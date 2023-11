"No hay cosa más altruista que salvar a otra persona, compartir vida con ella"

Ayudar, de forma altruista y sin esperar nada a cambio. Eso es lo que hizo Cristina Torres García, una joven toresana, al entrar en quirófano y ser donante de médula ósea para un paciente pediátrico. La joven, que siempre ha tenido en la cabeza ser donante, afirma que nunca se le va a olvidar ninguna de las partes de todo el largo proceso, y asegura que, cuando recibió la noticia de que era compatible con otra persona de cualquier parte del mundo, se emocionó.

–¿Qué le motivó a convertirse en donante de médula ósea?

–Desde la adolescencia siempre me había interesado mucho este tema; quizá por toda la sensibilización que hay en redes sociales, aunque exactamente no lo sé. Cuando me hice donante, no había tanta sensibilización en las redes, pero siempre me ha preocupado que la sociedad no ayude al resto sin esperar nada a cambio. Hay muchas formas de salvar la vida a las personas y no nos damos cuenta de que está en nuestra mano poder hacer que el mundo sea mejor y que nos podamos ayudar los unos a los otros de forma altruista.

–¿Desde qué año es donante?

–Siempre he pensado que cuando cumpliera los 18 años me haría donante. Cuando los cumplí pedí toda la información al hospital y me llegó a través de una carta, que todavía tengo guardada, pero en la que no te incitaba mucho a ello, ya que no te daba toda la información necesaria. Todo se quedó ahí parado, hasta que, en el 2018, lo volví a solicitar porque mi hermana me preguntó y volví a darle vueltas en mi cabeza. Me habló de la Fundación Josep Carreras en la que, para solicitar la información necesaria, tan sólo tienes que hacer un simple cuestionario.

"Siempre he pensado que cuando cumpliera los 18 años me haría donante"

–El proceso de donación requiere una serie de fases, ¿puede describir cómo fue su proceso?

–Cuando en un primer momento se lo solicité al hospital, desde allí te daban muy poca información; es decir, no te daban la necesaria para saber lo que realmente estabas haciendo. Lo único que decía la carta que me enviaron es que pidiera cita en el hospital más próximo y que allí me harían unos análisis, pero no te explican para nada el proceso, ni en lo que consiste ser donante de médula. Cuando le solicité la información a la Fundación Josep Carreras en el 2018 sí que tuve más información: hice un cuestionario online y, unos días después, me llegó una carta a casa con mucha información en la que me contaban en qué consiste ser donante de forma más detallada. En dicho envío también venía un test de saliva que tenía que hacer una mañana en ayunas y enviarlo. Una vez que has hecho eso ya te conviertes en donante registrado de médula ósea. Después de estos pasos no vuelves a tener ningún tipo de información sobre el registro ni sobre nada, y te entra incertidumbre, ya que no sabes si lo has hecho bien o no.

–En el momento en el que le dijeron: “eres compatible”, ¿qué es lo primero que se le pasó por la cabeza?

–Lo recuerdo perfectamente: fue el 2 de diciembre del 2022. Me llamaron y me dijeron desde la Fundación Josep Carreras que había una posibilidad de que fuese compatible con alguien. En el momento que hablé con ellos no había procesado la información ni todo lo que conllevaba el proceso y lo importante que era, tanto para mí, como para el paciente, pues yo no le estaba dando la importancia que tiene realmente. Después de estar hablando con la persona que me explicó todo, cuando colgué el teléfono fue el momento en el que me dije: esto me ha tocado, es muy importante y soy compatible con una persona, es decir, en cualquier parte del mundo hay alguien que necesita que yo haga esto. En ese momento me emocioné muchísimo, pero con ciertas barreras, porque no me quería hacer ilusiones de lo que podía pasar, ya que el proceso era muy largo y todavía no había nada claro. Fui con pies de plomo porque no quería llevarme una desilusión si al final no salía.

–¿Qué es lo que pasa después, una vez que le dicen que sí eres compatible?

