, el poder comprar cualquier producto en cualquier lugar y a cualquier hora. Este aspecto conlleva la parte negativa de la misma moneda: no poder comprobar físicamente el estado del producto. “En la librería, sobre todo en las campañas de los libros de texto, hay gente que dice que le da igual que sean más caros, pero si hay alguno que está defectuoso, viene y lo cambia. Ese trato más cercano, esa atención más exclusiva al cliente en un comercio electrónico no lo hay”, resalta la comercial de librería “Book”.

A pesar del auge del comercio electrónico, los empresarios aludidos anteriormente creen que los toresanos sí que son fieles al comercio local. "Con la tentación que tienen de las grandes superficies es difícil no caer. No podemos quejarnos para nada", resalta Fernández. A pesar de ello, la realidad es que en la localidad no se pueden encontrar todos los productos que se quiera: "Sí que es cierto que existe una limitación. Por ejemplo, si quieres comprar un balón de fútbol, ¿dónde lo haces? En algunos casos hay poco o nada para elegir", incide Feo. Pero, a pesar de ello, la comercial cree que, poco a poco, la gente ya se está concienciando más en que hay que mantener vivo el negocio local.