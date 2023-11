El Equipo Roca, diez años sembrando seguridad en el campo zamorano

El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, ha presidido este lunes en Morales de Toro una reunión del Equipo Roca de la Guardia Civil, creado hace una década y que ha logrado esclarecer el 37% por ciento de los robos y hurtos en explotaciones agrarias y ganaderas de la provincia.

En la reunión, a la que también asistieron el alcalde de Morales, Luis Segovia, y representantes de organizaciones agrarias y juntas agropecuarias de la zona, Blanco destacó el esfuerzo y la entrega de los ocho agentes que conforman el Equipo Roca, que ha permitido resolver un elevado número de delitos, por los que, en los dos últimos años, 34 personas han sido investigadas o detenidas.

Resaltó Blanco que, gracias al Equipo Roca, la vigilancia “ha mejorado mucho” en el campo zamorano y que, además de esclarecer un elevado porcentaje de delitos, ha contribuido a detectar plantaciones de drogas, estafas eléctricas o delitos relacionados con la trata de seres humanos.

Por otra parte, el subdelegado del Gobierno reconoció que, aunque después de la pandemia, los hurtos y robos en el campo descendieron, entre octubre de 2022 y el mismo mes de este año han experimentado un incremento del 16 por ciento. No obstante, precisó que, en el balance global de criminalidad en la provincia, los delitos asociados a robos en explotaciones, representan un 6 por ciento, una cifra baja en comparación con otros como la ciberdelincuencia, que alcanzan ya el 20 por ciento de las denuncias realizadas en la provincia.

Por su parte, el teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia de Zamora, Héctor David Pulido, destacó la "magnífica" relación que el Equipo Roca mantiene con las organizaciones agrarias y ganaderas de la provincia, cuya colaboración es esencial para facilitar el trabajo de los agentes.

En la reunión celebrada en Morales de Toro, Pulido trasladó a los representantes de las distintas organizaciones y juntas agropecuarias la importancia de que sus asociados y las personas que trabajan en el campo colaboren con Equipo Roca. Y es que, como recalcó, la colaboración ciudadana es primordial para que los agentes puedan actuar, a la vez que precisó que “avisar” no conlleva la obligación de presentar una denuncia.

Además, reconoció que, aunque los robos y hurtos en el campo han aumentado en los últimos meses, el esfuerzo del Equipo de Roca ha permitido paliar en parte la sensación de inseguridad que generan en una provincia eminentemente rural.

Por su parte, el cabo y responsable del Equipo Roca, José Luis Merino, reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para esclarecer los delitos en el campo y, a modo de ejemplo, recordó que hace dos años el aviso de un agricultor y, tras una inspección en un establecimiento, los agentes lograron esclarecer nueve delitos.

Además, reconoció que las zonas de la provincia en las que se han registrado más robos son Toro y Fuentesaúco, fundamentalmente porque en ellas están enclavadas “las explotaciones más importantes”. Merino también subrayó que el objetivo prioritario de los ladrones son las herramientas y el cobre, al margen de maquinaria agrícola y ganadera.

En la reunión también participó el presidente provincial de Asaja, Antonio Medina, realizó un balance positivo del trabajo desarrollado por el Equipo Roca desde que se fundara hace diez años. En este punto, recalcó que “el miedo guarda la viña”, por lo que además de esclarecer robos en explotaciones, la mayor presencia de los agentes en el medio rural sirve también para disuadir a los ladrones.

No obstante, Medina reconoció que muchos “robos pequeños” en el campo no llegan a denunciarse, por lo que solicitó un modelo tipo de denuncia para facilitar los trámites. Del mismo modo, exigió más control de las empresas que contratan a operarios para realizar labores agrícolas o ganaderas para evitar robos en fincas colindantes, aunque también apuntó la necesidad de que las inspecciones se centren en estas empresas de servicios y no en los agricultores y ganaderos.

Para Medina, también es imprescindible extender ese control para evitar robos de gasoil que se han incrementado a lo largo del último verano y, sobre todo, que se endurezcan las penas, ya que, si los hurtos no rebasan los 400 euros, “al día siguiente los delincuentes están en la calle”, cuando los daños en las explotaciones pueden alcanzar, en algunos casos, hasta 20.000 euros.

Por último, resaltó la importancia de la colaboración ciudadana, a la vez que reconoció que los propios agricultores cuentan con grupos de WhatsApp en los que alertan si detectan la presencia de vehículos sospechosos en el medio rural para ayudar al Equipo Roca.