–Una vez que te dicen que eres posiblemente compatible con alguien me explicaron que, si quería seguir con el proceso de donación, tenía que hacer otro cuestionario, ya que había pasado tiempo desde que realicé el primero en el 2018. Evidentemente le dije que sí, y, en ese momento, además de proporcionarme más información, me explicó que el paciente era pediátrico, lo cual iba a ser diferente y el proceso no iba a ser el más común. Ese mismo día, esa chica hizo de nexo entre el hospital y yo para que me hiciera unos análisis y reafirmar la compatibilidad. Tras varios análisis más, pensé que a lo mejor no había salido bien, ya que no obtenía ninguna respuesta o información sobre ello. También me dijeron que durante tres meses no podía donar sangre, no podía hacer otras cosas como tatuajes, piercings…, ya que el proceso de donación iba a ser durante ese periodo. No volví a saber nada hasta el 26 de julio del 2023. Ese momento fue mucho más especial porque me contaron la razón por la que no me habían llamado antes y me dieron la gran noticia de que éramos altamente compatibles. He de decir que están muy pendientes de la voluntad del donante, ya que, antes de cada paso, te preguntan que si sigues queriendo.

–¿Y qué ocurrió?

–Al ser un caso especial me tuvieron que hacer más pruebas y antes de la donación tuve que ir tres veces al hospital para ver que estaba completamente sana. Además, también me informaron que en el proceso el paciente tiene un periodo de recepción para estar listo para el día del trasplante. Esta fase del proceso es de vital importancia, ya que el donante tiene que saber que se puede echar para atrás, pero sabiendo que la vida del paciente correría peligro, porque su cuerpo está esperando la donación de médula ósea y, si no le llega, lo más probable es que seguramente muera. Tienes que ser muy consciente de todo el proceso que conlleva si sigues para adelante.

–Hay varias formas para donar…

–Sí. La más común es la donación periférica, que es similar a una donación de sangre. La segunda forma, y menos común, es pasando por quirófano a través de una donación de médula directa, que es la que me hicieron a mí, ya que era un caso muy especial. En este proceso se extrae directamente de la médula ósea las células madre que necesita el paciente.

–¿Hubo algún momento difícil durante todo el proceso?

–Sí, por supuesto. Tuve momentos de miedo, de incertidumbre y de dolor. El miedo se me generó porque, aunque no corres riesgos como tal, entras en un quirófano, te ponen anestesia general… lo que conlleva un leve riesgo; aunque lo aceptas. La incertidumbre, como ya he dicho, viene porque el proceso es muy largo y en el que muchas veces no tienes toda la información que necesitas. El dolor físico se produce después de la operación. La primera semana fue dolorosa y los cuatro primeros días no me he podido casi mover; el dolor es bastante incomodo, pero ya hace un mes y no tengo casi dolor. Realmente, para la importancia que tiene esto para la otra persona, el dolor que pasas no es comparable con la satisfacción que te da el haber hecho esto.

"Mucha gente donante no llega nunca a recibir la llamada de que es compatible con la otra persona"

–¿Algún momento que destaque?

–Creo que no se me va a olvidar nunca nada. Es una experiencia que es muy difícil que te suceda, ya que mucha gente donante no llega nunca a recibir la llamada de que es compatible con la otra persona. Además, personalmente, el hecho de que sea un donante pediátrico me llena más el corazón; con esto no quiero decir que no lo hubiera hecho para una persona adulta, porque evidentemente lo hubiera hecho igual, pero he de reconocer que ser donante de un paciente pediátrico me ha llenado. Al día siguiente de la operación me llegó la información de que al paciente ya se le había podido administrar la donación y que, al paso de los 100 días siguientes, yo podría saber si su cuerpo lo admitía o no. Me emocioné mucho porque iba a saber si había funcionando o no, ya que pensaba que no tenias ningún tipo de información después de la donación. Además, como ha sido un caso muy especial, al ser donación directa, me dieron la oportunidad de escribirle una carta al paciente y a su familia y esto es algo que quedará grabado en mi mente para siempre. Me ha gustado mucho poder expresarle a la familia lo que yo he sentido.

–¿Qué le diría a aquellas personas que dudan en hacerse donantes de médula ósea?

–Le diría que es un proceso muy bonito, que no tiene los riesgos que nuestra cabeza puede pensar. Es importante que se informe bien hablando con personas que realmente sepan. Si existe la posibilidad de salvar la vida a otra persona y compartir vida con ella, no hay cosa más altruista y necesaria.